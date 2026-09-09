Panelák nemusí křičet barvami. Ve Strašnicích ukázali, jak ho polidštit
Zateplit, vyměnit okna a fasádu rozdělit do několika barevných pásů. Tak skončila řada rekonstrukcí českých paneláků. Dům v pražských Strašnicích ukazuje jinou cestu. Architekt Radek Novotný mu místo dekorací přidal větší lodžie, více světla a venkovní prostor, který se dá skutečně používat.
Panelové domy stárnou a jejich rekonstrukce je nevyhnutelná. Otázkou ale zůstává, zda má revitalizace znamenat především novou izolaci překrytou výraznou fasádou, nebo může být příležitostí napravit i některé nedostatky původního bydlení.
Druhou cestou se vydal architekt Radek Novotný ze studia rn-a při rekonstrukci paneláku v Hostýnské ulici v pražských Strašnicích. Projekt nepracuje s domem jako s plochou určenou k novému barevnému pojednání. Vychází naopak z jeho původní konstrukce a snaží se především zvýšit kvalitu samotného bydlení.
Místo barev přibyly metry
Nejvýraznější změnou jsou lodžie. Ty původní architekt prohloubil a nové přidal také k bytům, které venkovní prostor dosud vůbec neměly. Nejde přitom pouze o přilepené balkony. Původní lodžie nahradila nová lehká samonosná konstrukce, která je k domu pouze kotvena kvůli stabilitě. Díky tomu mohl být samotný panelový dům souvisle a efektivně zateplen, aniž by nová konstrukce lodžií vytvářela další komplikované tepelné mosty.
Proměna je patrná také zevnitř bytů. Původní okna s parapety nahradila francouzská okna, která obytné místnosti otevírají směrem ven a propojují je s novými lodžiemi.
Umakartové jádro, malé pokoje a chodba, která ukrajuje z už tak omezeného prostoru. Typický panelákový byt má řadu limitů, právě ty ale dokážou architekty přimět k nečekaným řešením. Deset realizací z Interiéru roku ukazuje, že panelák lze změnit v otevřené, světlé a velmi osobité bydlení.
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Umakartové jádro, malé pokoje a chodba, která ukrajuje z už tak omezeného prostoru. Typický panelákový byt má řadu limitů, právě ty ale dokážou architekty přimět k nečekaným řešením. Deset realizací z Interiéru roku ukazuje, že panelák lze změnit v otevřené, světlé a velmi osobité bydlení.
Význam to má o to větší, že dům stojí na terénní hraně a jižně orientované byty mají výhled na Prahu. Lodžie tak nejsou jen technickým přívěskem fasády, ale mohou po velkou část roku fungovat jako pokračování obytných místností. Tomu odpovídají dřevěná podlahová prkna i jednoduchý systém posuvných látkových závěsů, který umožňuje jednotlivé lodžie stínit a zároveň obyvatelům poskytuje určitou míru soukromí.
Paneláky ještě neřekly poslední slovo
Česká sídliště se postupně dostávají do další fáze své existence. První velká vlna zateplování mnohdy řešila především energetickou náročnost budov. Dnes se stále častěji otevírá otázka, zda lze při rekonstrukci zároveň zlepšit samotnou kvalitu bydlení a architekturu domu.
Podobnou cestou se už vydal i panelový dům v Hostivař. Původní úzké lodžie tam architekti proměnili v plnohodnotný venkovní prostor a projekt se dostal až do finále České ceny za architekturu.
Kdysi tu bydleli svobodní dělníci a dělnice košických železáren. Dnes je z bývalé socialistické ubytovny Kosmalt dům s 507 byty. Atrium Architekti ukázali, že i panelák může mít druhý život.
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Kdysi tu bydleli svobodní dělníci a dělnice košických železáren. Dnes je z bývalé socialistické ubytovny Kosmalt dům s 507 byty. Atrium Architekti ukázali, že i panelák může mít druhý život.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.