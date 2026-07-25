Evropané ztrácejí chuť na pivo. Pivovarníci hledají záchranu ve Vietnamu
Zdravotní obavy a změna životního stylu snižují spotřebu piva v Evropě a Spojených státech. Globální pivovary proto hledají růst v rozvojových zemích. Heineken sází především na Vietnam, kde vyrábí miliony plechovek denně a testuje novinky pro celou Asii. Ani tam však nemá úspěch zaručený, píše agentura Bloomberg.
Nenápadný obchod Aunt Loc v Ho Či Minově Městě připomíná běžnou vietnamskou tržnici. Vedle rýže, oleje, instantních nudlí a sladkostí však zabírají velkou část prostoru bedny piv Heineken, Bia Saigon a dalších značek. Pro šéfa Heinekenu ve Vietnamu Wietse Mutterse představuje právě takový obchod budoucnost celého odvětví, píše Bloomberg.
„Pokud se ve Vietnamu koná oslava, pivo hraje ústřední roli,“ řekl Mutters agentuře Bloomberg. Pivo podle něj představuje více než 90 procent tamního prodeje alkoholu. „Je to docela výjimečné,“ dodal.
Pivovary se na rychle rostoucí trhy obracejí v době, kdy Američané a Evropané omezují pití alkoholu. Konzultační společnost Roland Berger očekává, že globální spotřeba alkoholických nápojů se během příštích 25 let sníží až na polovinu.
Plzeňský Prazdroj loni vyvezl do zahraničí 1,82 milionu hektolitrů piva, meziročně o téměř osm procent méně. Největší český pivovar doplatil na ochabující spotřebu piva na klíčových trzích i nepříznivé počasí. Přesto zůstává největším exportérem českého piva a státu odvedl rekordních 6,63 miliardy korun na daních.
Prazdroj vyvezl méně piva. Export brzdí slabší poptávka i dražší hliník
Zprávy z firem
Plzeňský Prazdroj loni vyvezl do zahraničí 1,82 milionu hektolitrů piva, meziročně o téměř osm procent méně. Největší český pivovar doplatil na ochabující spotřebu piva na klíčových trzích i nepříznivé počasí. Přesto zůstává největším exportérem českého piva a státu odvedl rekordních 6,63 miliardy korun na daních.
Dopady už pociťují i největší výrobci. Světová jednička Anheuser-Busch InBev, do jejíhož portfolia patří Budweiser, Stella Artois nebo Corona, se vzpamatovává z několikaletého poklesu prodaného objemu. Akcie druhého největšího pivovaru Heineken se kvůli obavám ze slábnoucí poptávky obchodují výrazně pod maximem z roku 2023.
„Hra se odehrává na rozvíjejících se trzích. Právě tam mohou pivovary získávat objem,“ uvedl pro Bloomberg analytik společnosti GlobalData Kevin Baker.
Heineken investoval ve Vietnamu miliardu dolarů
Vietnam patří s roční spotřebou 41 litrů na obyvatele k největším pivním trhům v Asii. Heineken v zemi působí od roku 1991 a investoval zde už miliardu dolarů.
Podle údajů společnosti Shinhan Securities měl v roce 2024 na vietnamském trhu podíl 43 procent. Druhý ThaiBev ovládal 35 procent a Carlsberg osm procent.
Nizozemská skupina nesází pouze na svou stejnojmennou značku. Vedle ní nabízí regionální piva Tiger a Edelweiss i místní značky Bivina, Bia Viet a Larue. Tisíce obchodních zástupců navštěvují vietnamské bary, restaurace a obchody a zjišťují, co zákazníci skutečně pijí.
Podobný recept Heineken využívá také v Africe a Latinské Americe. V Mexiku plánuje investovat 2,7 miliardy dolarů do nového pivovaru. Současně přizpůsobuje nabídku místním chutím – v Indii například prodává Kingfisher Lemon Masala, v Indonésii zase nápoj s pomerančem a medem.
„Když je jeden trh z ekonomických důvodů pod vodou, jinému se daří,“ shrnul Mutters.
Vietnam se stal pivní laboratoří
Heineken provozuje ve Vietnamu pět pivovarů, které dohromady vyrobí přibližně 23 milionů plechovek denně. Nejstarší závod v Ho Či Minově Městě funguje nepřetržitě.
Česká hospoda už dávno není jen stůl, půllitr a otázka „ještě jedno?“. Mladší generace podle Adama Matušky pije méně, ale vybírá si pečlivěji: chce atmosféru, svobodu, dobré jídlo, design i zážitek. V rozhovoru mluví o tom, proč v Automatu Matuška zrušili klasickou obsluhu, jak se proměňuje vztah Čechů k pivu a proč budoucnost gastronomie nevidí v objemu, ale v kvalitě.
Pivovarník Matuška: Hospoda se mění. Méně štamgastů, víc atmosféry a kvalitního piva
Enjoy
Česká hospoda už dávno není jen stůl, půllitr a otázka „ještě jedno?“. Mladší generace podle Adama Matušky pije méně, ale vybírá si pečlivěji: chce atmosféru, svobodu, dobré jídlo, design i zážitek. V rozhovoru mluví o tom, proč v Automatu Matuška zrušili klasickou obsluhu, jak se proměňuje vztah Čechů k pivu a proč budoucnost gastronomie nevidí v objemu, ale v kvalitě.
„V dnešní době nedokáže uhasit žízeň metropole, natož dalších částí země,“ uvedla pro Bloomberg ředitelka pivovaru Nguyen Thi Ngoc Lan. Firma navíc plánuje přesunout část produkce ze Singapuru do Vietnamu, což by mělo podpořit export.
Země se pro Heineken stala také testovacím trhem. Při vývoji nových produktů firma zkoumá například preferovanou míru hořkosti, pocit při pití nebo velikost bublinek. Právě ve Vietnamu uvedla lehčí Heineken Silver a odtud se po Asii rozšířil Tiger Crystal. Nyní zde testuje méně hořkou variantu Tiger Smooth.
Vietnam podle prezidenta Heinekenu pro Asii a Tichomoří Jacqua van der Lindena ukazuje, jakým směrem se mohou vydat další rozvíjející se trhy v regionu.
Vyšší daně a nulová tolerance
Ani ve Vietnamu ale pivovarníky nečeká bezstarostný růst. Současná 65procentní daň z piva se má do roku 2031 zvýšit na 90 procent. Spotřebu omezuje také nulová tolerance alkoholu za volantem a přísnější policejní kontroly.
Plzeňský Prazdroj loni vyvezl do zahraničí 1,82 milionu hektolitrů piva, meziročně o téměř osm procent méně. Největší český pivovar doplatil na ochabující spotřebu piva na klíčových trzích i nepříznivé počasí. Přesto zůstává největším exportérem českého piva a státu odvedl rekordních 6,63 miliardy korun na daních.
Prazdroj vyvezl méně piva. Export brzdí slabší poptávka i dražší hliník
Zprávy z firem
Plzeňský Prazdroj loni vyvezl do zahraničí 1,82 milionu hektolitrů piva, meziročně o téměř osm procent méně. Největší český pivovar doplatil na ochabující spotřebu piva na klíčových trzích i nepříznivé počasí. Přesto zůstává největším exportérem českého piva a státu odvedl rekordních 6,63 miliardy korun na daních.
Majitelka obchodu Aunt Loc Tran uvedla, že jí kvůli těmto opatřením klesly tržby zhruba o 15 procent. „Policie téměř každé odpoledne zřizuje kontrolní stanoviště, aby chytala opilé řidiče,“ řekla Bloombergu.
GlobalData očekává, že vietnamský pivní trh poroste v příštích pěti letech maximálně o dvě procenta ročně. Některé společnosti už pocítily výrazný propad. Vietnamské podnikání ThaiBev zaznamenalo v roce 2025 pokles tržeb o 19 procent, Carlsbergu se výnosy snížily o nižší dvouciferné procento.
Heineken zatím trendu vzdoruje. Jeho prodejní objem ve Vietnamu loni vzrostl téměř o deset procent. Právě zkušenosti z této země mají pivovaru pomoci hledat růst i jinde ve světě.
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