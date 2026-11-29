Africká města se propadají rychleji, než vědci čekali. Ohroženo je sedm milionů lidí
Lagos či Alexandrie klesají ročně až o šest milimetrů, ukázala satelitní data. Za propadem často stojí čerpání podzemní vody a do roku 2050 může povodněmi ohrozit sedm milionů lidí.
Některá z největších afrických měst se propadají rychleji, než se dříve předpokládalo. Ukazuje to nový výzkum, při kterém vědci použili snímky 20 afrických pobřežních měst pořízených satelity Evropské kosmické agentury. V řadě případů za klesání měst do hloubky země nemůžou klimatické změny, ale lidská činnost, napsal server BBC.
Studie vědců z americké Virginia Polytechnic Institute and State University zjistila, že některá města včetně Lagosu v Nigérii a Alexandrie v Egyptě klesají mnohem rychleji, než v roce 2021 odhadoval Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC), což je klimatická organizace OSN.
Zatímco některé příčiny tohoto poklesu jsou přirozeného původu, mnohé jsou výsledkem lidské činnosti – například získávání vody z hlubin pod povrchem Země, uvedla BBC. Hlavní autor studie Oluwaseyi Dasho k jejím výsledkům uvedl, že důsledky poklesu „jsou v každodenním životě často neviditelné, ale během desetiletí mohou výrazně zvýšit hrozby povodní“.
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Důvodem je, že když se povrch, na kterém města stojí, propadá, je zároveň stále nížeji než hladina oceánu. Tím pádem se zvyšuje riziko zatopení způsobeného stoupáním hladiny oceánu v důsledku změn klimatu. Studie odhaduje, že do roku 2050 by mohlo být ohroženo povodněmi sedm milionů lidí, milion budov a majetek za 180 miliard dolarů (asi čtyři biliony korun).
Rozeznají i milimetrový pohyb
Měření poklesu povrchu afrických měst probíhalo i v minulosti, monitorovacích stanic ale nebyl dostatek a celková měření tak jsou z dnešního pohledu nepřesná, uvedl Dasho. Data ze satelitů ale vědcům z virginijské university umožnila rozeznat pohyb půdy už od jednoho milimetru za rok.
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Letošní mimořádně silné El Niño může mít během několika měsíců dramatické následky. Podle studie klimatologů by vedra spojená s tímto jevem mohla do února příštího roku přispět k více než 450 tisícům úmrtí. Největší dopady vědci očekávají v Nigérii, Indonésii, Súdánu, Indii a Brazílii.
Další z autorů studie Manoochehr Shirzaei uvedl, že satelity Sentinel-1 Evropské kosmické agentury přeletí nad stejnou oblastí Země každých šest až 12 dní. „Satelit vysílá rádiový signál, který dopadne na zem a odrazí se zpět k satelitu,“ popsal Shirzaei. A to se neustále opakuje při dalších přeletech.
Čas mezi odesláním signálu a jeho zachycením zpět se zaznamenává. Změny této hodnoty v čase odhalují, o kolik se země posunula. U egyptské Alexandrie a nigerijského Lagosu to v průměru bylo šest, respektive pět milimetrů za rok. Pokles zaznamenali také u Luandy v Angole.
Pokud by pokles pokračoval tímto tempem, hladina moře u Alexandrie ve srovnání s povrchem města by do roku 2050 stoupla o 36 procent víc, než dříve předpovídal IPCC na základě odhadů, o kolik se do té doby zvýší emise způsobující oteplování planety.
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K poklesu některých afrických, rychle rostoucích měst přispívá zvýšená spotřeba vody jejich obyvatel. Vyšší čerpání vod z podzemí může vést k tomu, že půda se stlačuje a zhušťuje a snižuje svůj objem. Jak tomu zabránit? Například hledáním nadzemních zdrojů vody nebo pěstováním plodin méně náročných na vodu.
„Když něco nemůžeme změnit, snažíme se tomu přizpůsobit,“ míní Shirzaei. To může znamenat třeba budování protipovodňových bariér nebo přesunutí klíčové infrastruktury výš, dodal.
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