Magnát Vítek měl v Londýně stavět luxusní kanceláře. Místo toho prodal projekt za tři miliardy
Koupil bývalou policejní stanici na prestižní londýnské adrese, připravil místo ní nové kanceláře a získal stavební povolení. Stavět ale nebude. Realitní skupina CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka dala přednost prodeji a za nemovitost na Savile Row inkasovala přibližně 105 milionů liber, tedy zhruba tři miliardy korun.
Z někdejší policejní stanice na jedné z nejprestižnějších londýnských adres udělala CPI Property Group miliardový realitní obchod. Skupina podnikatele Radovana Vítka dokončila prodej budovy na adrese 27 Savile Row za přibližně 105 milionů liber, tedy zhruba tři miliardy korun. Nemovitost koupila v roce 2021, připravila pro ni nový kancelářský projekt a získala potřebná povolení. Sama už ale stavět nebude.
Podle britského deníku City A.M. zaplatila CPI při nákupu za nemovitost přibližně 50 milionů liber. Nynější hrubá prodejní cena je tak více než dvojnásobná. Kupujícího ani čistý výnos z obchodu skupina ve svém oznámení nezveřejnila.
Realitní společnost CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka v minulých dnech v Londýně vydala zelené dluhopisy v britských librách v objemu zhruba 11 miliard korun se splatností v roce 2033 a úrokovou sazbou 6,875 procenta. Výtěžek z nové emise skupina okamžitě využila k odkoupení starších dluhopisů s kratší splatností, napsal server Seznam Zprávy.
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Realitní společnost CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka v minulých dnech v Londýně vydala zelené dluhopisy v britských librách v objemu zhruba 11 miliard korun se splatností v roce 2033 a úrokovou sazbou 6,875 procenta. Výtěžek z nové emise skupina okamžitě využila k odkoupení starších dluhopisů s kratší splatností, napsal server Seznam Zprávy.
Projekt je, stavět bude někdo jiný
CPI získala budovu ve veřejném výběrovém řízení od londýnské metropolitní policie. Na adrese v luxusní čtvrti Mayfair dříve sídlila centrální policejní stanice pro londýnský West End. Skupina už při nákupu počítala s tím, že nemovitost promění v luxusní kanceláře.
S britským partnerem Henigman a architektonickým studiem PLP Architecture následně připravila projekt nazvaný The Row. Místo policejní stanice má vzniknout kancelářská budova o hrubé podlažní ploše přibližně 4350 metrů čtverečních, doplněná restaurací a venkovními terasami. Projekt získal potřebná povolení, CPI se jej však kvůli zájmu investorů rozhodla prodat.
„27 Savile Row jsme koupili, protože jsme v ní viděli potenciál vytvořit výjimečný nový kancelářský projekt. Získáním potřebných povolení jsme vytvořili významnou hodnotu, kterou jsme nyní realizovali, v souladu s naší strategií prodeje nevýnosových aktiv,“ uvedl v tiskové zprávě zástupce provozního ředitele CPI Property Group Michal Felcman.
Skupina Radovana Vítka prodala budovu Moniuszki 1A belgické společnosti BPI Real Estate. Prodej je součástí strategie ke snížení zadlužení po akvizicích v Rakousku.
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Skupina Radovana Vítka prodala budovu Moniuszki 1A belgické společnosti BPI Real Estate. Prodej je součástí strategie ke snížení zadlužení po akvizicích v Rakousku.
Prestižní adresa a projekt s ambiciózními parametry
Savile Row leží v Mayfair, nedaleko obchodních ulic Bond Street a Regent Street. Nový projekt má podle plánů zachovat přibližně 95 procent stávající kamenné fasády. Jeho autoři zároveň usilují o vysoká hodnocení udržitelnosti a kvality vnitřního prostředí, mimo jiné BREEAM Outstanding a WELL Platinum. Jde zatím o cíle projektu, nikoli o již udělené certifikace.
„Tento prodej odráží vysokou kvalitu nemovitosti, dobře nastavenou strukturu transakce a správné načasování. 27 Savile Row vzbudila silný zájem trhu a ten se podařilo proměnit v transakci, která naplňuje strategické cíle skupiny,“ uvedla Květa Vojtová, šéfka fúzí a akvizic a transakčního právního oddělení CPI Property Group.
Prodej zapadá do širší strategie CPI
Londýnská transakce není izolovaným obchodem. CPI v pololetních výsledcích oznámených na konci srpna uvedla, že od začátku roku dokončila nebo smluvně sjednala prodeje nemovitostí v hrubé hodnotě 542 milionů eur. Na konci června měla čistý dluh 8,63 miliardy eur a její konsolidovaná míra zadlužení činila 49,3 procenta. Společnost však nesdělila, na co konkrétně použije peníze z prodeje Savile Row.
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