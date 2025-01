Legionáři opravují Larischovu vilu. Ta se v budoucnu otevře pro veřejnost a nabídne expozici o heydrichiádě

Oprava Larischovy vily by měla skončit do konce roku 2026, potom se celá otevře veřejnosti a nabídne expozice věnované heydrichiádě, paravýsadkářům nebo domácímu odboji, uvedl František Bobek z Československé obce legionářské. Vila nazývaná Zámeček, která je od roku 2019 národní kulturní památkou, byla místem, kde čekali ležáčtí obyvatelé a další vlastenci na popravu.

Vila dlouho chátrala. Na její stav upozorňoval spolek Zámeček. Legionářům se budovu podařilo získat do svého majetku od společnosti Foxconn na konci roku 2014. Tehdy neměli desítky milionů korun na opravu. „Vzpomínám si na dobu, kdy jsme už měli Zámeček v majetku, padal nám na hlavu. Neměli jsme ani korunu a různě se nám posmívali, že nebudeme vědět co s tím,“ řekl Bobek. Naštěstí pomohly samosprávy a Evropská unie, dodal.

Legionáři vilu postupně opravují, dohromady to budou výdaje 132 milionů korun za stavební práce. V tom ještě nejsou započítané expozice. Poslední stavební úpravy interiérů začaly loni na podzim a skončí do roku 2026. „V první řadě se bourá a hrozně se z toho práší, hrozně se to tady otřásá. Věříme, že za dva roky bude Zámeček krásný,“ řekl Bobek.

Exponáty už vznikají

Výstavní exponáty už vznikají, aby se tam mohly nastěhovat, až stavební firma vše dokončí. Ve sklepení bude připomínka na ležácké děti a pietní místo. V atriu jsou zvony, které budou odbíjet ve dny poprav. Němci na nedaleké střelnici zastřelili 194 lidí, a to z osady Ležáky a další vlastence, kteří za druhé světové války pomáhali paravýsadku Silver A.

„Ve sklepení je bude výstava o hnutí Obrana národa, významném domácím odboji. V patře bude kavárna Veselka, některé místnosti budou vybavené jako v době, když to bylo šlechtické sídlo. Další patro bude zasvěcené zahraničnímu odboji, Silver A a dalším skupinám. A připomeneme si vznik výsadkového vojska a současný 43. pluk v Chrudimi,“ řekl Bobek.

K Zámečku patří také velký lesopark, kde je v plánu vznik obdoby výcvikového střediska československých parašutistů. Provoz vily pak budou zajišťovat tři zaměstnanci. „Stojí za to si tyto události připomínat,“ řekl Bobek.

Vila pochází z roku 1885 patřila Jiřímu Larischi-Mönichovi, potomkovi uhlobaronského rodu. V době německé okupace vilu vlastnil policejní pluk z Kolína. Po válce byla v objektu škola důstojnického dorostu a od roku 1956 patřil společnosti Tesla, která tam měla kanceláře a sklady.

V roce 2000 koupila průmyslový areál i s chátrající vilou firma Foxconn. Chvíli tam byla bezpečnostní firma ABL, většina prostor ale byla prázdná. V roce 2012 Foxconn jednal o prodeji s firmou DDVS Partners, která uvažovala o tom, že ve vile zřídí domov pro seniory nebo sklady vína. Transakce se ale neuskutečnila.

Od roku 2011 upozorňoval na chátrající stav vily spolek Zámeček, jednal s městem, aby objekt odkoupil, ale neúspěšně. Později se spojil s legionáři a vilu se nakonec na ně podařilo převést.