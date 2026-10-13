Chata bez dozoru? Zanedbaná údržba může prodražit škody i s pojistkou
Prasklé potrubí, poškozená střecha nebo vykradená kůlna mohou po zimě majitelům chat a chalup připravit drahé jarní překvapení. Ani sjednané pojištění přitom nemusí zajistit plnou náhradu. Rozhoduje zabezpečení objektu, dodržení pojistných podmínek i to, zda zanedbaná péče nepřispěla ke vzniku škody nebo nezvýšila její rozsah.
Zamknout, zavřít okenice a odvézt potraviny. Takové rozloučení s chalupářskou sezonou může být rychlé, pro ochranu nemovitosti však nestačí. Zatímco v obývaném domě si majitel úniku vody nebo zatékání zpravidla všimne brzy, v opuštěné chatě může stejný problém narůstat celé týdny. Právě čas pak rozhoduje o tom, zda bude potřeba opravit potrubí, nebo také vyměnit podlahy a obnovit poničený interiér. A při řešení pojistné události může být podstatné, zda vlastník mohl následkům předejít.
Samotná nepřítomnost během zimy obvykle neznamená, že pojištění přestává platit. Neexistuje ani univerzální povinnost jezdit na chatu například každý týden. Rozhodující jsou konkrétní podmínky smlouvy, charakter nemovitosti a povinnost předcházet škodám. Jestliže se na jejich vzniku nebo zvětšení podílí zanedbaná údržba či nedodržení smluvních povinností, může pojišťovna náhradu snížit, případně zcela odmítnout.
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Reality
Na prudkém svahu nad Rokytnicí nad Jizerou stála stará krkonošská roubenka v ne právě dobrém technickém stavu. Místo demolice ale přišla citlivá rekonstrukce, která zachovala maximum původních materiálů i charakter domu. Uvnitř dnes vznikly tři apartmány, sauna a zázemí pro současné pohodlné bydlení i pronájem.
„Pojištění chaty není náhradou za její základní údržbu. Majitel nemusí automaticky trávit každou zimu pravidelnými cestami na chalupu, měl by však před odjezdem odstranit předvídatelná rizika a zjistit, co přesně požaduje jeho smlouva. Rozdíl může být mezi náhlou poruchou, které nešlo zabránit, a potrubím, ve kterém majitel vědomě ponechal vodu během silných mrazů,“ vysvětluje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.
Voda v potrubí se vymstí
Jedním z hlavních rizik je voda v potrubí nevytápěného objektu. Uzavření hlavního přívodu samo o sobě nestačí. Voda může zůstat v rozvodech, bojleru, splachovací nádržce, čerpadle nebo zahradním potrubí. Při zamrznutí zvětší objem a poškodí zařízení, po oteplení pak začne unikat. Pokud chata nebude vytápěná, je proto bezpečnější přívod uzavřít a rozvody důkladně vypustit. Alternativou je temperování, ani to ale nepředstavuje bezchybnou pojistku proti mrazu. Výpadek elektřiny, porucha kotle či vyčerpané palivo mohou topení odstavit právě v nejméně vhodnou chvíli.
Sjednané pojištění vodovodních škod navíc automaticky neznamená úhradu všech následků. Výluky se mohou vztahovat na dlouhodobé působení vlhkosti, kondenzaci, plísně, korozi či běžné opotřebení. Problém nastává také tehdy, když smlouva u nevytápěné nemovitosti vyžaduje uzavření přívodu a vypuštění vody a majitel tuto povinnost nesplní. Vedle samotného rozsahu krytí se tedy vyplatí číst i podmínky, za kterých pojišťovna škodu uhradí.
„Majitelé by si měli ověřit nejen to, zda mají sjednané vodovodní nebezpečí, ale také povinnosti, které se k němu vztahují. Jestliže voda uniká několik týdnů a poškozuje podlahy, zdivo i vybavení, může být škoda násobně vyšší než při rychlém zásahu. Dálkové čidlo nebo domluvená kontrola sousedem proto nejsou jen komfortem, ale způsobem, jak rozsah případné škody výrazně omezit,“ říká Thienel. Pomoci mohou také teplotní senzory nebo zařízení upozorňující na přerušení dodávky elektřiny.
O náhradě za krádež rozhoduje i zámek
Prázdné rekreační objekty poskytují více času také zlodějům. U náhrady za odcizené vybavení přitom může rozhodovat nejen to, co zmizelo, ale i způsob, jakým pachatel do budovy pronikl. Čím hodnotnější věci majitel uvnitř ponechá, tím vyšší nároky může smlouva na jejich ochranu klást.
Před odjezdem je proto vhodné odvézt cennou elektroniku, sportovní vybavení či zahradní techniku, případně je uložit do prostoru odpovídajícího sjednaným požadavkům. Kůlna nebo dřevník mohou mít nižší limit pojistného plnění než hlavní budova a některé uložené věci mohou být kryté jen omezeně. Venku by neměly zůstat ani žebříky či nářadí, které mohou usnadnit vloupání. Důležité je také správné nastavení samotné smlouvy: pojišťovna má vědět, že jde o rekreační, pouze přechodně obývaný objekt. Pojištění sjednané pro trvale obývaný rodinný dům nemusí způsobu užívání chaty odpovídat.
Malá závada na střeše, velké výdaje na jaře
Podobně jako u vody může nepozornost znásobit škody způsobené větrem či sněhem. Chybějící krytina po vichřici, přetížený přístřešek nebo okno rozbité spadlou větví se bez včasného zásahu mohou proměnit v rozsáhlé poškození. Dlouhodobé zatékání pak zasáhne i krov, izolaci a interiér. Přestože smlouva nemusí určovat přesné intervaly kontrol, průběžný dohled pomáhá takové problémy zachytit dříve, než výrazně narostou.
Před zimou je vhodné zkontrolovat střechu, okapy, komín, elektrické rozvody i stav okolních stromů. K přípravě patří také odstranění suchých větví, úklid volných předmětů ze zahrady a zajištění venkovního vybavení proti větru. Kontrola po nepříznivém počasí tak může mít pro konečný rozsah škody zásadní význam.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Starší pojistka nemusí stačit na současnou hodnotu chaty
Zazimování je zároveň příležitostí ověřit, zda pojistné částky stále odpovídají hodnotě stavby a jejího vybavení. Zejména po rekonstrukci už původně sjednané částky nemusejí stačit. Užitečná je také dokumentace stavu nemovitosti před odjezdem, která může později pomoci při řešení škody. „Nejlepší je chatu před odjezdem vyfotografovat a sepsat si jednoduchý seznam provedených opatření. Když se později objeví škoda, může dokumentace pomoci doložit stav objektu i to, že majitel zazimování nezanedbal,“ doporučuje Thienel.
Pokud majitel po návratu škodu objeví, měl by nejprve zabránit jejímu dalšímu zvětšování a vše zdokumentovat. S rozsáhlejšími opravami je podle Thienela vhodné vyčkat na pokyny pojišťovny, pokud nejde o neodkladný zásah. Poškozené věci by neměl bez předchozí domluvy vyhazovat a měl by si uchovat účtenky za nouzové práce. „Pojištění totiž pomáhá s následky nahodilých událostí, nikoli s problémy, které vznikaly dlouhodobě a bylo možné jim běžnou péčí předejít,“ uzavírá.
Vychází jarní Realitní CLUB
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