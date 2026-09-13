Biohacking: Kreatin už neprospívá jenom svalům, ale pozor na rizika
Kreatin se z doplňku stravy spojovaného výhradně se silovými sportovci a kulturistikou stal jedním z nejdiskutovanějších témat v komunitě zaměřené na biohacking, kognitivní výkon a longevity. Výzkum posledních let ukazuje, že mechanismy fungování kreatinu v organismu přesahují benefity svalům.
Kreatin je látka přirozeně produkovaná v játrech a ledvinách z aminokyselin argininu, glycinu a methioninu v množství průměrně kolem jednoho gramu denně, a zároveň ji přijímáme ze stravy. Přirozeně se vyskytuje téměř výhradně v živočišných produktech, mase, rybách a mořských plodech.
Běžná strava s masem poskytuje přibližně jeden až dva gramy kreatinu denně, vegetariáni a vegani ho přijímají výrazně méně. V těle se kreatin ukládá primárně ve svalech a mozku ve formě fosfokreatinu, který slouží jako rychlá zásobárna energie.
Býval vrcholovým sportovcem, nyní je i koučem. Vymyslel pravidlo záchranné masky v letadle: „Když nastane v letadle krize, komu nasadíte masku jako první? Sobě, nebo dítěti? Sobě. Protože bez vás to dítě nepřežije. V leadershipu je to stejné. Pokud se manažer zničí a zanedbá vlastní mentální a fyzickou hygienu, stane se pro svou firmu i rodinu nefunkčním," říká v podcastu Kód: Longevity David Huf.
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Býval vrcholovým sportovcem, nyní je i koučem. Vymyslel pravidlo záchranné masky v letadle: „Když nastane v letadle krize, komu nasadíte masku jako první? Sobě, nebo dítěti? Sobě. Protože bez vás to dítě nepřežije. V leadershipu je to stejné. Pokud se manažer zničí a zanedbá vlastní mentální a fyzickou hygienu, stane se pro svou firmu i rodinu nefunkčním," říká v podcastu Kód: Longevity David Huf.
Mozek i svaly potřebují k práci ATP, adenosintrifosfát, základní energetickou jednotku pro buňky. Při intenzivní aktivitě se ATP spotřebovává rychleji, než ho mitochondrie stačí obnovovat. Fosfokreatin tento problém řeší tím, že rychle poskytuje svoji fosfátovou skupinu a obnovuje ATP v řádu sekund.
Tento mechanismus je aktivovaný okamžitě a překlenuje dobu, než se zapnou pomalejší energetické dráhy. Suplementace kreatinem zvyšuje zásoby fosfokreatinu v buňkách, čímž prodlužuje kapacitu tohoto rychlého systému a umožňuje svalům i mozku pracovat déle na vysokém výkonu před nástupem únavy.
Dva důvody nového zájmu
Popularita kreatinu v posledních letech roste mimo sportovní kontext ze dvou důvodů. Prvním je rostoucí zájem o udržení a optimalizaci kognitivního výkonu. Mozek, přestože tvoří přibližně dvě procenta tělesné hmotnosti, spotřebovává asi pětinu celkové energie těla v klidovém stavu a jeho energetická náročnost při kognitivní zátěži nebo stresu dále roste.
Babí léto není jen krátkým návratem teplých dnů. S ubývajícím světlem se lidské tělo už začíná přepínat do podzimního režimu: mění se spánek, nálada, hormonální aktivita i fungování imunity. Právě přelom léta a podzimu proto může být vhodnou chvílí upravit denní režim, pohyb i jídelníček.
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Babí léto není jen krátkým návratem teplých dnů. S ubývajícím světlem se lidské tělo už začíná přepínat do podzimního režimu: mění se spánek, nálada, hormonální aktivita i fungování imunity. Právě přelom léta a podzimu proto může být vhodnou chvílí upravit denní režim, pohyb i jídelníček.
Systematická přehledová studie a meta-analýza z roku 2024, zkoumající suplementování kreatinu a zahrnující 16 studií, přinesla některé pozitivní výsledky ve zlepšení paměti a rychlosti zpracování informací. Efekt byl výraznější u lidí s předpokladem nižší hladiny kreatinu, u běžné populace jsou výsledky méně přesvědčivé.
Studie z roku 2024 v Scientific Reports ukázala zlepšení kognitivního výkonu po jednorázové dávce kreatinu při spánkové deprivaci, tedy v podmínkách, kdy mozek intenzivně čerpá ze svých energetických rezerv. Data tedy naznačují, že kreatin může být pro mozek relevantní spíše v podmínkách energetického stresu nebo deficitu, než jako plošná podpora pro zdravé jedince.
Vliv na dlouhověkost
Druhým důvodem rozšíření zájmu je longevity kontext. S věkem přirozeně klesají zásoby kreatinu v těle, a to z kombinace nižšího příjmu ze stravy, snížené vlastní produkce, menší fyzické aktivity a úbytku svalové hmoty, která kreatin skladuje.
Rozsáhlá studie sledovala 15 tisíc lidí 25 let a zjistila, že kdo pije málo, má vyšší hladinu sodíku v krvi a stárne biologicky rychleji než odpovídá jeho věku. Riziko nemocí přitom roste až o 64 procent. Přitom polovina populace pije chronicky málo.
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Rozsáhlá studie sledovala 15 tisíc lidí 25 let a zjistila, že kdo pije málo, má vyšší hladinu sodíku v krvi a stárne biologicky rychleji než odpovídá jeho věku. Riziko nemocí přitom roste až o 64 procent. Přitom polovina populace pije chronicky málo.
Suplementace v kombinaci se silovým tréninkem prokazatelně zpomaluje svalový úbytek spojený se stárnutím. Svalová hmota je přitom jedním z nejsilnějších prediktorů dlouhověkosti a funkčního zdraví ve stáří.
Kde být s kreatinem opatrný
Jako u téměř každého doplňku stravy platí, že vedle prokázaných přínosů existují oblasti, kde je třeba být opatrný nebo kde výzkum zatím nemá jasno. První je otázka bezpečnosti pro ledviny, která kreatin provází od devadesátých let.
Systematická meta-analýza z roku 2025 zahrnující studie zhodnotila, že kreatin sice mírně a přechodně zvyšuje hladinu kreatininu v krvi, ale funkce ledvin měřená podle markeru GFR zůstává nezměněna. Pro zdravé jedince je kreatin při standardním dávkování tedy bezpečný, opatrnost zůstává u lidí s onemocněním ledvin, kde data zatím nejsou dostatečně robustní.
Stárnutí nemusí znamenat jen úbytek sil a paměti. Nová dlouhodobá studie z Yaleovy univerzity ukazuje, že téměř polovina sledovaných lidí nad 65 let se v čase zlepšila v kognitivních nebo fyzických schopnostech. Důležitou roli přitom může hrát i to, jak o vlastním stárnutí přemýšlíme.
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Stárnutí nemusí znamenat jen úbytek sil a paměti. Nová dlouhodobá studie z Yaleovy univerzity ukazuje, že téměř polovina sledovaných lidí nad 65 let se v čase zlepšila v kognitivních nebo fyzických schopnostech. Důležitou roli přitom může hrát i to, jak o vlastním stárnutí přemýšlíme.
Druhá diskutovaná otázka ohledně kreatinu se týká argininu. Tělo vyrábí kreatin přes enzym AGAT, který k tomu potřebuje arginin. Suplementace kreatinem snižuje aktivitu tohoto enzymu tak, že tělo registruje dostatek kreatinu, který jsme přijali zvenčí. Myslí si ale, že kreatinu vyrábí dost a vlastní produkci AGAT utlumí.
Vedlejším efektem tvorby kreatinu je to, že stejný enzym AGAT se podílí i na syntéze homoargininu, aminokyseliny, jejíž nízké hladiny jsou spojeny s horším kardiovaskulárním zdravím. Studie na myších ukázala, že suplementace kreatinem snižuje expresi AGAT, a tím i dostupnost homoargininu.
Zda to má pro zdravého člověka praktický dopad, není zatím jasné, ale je to další důvod nevnímat kreatin jako jednoznačně bezrizikový doplněk pro všechny bez rozdílu.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.