Metro E může změnit ceny bytů v Praze. Kde se vyplatí čekat a kde hrozí předražený nákup?
Metro E zatím nemá schválenou trasu ani termín výstavby, přesto už může ovlivňovat očekávání na pražském realitním trhu. Zkušenosti s metrem, železnicí i dálnicemi ukazují, že nová doprava dokáže zvýšit hodnotu bydlení. Rozhoduje však hlavně ušetřený čas, jistota projektu a poloha nemovitosti.
Plánované metro E by mohlo změnit nejen cestování po Praze, ale také ceny nemovitostí v okolí budoucích stanic. Projekt je však teprve na začátku. Nemá schválenou trasu, přesné umístění stanic ani termín výstavby. Praha zatím připravuje studii proveditelnosti, která má posoudit jeho technické a ekonomické možnosti.
V předvolebních debatách se znovu objevuje přibližně 22 kilometrů dlouhá trasa ze Smíchova přes Prahu 4, Bohdalec, Žižkov a Vysočany do Letňan. Jedna z variant počítá také s napojením na budoucí terminál vysokorychlostní železnice na severu metropole. Předběžné náklady se odhadují na 220 miliard korun. Praha ale zatím schválila pouze další prověřování projektu, nikoli samotnou stavbu.
Přesto už veřejná debata může ovlivnit očekávání vlastníků, developerů i investorů. Zkušenosti z jiných částí Prahy ukazují, že realitní trh reaguje na velké dopravní projekty dlouho před jejich dokončením. Čím jistější jsou trasa, financování a termín otevření, tím více se očekávaný přínos může promítnout do cen.
„Dopravní projekt může ovlivnit realitní trh ještě před svým dokončením, ale pouze tehdy, když mu kupující a investoři začnou důvěřovat. U metra E je dnes potřeba oddělovat legitimní očekávání od spekulace, protože konkrétní podoba linky zatím není potvrzena,“ říká Miroslav Majer, šéf společnosti hyponamíru.cz.
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O ceně rozhodují hlavně ušetřené minuty
Nová doprava zvyšuje atraktivitu bydlení především tím, že zkracuje cestu do práce, škol a za službami. Samotná blízkost stanice proto není rozhodující. Důležité je, kolik času a přestupů lidem ušetří.
Akademická práce zkoumající pražské novostavby kolem roku 2015 zjistila, že každá další minuta cesty do centra byla spojena s cenou bytu nižší přibližně o 1,15 procenta. Tento výsledek nelze mechanicky převádět na současný trh, ukazuje však význam dopravní dostupnosti.
Největší přínos může mít nová linka v místech, odkud dnes lidé musí cestovat pomalým autobusem, několikrát přestupovat nebo jezdit autem v kolonách. Tam, kde už funguje rychlé vlakové či tramvajové spojení, může metro přinést spíše větší pohodlí než výrazné zdražení bytů.
Podle Metro indexu společnosti Valuo vzrostly ceny bytů v okolí pražských stanic metra meziročně v průměru o 14 procent. Tento růst ale nelze připsat pouze dopravě. Ovlivnilo ho také oživení realitního trhu, omezená nabídka a rozdílná skladba prodávaných bytů.
Metro A změnilo západ Prahy, déčko ukazuje limity
Příkladem dopravní stavby, která pomohla proměnit své okolí, je prodloužení metra A z Dejvické do Motola. Nové stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol se otevřely v dubnu 2015.
Nejvýraznější proměnou prošla Bořislavka, kde vedle metra vzniklo administrativní a obchodní centrum, nové služby i veřejný prostor. Podle realitního makléře Martina Ponikelského má právě spojení lepší dopravy, komerční výstavby a občanské vybavenosti větší vliv než samotná stanice.
Starší analýzy odhadovaly, že byty u nových stanic prodlouženého áčka během několika let zdražily přibližně o pět až sedm procent nad rámec předchozího vývoje. Přesný podíl metra však nelze oddělit od celkového růstu pražských cen a proměny jednotlivých čtvrtí.
Podobně není jednoznačný ani vývoj v okolí budoucího metra D. Přestože se podél plánované trasy na jihu Prahy připravují tisíce bytů, analýza Valuo z roku 2026 neukázala jednotný cenový boom. Některé lokality rostly dokonce pomaleji než Praha jako celek.
Roli hraje vzdálený termín otevření, rozdílná výchozí úroveň cen i to, že očekávaný přínos nové linky může být v nabídkových cenách započítán už několik let. Metro zároveň umožňuje rozsáhlejší výstavbu, která rozšiřuje nabídku bytů a může část tlaku na růst cen tlumit.
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Železnice rozšiřuje možnosti bydlení za Prahou
Stejný princip platí také u železnice. Pro kupující je často důležitější délka a spolehlivost cesty než počet kilometrů od hlavního města. Obec vzdálená 30 kilometrů s přímým vlakem tak může být atraktivnější než bližší místo odkázané na automobil.
Valuo Vlak Index z roku 2026 ukazuje, že ceny nemovitostí u středočeských železničních zastávek se mohou lišit o desítky tisíc korun za metr čtvereční, přestože stanice dělí jen několik minut jízdy.
Významným projektem je modernizace spojení mezi Prahou, Letištěm Václava Havla a Kladnem. V květnu 2026 začala stavba úseku Ruzyně–Kladno. Dvoukolejná elektrizovaná trať má umožnit rychlost až 145 kilometrů za hodinu a její dokončení se předpokládá v roce 2029.
Lepší spojení může zvýšit atraktivitu Kladna, Hostivice a dalších míst na trase, zejména pro domácnosti, které na pražské bydlení nedosáhnou. Podobný potenciál mají do budoucna vysokorychlostní tratě například pro Roudnici nad Labem či Jihlavu. U nich je však třeba počítat s dlouhým časovým horizontem a rizikem změn tras nebo harmonogramů.
„Lidé stále častěji neporovnávají jen cenu za metr čtvereční, ale také počet minut, které každý den stráví cestou,“ upozorňuje zakladatel společnosti Valuo Radek Šitera.
Dálnice mohou ceny zvýšit i snížit
U silničních staveb záleží především na poloze. Lepší napojení na velká města podporuje zájem o bydlení, pozemky i komerční nemovitosti. Domy bezprostředně u dálnice však mohou kvůli hluku, emisím a intenzivní dopravě naopak ztrácet hodnotu.
Příkladem je dálnice D11, která zlepšila spojení Hradce Králové s Prahou. Realitní data z roku 2026 ukazovala v některých městech podél koridoru výrazný růst nabídkových cen. V Náchodě zdražily byty meziročně o více než 20 procent, rodinné domy v Hradci Králové téměř o čtvrtinu. Tento vývoj ale nelze přičítat pouze dálnici. Podílely se na něm také omezená nabídka a obnovená poptávka.
Dalším příkladem je D4. V prosinci 2024 se mezi Příbramí a Pískem otevřelo 48 kilometrů dálnice, z toho 32 kilometrů nové komunikace. Cesta mezi Prahou a Pískem se podle údajů při otevření zkrátila nejméně o 20 minut. Lepší dostupnost může zvýšit zájem o bydlení v Písku a na Příbramsku, zejména mezi lidmi, kteří pracují částečně z domova.
Výhodu však mohou získat především nemovitosti s rychlým napojením na dálnici, které zároveň neleží v jejím bezprostředním sousedství.
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Byt přímo u stanice nemusí být nejdražší
Ani u metra nebo železnice neplatí, že čím blíže ke stanici, tím lépe. Dopravní výhodu mohou vyvážit hluk, intenzivní pohyb lidí, autobusový terminál či hustá okolní zástavba.
Rozhodující je navíc skutečná pěší dostupnost, nikoli vzdálenost vzdušnou čarou. Železniční koridor, rušná silnice nebo uzavřený areál mohou cestu ke zdánlivě blízké stanici výrazně prodloužit.
„Cenově nejatraktivnější proto často nebývají domy přímo nad stanicí, ale klidné ulice v pohodlné pěší vzdálenosti zhruba pěti až deseti minut,“ uzavírá Ponikelský.
U plánovaného metra E tak zůstává zásadní otázkou, zda kupující za budoucí dopravní výhodu neplatí už dnes, přestože konkrétní podoba projektu ani jeho uskutečnění zatím nejsou jisté.
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