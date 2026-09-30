Jakub Dobrý: V Praze se žije skvěle
Pod taktovkou developerské společnosti Corwin vyrůstá v hlavním městě zcela nová čtvrť Dvory Vysočany, která vzniká podle návrhu světově proslulých urbanistů Jana Gehla a Davida Sima. O projektu a dalších aktivitách developera jsme hovořili s country manažerem pro Česko Jakubem Dobrým.
Corwin působí hned na třech trzích. Kromě rodného Slovenska je to Slovinsko a aktuálně i Česko…
Na Slovensku působíme od roku 2010. V Bratislavě jsme od té doby stihli zrealizovat celkem osm developerských projektů, z nichž šest bylo rezidenčních a dva komerční. Druhým působištěm skupiny je od roku 2018 slovinská Lublaň, kde jsme nyní už největším developerem. Na českém trhu jsme od roku 2022. Prvním pražským projektem jsou tu Dvory Vysočany. Naši strategii jsme založili na zelených řešeních a technologiích i spolupráci se světově uznávanými urbanisty a architekty, jako jsou studia Gehl Architects, Schmidt Hammer Lassen, Cobe či Snohetta.
Jak těžké bylo přesunout se do Prahy?
Praha má jednu výhodu. Skvěle se zde žije. Díky tomu byl pro mě osobně přesun do metropole lehčí. Z profesního hlediska mě lákala výzva, kterou nový trh představoval. Praha je pro nás místem bez jazykové bariéry, které se vyznačuje silnou lokální ekonomikou a prostředím, jež dobře známe. Měla by se pro nás proto také do budoucnosti stát jedním z dalších klíčových trhů. Baví mě projekty, které proměňují brownfieldy, zlepšují kvalitu života v městském prostředí a současně citlivě přistupují k životnímu prostředí. Dvory Vysočany to jednoznačně naplňují.
Bývalý průmyslový areál mezi Moskevskou a Křeslickou ulicí dostává novou podobu. Projekt Connect Vršovice od společností Neocity a Daramis zde nabídne 320 bytů s dispozicemi od 1+kk až po rodinné 4+kk v devíti budovách.
Z průmyslového areálu vzniká nová městská čtvrť. Connect Vršovice nabídne 320 bytů
Reality
Bývalý průmyslový areál mezi Moskevskou a Křeslickou ulicí dostává novou podobu. Projekt Connect Vršovice od společností Neocity a Daramis zde nabídne 320 bytů s dispozicemi od 1+kk až po rodinné 4+kk v devíti budovách.
V čem jsou podle vás Dvory Vysočany unikátní?
Zejména v našem přístupu, s nímž jsme při tvorbě tohoto projektu od začátku pracovali. Chtěli jsme vytvořit skvělé místo pro život. Nešlo nám pouze o to, abychom tu postavili nové byty. Cílem je vytvořit skutečnou městskou čtvrť, kde budou ulice, náměstí, obchody, školka i zelené vnitrobloky. Celé území zároveň propojíme směrem ven. Návrh projektu vychází z principů tvorby přátelské a prostupné čtvrti plné života. Je založený na filozofii člověka na prvním místě světoznámých urbanistů Jana Gehla a Davida Sima, kterou doplnilo místní architektonické studio OVA. Myslím si, že se nám daří vytvořit opravdový kus města. Jsme rádi, že naši snahu oceňují také zástupci města a deváté městské části.
S jakými osobnostmi na Dvorech Vysočany spolupracujete?
Chci vyzdvihnout práci Jana Gehla a Davida Sima. Jejich návrhy již v minulosti pomohly přetvořit Kodaň na jedno z nejlepších míst pro život. Kromě toho ovlivnili rozvoj dalších zhruba 250 míst na celém světě. Spolupráce s Janem a Davidem je pro nás v případě Dvorů Vysočany speciální. Za roky, co jsme v kontaktu, jsme si vytvořili přátelský vztah. Na projektu je to vidět. Těším se, až tyto kvality ocení lidé, kteří se sem nastěhují. V Corwinu ale spolupracujeme i s jinými světovými odborníky a studii, jak jsem již uvedl předtím. Od každého z nich se naučíme něco nového. Sbíráme tak nejlepší know-how, což pak aplikujeme také na našich projektech.
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Jakub Dobrý, country manager Corwin CZ
Je absolventem Stavební fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě, kde se specializoval na nosné konstrukce budov. Odborné znalosti dále rozvíjel během doktorandského studia na University of California v Berkeley. Na Slovensku ho do Corwinu v roce 2021 přilákal především důraz firmy na kvalitní a udržitelný rozvoj měst. Od roku 2023 pak vede její českou pobočku jako country manager.
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