Investiční byt přestal být automatem na peníze. Vychází nový Realitní Club, s architekty z A69 na titulce
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního Clubu. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Češi dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Vedle rezidenčních bytů sleduje velké developerské projekty, brownfieldy, kanceláře i kulturní nemovitosti. Ukazuje, že rozhodovat už nebude jen to, co investor koupí, ale také kde, za kolik, v jaké kvalitě a s jakou dlouhodobou vizí.
Bývalý vrcholový sportovec, kanoista Tomáš Rak, si vybudoval realitní portfolio v hodnotě desítek milionů korun. „Realitní investor přemýšlí jinak než člověk, co kupuje nemovitost na bydlení,“ říká.
Tomáš Rak: Jak zbohatnout na realitách? Nedívejte se na fotky
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Bývalý vrcholový sportovec, kanoista Tomáš Rak, si vybudoval realitní portfolio v hodnotě desítek milionů korun. „Realitní investor přemýšlí jinak než člověk, co kupuje nemovitost na bydlení,“ říká.
A69: Kupujeme metry, ne domov
Na obálce jsou Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
„Lidé kupují čtvereční metry. Nekupují to, jak se v bytě žije,“ říkají architekti. Vysvětlují také, proč mohou mít některé starší panelové byty promyšlenější dispozice než část dnešních novostaveb a proč se kvalita architektury může stále výrazněji promítat do budoucí hodnoty nemovitosti.
Albert Čuba ukazuje, že investicí může být i divadlo
Realitní investice přitom nemusí znamenat jen byt, kancelář nebo obchodní centrum. Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír, v rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Právě Bubny ukazují měřítko současného developmentu. V nové čtvrti má postupně vzniknout přibližně deset tisíc bytů a investiční náklady se podle současných předpokladů pohybují kolem 90 miliard korun.
Investiční byty, financování, rekonstrukce i budování celého realitního portfolia. MECH EXPO 2026 propojí začínající i zkušené investory s odborníky, bankami a developery. Konference a veletrh zaměřené na stále profesionálnější svět investování do nemovitostí se uskuteční 8. října v pražském CUBEXu. Newstream je mediálním partnerem akce.
Individuální investování do nemovitostí v Česku se mění. Právě profesionalizace realitního investování bude jedním z hlavních témat konference a veletrhu MECH EXPO 2026, který se uskuteční ve čtvrtek 8. října v pražském CUBEXu. Newstream je mediálním partnerem akce.
Investiční byt už není jen vedlejšák. MECH EXPO ukáže, jak dnes investovat do realit
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Investiční byty, financování, rekonstrukce i budování celého realitního portfolia. MECH EXPO 2026 propojí začínající i zkušené investory s odborníky, bankami a developery. Konference a veletrh zaměřené na stále profesionálnější svět investování do nemovitostí se uskuteční 8. října v pražském CUBEXu. Newstream je mediálním partnerem akce. Individuální investování do nemovitostí v Česku se mění. Právě profesionalizace realitního investování bude jedním z hlavních témat konference a veletrhu MECH EXPO 2026, který se uskuteční ve čtvrtek 8. října v pražském CUBEXu. Newstream je mediálním partnerem akce.
Investiční byt už se musí počítat jinak
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Více než třetina Čechů podle průzkumu Asociace pro kapitálový trh ČR považuje nemovitost za nejlepší investici svého života. Současná matematika je ale výrazně složitější než před několika lety.
Vyšší ceny nemovitostí, dražší hypotéky a relativně nízké nájemní výnosy nutí investory pečlivěji počítat. V atraktivních lokalitách nemusí výnos z nájemného dosahovat ani úrokové sazby hypotéky a část očekávané návratnosti tak investor přesouvá do budoucího růstu hodnoty samotné nemovitosti.
Magazín Realitní Club, v pořadí devátý, vyšel 12. října 2026. Příští číslo přineseme zase na jaře.
Česká spořitelna rozšiřuje svůj infrastrukturní byznys. Po dostupném nájemním bydlení se pouští do péče o seniory, do níž chce do roku 2030 investovat až 11 miliard korun a pomoci financovat zhruba pět tisíc nových lůžek. Zároveň otevírá své realitní projekty velkým investorům. Nový fond má cílit na dlouhodobý výnos kolem osmi procent ročně, říká v rozhovoru pro Newstream šéf Dostupného bydlení České spořitelny Marek Blaha.
Blaha z České spořitelny: Domovů pro seniory by mohlo vznikat třikrát víc. Chceme tomu pomoct
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Česká spořitelna rozšiřuje svůj infrastrukturní byznys. Po dostupném nájemním bydlení se pouští do péče o seniory, do níž chce do roku 2030 investovat až 11 miliard korun a pomoci financovat zhruba pět tisíc nových lůžek. Zároveň otevírá své realitní projekty velkým investorům. Nový fond má cílit na dlouhodobý výnos kolem osmi procent ročně, říká v rozhovoru pro Newstream šéf Dostupného bydlení České spořitelny Marek Blaha.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.