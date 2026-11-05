Londýnský mrakodrap, nebo byt v Praze? Rozdíl v cenách nemusí být tak velký
Bydlení v 52patrovém mrakodrapu s panoramatickým výhledem na Londýn nemusí být o tolik dražší než nový byt v Praze. Developerská společnost Penta Real Estate zahájila prodej bytů ve své 174 metrů vysoké rezidenční věži v prestižní čtvrti Canary Wharf. Nejlevnější vyjdou na 11,7 milionu korun, za větší dispozice už ale zájemci zaplatí desítky milionů. Jak si londýnské ceny stojí ve srovnání s Prahou a Brnem?
Za necelých dvanáct milionů korun byt v londýnském mrakodrapu. To je nabídka, se kterou nyní přichází developerská společnost Penta Real Estate. Ve spolupráci s britskou skupinou Ballymore zahájila prodej rezidencí v projektu 25 Cuba Street, který vyrůstá v londýnské čtvrti Canary Wharf, jedné z nejvýznamnějších finančních adres britské metropole.
Nová rezidenční věž bude vysoká 174 metrů a na 52 podlažích nabídne celkem 376 bytů, od nejmenších dispozic až po luxusní penthousy. Ceny začínají na přibližně 11,7 milionu korun. Za byt 2+kk už zájemci zaplatí nejméně 15,7 milionu a za 3+kk minimálně 25 milionů korun. Dokončení budovy se očekává v polovině roku 2029.
Londýn za cenu prémiového bytu v Praze?
Ceny londýnských rezidencí mohou na první pohled překvapit. Zvlášť při pohledu na současný český realitní trh, kde novostavby dál zdražují. Podle nejnovější společné analýzy developerských společností Central Group, Skanska Residential a Trigema dosáhla průměrná nabídková cena nového bytu v Praze na konci třetího čtvrtletí letošního roku 193 814 korun za metr čtvereční. To znamená, že modelový nový byt o rozloze 60 metrů čtverečních vychází přibližně na 11,6 milionu korun. Sedmdesátimetrový byt už stojí v průměru 13,6 milionu korun. V Brně jsou ceny o něco příznivější, ani tam však nové bydlení rozhodně není levné.
Za cenu nejlevnějšího bytu v londýnské věži tak lze v Praze teoreticky pořídit přibližně 60 metrů čtverečních nového bydlení, v Brně zhruba 74 metrů. Přímé porovnání má ovšem háček. Penta u londýnského projektu zatím uvádí ceny podle dispozic, nikoliv konkrétní výměry jednotlivých bytů. Nelze proto říct, zda je bydlení v britské metropoli skutečně levnější či dražší v přepočtu na metr čtvereční.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Fitness ve 32. patře, vlastní kino i výhledy na Londýn
Projekt 25 Cuba Street navrhlo londýnské architektonické studio Morris+Company. Jeho obyvatelé budou mít k dispozici nejen byty s panoramatickými výhledy, ale také řadu služeb, které se u podobných rezidenčních projektů stávají stále důležitější součástí nabídky.
Ve 32. podlaží vznikne fitness centrum s venkovní terasou a výhledy na britskou metropoli. Součástí domu budou také coworkingové prostory, kino, knihovna a zázemí pro studium či společenská setkávání. Projekt počítá rovněž s vybudováním nového veřejného parku, který má patřit k největším v této lokalitě za poslední desetiletí.
Významným lákadlem je dopravní dostupnost. Přibližně sedm minut chůze od projektu se nachází stanice linky Elizabeth Line, která zajišťuje spojení s londýnským City, West Endem i letištěm Heathrow. Lokalitu obsluhují také metro Jubilee, lehká železnice DLR a lodní doprava po Temži.
Španělsko už není levná realitní sázka u moře. Ceny rostou dvouciferným tempem, výnosy z pronájmu mají své limity a regulace krátkodobého ubytování zvyšuje riziko. Češi přesto nakupují dál. Jen místo dovolenkové romantiky musí víc řešit čísla.
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Španělsko už není levná realitní sázka u moře. Ceny rostou dvouciferným tempem, výnosy z pronájmu mají své limity a regulace krátkodobého ubytování zvyšuje riziko. Češi přesto nakupují dál. Jen místo dovolenkové romantiky musí víc řešit čísla.
Z kancelářské čtvrti nová rezidenční adresa
Canary Wharf bývala především synonymem londýnského finančního centra. Někdejší přístavní doky se během desetiletí proměnily ve čtvrť kancelářských mrakodrapů, sídel bank a mezinárodních společností. Nyní procházejí další proměnou. Vedle administrativních budov přibývají rezidenční projekty, parky, restaurace a služby.
Právě na tuto transformaci Penta sází. „Když jsme před necelým rokem oznamovali vstup na londýnský realitní trh, naším cílem bylo vybudovat zde dlouhodobou pozici a postupně rozšiřovat naše portfolio. Dnes stavíme ve třech rezidenčních projektech přibližně tisíc bytů, oznámili jsme nový aparthotelový projekt a finalizujeme další investici do nájemního bydlení,“ říká Pavel Streblov, který řídí britské aktivity Penta Real Estate.
Podle něj se Canary Wharf postupně mění z tradičního finančního centra v jednu z nejatraktivnějších nových rezidenčních adres Londýna.
Developer upozorňuje také na investiční potenciál lokality. Poptávku po nájemním bydlení podle něj podporuje koncentrace mezinárodních bank, poradenských a technologických společností. Další pracovní místa má přinést například nová centrála investiční banky J. P. Morgan. V bezprostřední blízkosti projektu plánuje kancelářský komplex o rozloze přes 280 tisíc metrů čtverečních pro zhruba 12 tisíc zaměstnanců.
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Není to tak dávno, co se velká část místní elity vzhlédla v Polsku. Milovali na něm v podstatě vše, ale zejména odvahu a rychlost, s níž v posledních deseti letech buduje dálnice, a vůbec to, jaké to je skvělé místo pro investice. Jenomže pak někdo začal tu pohádku nabourávat realitou, která se moc nehodí. A teď část podnikatelů zjišťuje, že ne vše polské je tak fantastické, jak se tady vypráví.
Penta v Londýně rozjíždí miliardové investice
Projekt 25 Cuba Street je součástí širší expanze Penta Real Estate na britský trh. Společně s developerskou skupinou Ballymore připravuje více než tisícovku bytů ve třech londýnských lokalitách. Vedle Canary Wharf jde o projekt The Capston u Embassy Gardens a další etapu The Brentford Project.
Penta nedávno oznámila také investici do aparthotelu Morley House ve čtvrti Farringdon. Ve spolupráci s irskou hotelovou skupinou Staycity Group do projektu s 350 pokoji investuje více než 230 milionů liber, tedy přibližně 6,7 miliardy korun. Současně připravuje další investici do nájemního bydlení.
Praha má podle šéfa Penta Real Estate Rudolfa Vacka obrovský prostor pro další výstavbu přímo uvnitř města. Největší potenciál vidí v brownfieldech, kde by se podle odhadů vešla plocha odpovídající celému Brnu, a také ve vyšší zástavbě v místech s dobrou dopravní dostupností. Metropole se podle něj musí přestat rozrůstat do okolní krajiny a lépe využívat území, která už má.
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Reality
Praha má podle šéfa Penta Real Estate Rudolfa Vacka obrovský prostor pro další výstavbu přímo uvnitř města. Největší potenciál vidí v brownfieldech, kde by se podle odhadů vešla plocha odpovídající celému Brnu, a také ve vyšší zástavbě v místech s dobrou dopravní dostupností. Metropole se podle něj musí přestat rozrůstat do okolní krajiny a lépe využívat území, která už má.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.