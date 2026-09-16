Hypotéky znovu zdražují. Sazby se vrátily na pět procent
Hypoteční trh v srpnu zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly úvěry za 34,5 miliardy korun, proti červenci o 15 procent méně. Zároveň znovu rostly sazby a vyšší úroky spolu s dražšími nemovitostmi dál zvyšují měsíční splátky domácností.
Český hypoteční trh v srpnu zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly hypotéky za 34,5 miliardy korun, což bylo meziročně o čtyři procenta více, proti červenci ale objem klesl o 15 procent. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně spadly o 13 procent na 26,8 miliardy korun.
Zároveň pokračoval růst úrokových sazeb. Průměrná sazba u nových hypoték se zvýšila z červencových 4,9 na pět procent. Vyplývá to ze statistik ČBA Hypomonitoru, do nichž přispívají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.
„Srpnový pokles hypoteční aktivity proti červenci není vzhledem k růstu úrokových sazeb překvapivý. Objemy nově poskytnutých hypoték však nadále zůstávají na solidní úrovni,“ uvedl hypoteční specialista UniCredit Bank Michal Neubauer. Podle něj se vyšší sazby už začínají promítat do rozhodování domácností o financování bydlení.
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Money
Vyhlídky nejsou dobré. Dosud krotily českou inflaci levné potraviny. To však skončí, potraviny jsou komoditou, která rychle mění ceny. A v současnosti vše hraje pro růst cen. Ceny paliv ještě porostou, ceny energií jsou na maximech, říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček. „Elektřina na burze dramaticky narostla nad 130 eur za megawatthodinu. Ceny plynu překonaly 60 eur za megawatthodinu. To se postupně bude propisovat do faktur domácností a firem,“ tvrdí. Česká národní banka bude podle něj muset na tento vývoj dříve či později reagovat zvýšením sazeb.
Méně nových hypoték, více refinancování
Počet nových hypoték v srpnu meziměsíčně klesl o 13,1 procenta na 5825. Ve srovnání s loňským srpnem byl nižší o čtyři procenta.
Objem refinancovaných a navýšených úvěrů dosáhl 7,7 miliardy korun. To bylo o devět procent více než loňský průměr a téměř dvojnásobek úrovně roku 2024. Podíl refinancovaných hypoték na celkovém objemu trhu klesl na 22,3 procenta, stále ale zůstává nad loňským průměrem.
Za vyšším objemem refinancování stojí především končící fixace z období velmi nízkých úrokových sazeb i kratší fixace sjednané v posledních letech.
Domácnosti v srpnu refinancovaly v průměru za sazbu 4,97 procenta, téměř o půl procentního bodu vyšší než před rokem. Ve srovnání s průměrnou sazbou 2,33 procenta u nových hypoték v roce 2021 to může při současně kratší splatnosti zvýšit měsíční splátku průměrné hypotéky téměř o 3300 korun.
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Průměrná hypotéka už má 4,6 milionu
Průměrná sazba u nových hypoték je nyní zhruba o půl procentního bodu vyšší než před rokem, kdy činila 4,52 procenta. Jen samotný růst sazeb podle Hypomonitoru zvyšuje ilustrativní měsíční splátku nové hypotéky přibližně o 1200 korun.
Tlak na sazby přitom nemusí rychle polevit. Tržní úrokové swapy, které mají na ceny hypoték významný vliv, v srpnu i v první polovině září dále rostly. České pětileté swapy se v srpnu zvýšily o 0,15 procentního bodu na 4,5 procenta a v první polovině září vystoupaly nad 4,7 procenta.
Dražší financování se navíc kombinuje s růstem samotných úvěrů. Průměrná nově poskytnutá hypotéka v srpnu dosáhla 4,6 milionu korun, meziročně o osm procent více.
Kombinace vyšší úrokové sazby a většího úvěru tak proti průměrným hodnotám roku 2025 zvýšila průměrnou měsíční splátku nově poskytnuté hypotéky přibližně o 3200 korun.
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Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.