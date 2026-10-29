Kanceláře se mění v nástroj pro boj o talenty. Vedle Masaryčky vzniká její menší sourozenec
Vedle Masaryčky vyrůstá další prémiová kancelářská adresa. HYBE propojí historickou budovu bývalé pošty s moderní architekturou a sází na terasy, služby a centrální polohu. Penta věří, že právě kvalita pracovního prostředí dnes rozhoduje o tom, kde chtějí lidé pracovat.
Ještě před několika lety se mohlo zdát, že hybridní práce oslabí význam kancelářských budov v centrech měst. Vývoj prémiového segmentu ale ukazuje spíš opačný trend. Firmy sice potřebují méně rutinního pracovního prostoru, o to víc ale řeší jeho kvalitu, adresu, dostupnost a služby. Právě na tuto skupinu nájemců míří projekt HYBE, který Penta Real Estate připravuje v Hybernské ulici u Masarykova nádraží.
„HYBE bude oproti sousední Masaryčce komornější, ale stejně prémiovou kancelářskou budovou. Jeho výjimečnost spočívá ve spojení historické budovy bývalé pošty s moderní architekturou a ve výjimečné poloze přímo u Masarykova nádraží,“ říká obchodní ředitel Penta Real Estate Jan Kalaš.
Projekt má doplnit území, které Penta v centru Prahy rozvíjí už řadu let. Po Florentinu, Masaryčce a hotelu Cloud One přichází HYBE, následovat má přestřešení Masarykova nádraží a další rozvoj v rámci Florence 21.
Kancelář už není jen místo, kam se chodí pracovat
Jedním z nejvýraznějších posunů kancelářského trhu posledních let je změna samotné role kanceláře. Pro firmy už nejde jen o to, kolik pracovních stolů se vejde na jedno patro. Kancelář se stává součástí firemní kultury, budování značky zaměstnavatele a konkurenčního boje o zaměstnance.
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„Firmy dnes více než dříve investují do kvalitního pracovního prostředí. Věříme, že právě kvalitní kanceláře hrají důležitou roli při získávání a udržení talentů,“ říká Kalaš.
HYBE proto počítá s terasami téměř na každém patře, gastronomií a dalšími službami. Důležitá má být také samotná lokalita. „Rozhodujícím faktorem dnes není pouze samotná prémiová kancelářská plocha, ale také kvalita budovy, její centrální lokalita, blízkost nádraží a stanic metra či tramvají a v neposlední řadě blízkost univerzit,“ dodává Kalaš.
Historická pošta dostane další patro současnosti
Projekt nebude vznikat na prázdném pozemku. Základem projektu je historická budova bývalé pošty, kterou má doplnit současná nástavba. Autorem návrhu je architekt Jakub Klaška, který se podílel také na Masaryčce ještě během svého působení v Zaha Hadid Architects.
„Zachováváme historickou část bývalé pošty včetně památkově chráněných prvků a charakteristických oblouků v přízemí, které odkazují na původní nádražní architekturu území,“ říká Kalaš.
V kanceláři Zaha Hadid Architects Jakub Klaška pracuje od roku 2010. Za tu dobu má na kontě řadu různorodých projektů v Evropě i Asii. Podílí se i na projektu přeměny Masarykova nádraží pro investiční skupinu Penta. Spolu s ateliérem pak bude soutěžit i projekt na novou filharmonii na Vltavské. Jak vnímá český urbanismus a co mu v Česku chybí z pohledu městské architektury? I na to odpovídá v rozhovoru pro newstream.cz.
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V kanceláři Zaha Hadid Architects Jakub Klaška pracuje od roku 2010. Za tu dobu má na kontě řadu různorodých projektů v Evropě i Asii. Podílí se i na projektu přeměny Masarykova nádraží pro investiční skupinu Penta. Spolu s ateliérem pak bude soutěžit i projekt na novou filharmonii na Vltavské. Jak vnímá český urbanismus a co mu v Česku chybí z pohledu městské architektury? I na to odpovídá v rozhovoru pro newstream.cz.
Nová část má s původní budovou pracovat spíš prostřednictvím detailů než doslovného napodobování. Návrh využívá motivy říms, struktury fasády a výraznější textury a převádí je do současného jazyka. Přízemí má být transparentnější a otevřenější směrem do ulice.
Menší než Masaryčka, ale na stejné adrese
Ve srovnání s Masaryčkou bude HYBE menší a komornější. Právě to může být jeho výhodou. Penta do projektu investuje přibližně 1,1 miliardy korun. Investice zahrnuje rekonstrukci původní budovy, moderní nástavbu i úpravu veřejného prostoru před domem.
„V rámci širšího území Masarykova nádraží jde o jeden z menších projektů, který je zároveň butikově laděný a přináší do Hybernské ulice nový impuls,“ říká Kalaš.
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Základní sázka projektu stojí na tom, že kvalitních kanceláří v centru Prahy není dostatek. Podle Kalaše zůstává neobsazenost kanceláří nízká a nová výstavba omezená. Zároveň existuje skupina firem, které dál expandují a právě centrum Prahy pro ně zůstává nejatraktivnější adresou.
„Existuje řada firem, které dynamicky rostou, zaměstnávají ty nejlepší talenty a nabízejí služby s vysokou přidanou hodnotou. Právě tyto společnosti zpravidla hledají reprezentativní sídla v centru města, kterých je v Praze dlouhodobě nedostatek,“ říká Kalaš.
HYBE má proto od začátku mířit do nejvyššího segmentu pražského kancelářského trhu. Přesnou výši nájemného Penta zatím neuvádí, ambice projektu je ale zřejmá. „Naším cílem je nabídnout kancelářské prostory nejvyšší kvality pro náročné nájemce, kteří hledají reprezentativní sídlo v centru Prahy,“ dodává.
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Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.