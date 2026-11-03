Po tisícovce bytů přichází hotel. Penta rozšiřuje své londýnské impérium
Penta Real Estate dál rozšiřuje své působení na britském realitním trhu. Společně s irskou hotelovou skupinou Staycity investuje přes 230 milionů liber, tedy zhruba 6,7 miliardy korun, do výstavby aparthotelu v centru Londýna. Projekt nabídne 350 pokojů a jeho součástí bude také obnova historického kostela. Penta v něm získá většinový podíl.
Developerská společnost Penta Real Estate pokračuje v expanzi na londýnském trhu. S irskou hotelovou skupinou Staycity Group založila společný podnik, který postaví aparthotel Morley House ve čtvrti Farringdon. Investice přesáhne 230 milionů liber, což odpovídá přibližně 6,7 miliardy korun. Penta bude ve společném podniku vlastnit 80 procent, Staycity zbývající pětinu.
Jedenáctipodlažní budova nabídne 350 pokojů a apartmánů s kuchyněmi. Provozovat ji bude Staycity pod svou značkou Wilde, a to na základě třicetileté nájemní smlouvy. V přízemí vzniknou restaurace, bar, obchod a coworkingové prostory, které budou přístupné také veřejnosti.
Projekt už získal stavební povolení a podle investora nyní probíhá demolice původní kancelářské budovy. Dokončení se plánuje na rok 2028. Součástí investice bude rovněž přibližně tisíc metrů čtverečních kanceláří a rekonstrukce sousedního památkově chráněného kostela City Temple. Jeho obnova je součástí dohody investora s městem.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Penta v Londýně rozjíždí další miliardový projekt
Pro Pentu jde o další významnou investici v britské metropoli. Na londýnský realitní trh vstoupila v roce 2025 prostřednictvím partnerství s developerskou skupinou Ballymore. Spolupráce v hodnotě přibližně jedné miliardy liber zahrnuje přípravu více než tisícovky bytů ve třech lokalitách, a to u Embassy Gardens, v Canary Wharf a v Brentfordu.
Nový hotelový projekt tak rozšiřuje londýnské aktivity Penty také do segmentu krátkodobého a střednědobého ubytování. Staycity patří mezi evropské provozovatele aparthotelů a v současnosti spravuje více než 6500 ubytovacích jednotek v osmi zemích. Do roku 2030 chce jejich počet zvýšit na více než 15 tisíc.
Penta Real Estate, která se věnuje developmentu od roku 2005, podle svých údajů dosud dokončila 50 významných projektů a spravuje nemovitostní aktiva přesahující 2,1 miliardy eur. Londýn se tak vedle jejích středoevropských aktivit stává dalším trhem, na němž skupina rozšiřuje své developerské portfolio.
Praha má podle šéfa Penta Real Estate Rudolfa Vacka obrovský prostor pro další výstavbu přímo uvnitř města. Největší potenciál vidí v brownfieldech, kde by se podle odhadů vešla plocha odpovídající celému Brnu, a také ve vyšší zástavbě v místech s dobrou dopravní dostupností. Metropole se podle něj musí přestat rozrůstat do okolní krajiny a lépe využívat území, která už má.
Vacek: Metropolitní plán je uměním možného a začátkem proměny Prahy
Reality
Praha má podle šéfa Penta Real Estate Rudolfa Vacka obrovský prostor pro další výstavbu přímo uvnitř města. Největší potenciál vidí v brownfieldech, kde by se podle odhadů vešla plocha odpovídající celému Brnu, a také ve vyšší zástavbě v místech s dobrou dopravní dostupností. Metropole se podle něj musí přestat rozrůstat do okolní krajiny a lépe využívat území, která už má.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.