Chataři se vrátili na trh. Malé chaty extrémně zdražují
Lidé opět začali chatařit, vyhledávají zejména menší objekty. Po trhu rekreačních objektů se pohybují také investoři, vyplývá z aktuálních dat z předních českých realitních serverů a katastru nemovitostí, tvrdí analýza realitní společnosti Maxima reality.
Výrazným trendem je podle realitky silné zrychlení trhu. Poptávka po rekreačních nemovitostech opět výrazně roste. Podle společných dat z trhu se průměrná doba nabízení rekreačních objektů snížila meziročně o více než polovinu. Zejména to platí u vysoce žádaných a dobře naceněných nemovitostí, kde se průměrný čas od vystavení inzerátu po složení rezervace pohybuje okolo dvou měsíců.
„Trh sice běží rychle, ale kupující už nejednají v panice jako během pandemie. Jsou mnohem racionálnější, mají jasnou představu o adekvátní ceně a nemovitosti si pečlivě vybírají,“ říká Jakub Šolar, obchodní ředitel společnosti Maxima reality.
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Dalším jasným trendem napříč trhem je silná polarizace trhu. Kupující kvůli vysokým cenám a dražšímu financování odmítají velké, provozně náročné objekty před rekonstrukcí, a trh se tak dělí na dva extrémy. Hitem jsou malé chaty do šedesáti metrů čtverečních. Poptávka chatařů vyhnala jejich průměrnou cenu na téměř 60 tisíc korun za metr čtvereční. Větší objekty si naopak drží nižší průměrnou cenu lehce nad 40 tisíc korun za metr.
Data z trhu také potvrzují, že zatímco zrekonstruované chalupy v top lokalitách, často fungující jako investice na krátkodobé pronájmy, atakují průměrnou hranici 6,7 milionu korun, chaty v horším stavu nebo bez vlastního pozemku či vody zažívají propad cen a prodávají se v průměru za 820 tisíc korun.
Regionální extrémy
Aktuální statistiky také ukazují velké regionální rozdíly. Absolutním vítězem růstu cen je nyní Královéhradecký kraj, tedy východní Krkonoše, kde menší objekty meziročně zdražily o více než třetinu. Druhým cenovým skokanem jsou s podobným nárůstem Jeseníky.
Středočeský kraj tvoří největší objem trhu, ceny tam ale meziročně zůstávají na prakticky stejné úrovni. Okolí Prahy tak zjevně definitivně narazilo na finanční možnosti kupujících a trh dosáhl svého cenového maxima. „Trh rekreačních nemovitostí je v současnosti extrémně selektivní. Ceny chat a chalup se i v rámci sousedních okresů liší až o stovky procent. Majitelé dnes často dělají chybu, že cenu pouze odhadují podle inzerátů sousedů nebo podle dispozic půdorysu. Jenže kupující jsou racionální a nadsazenou cenu okamžitě odhalí. Správné nastavení prodejní ceny vyžaduje proto hlubokou znalost lokálního trhu a technického stavu objektu,“ tvrdí Šolar.
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Dřevo už není jen na chaty. V Česku se z něj staví obchody, kanceláře i bytové domy
Reality
Dřevostavby v Česku pomalu opouštějí škatulku rodinných domů. Stále častěji se objevují u obchodů, kanceláří, škol nebo bytových projektů. Nová prodejna Billa v Senohrabech je jedním z příkladů, jak se dřevo dostává i do běžného komerčního provozu. Skutečný rozmach ale bude záviset na cenách, zkušenostech projektantů, odvaze investorů i nové legislativě.
Největší poptávka je aktuálně tvořena třemi typy zájemců. Lidé z měst, kteří kvůli vysokým cenám městského bydlení volí menší byt a k němu si pořizují druhé celoroční zázemí na venkově. Díky home office tam tráví hodně času, hledají větší objekty bez nutnosti rekonstrukce a mají hotovost.
Po trhu se pohybují také takzvaní rekreační investoři, kteří kupují chaty a apartmány v turistických lokalitách jako byznysplán na krátkodobé pronájmy. Vyžadují vizuální atraktivitu a provozní úspory, často vyhledávají také pozemky pro glamping. Potom jsou tu tradiční chataři, obvykle rodiny s pevným rozpočtem. Aby se vešly do finančních možností, dělají kompromis v ploše a kupují výhradně malé objekty, čímž masivně zdražují segment do šedesáti metrů čtverečních.
Vychází jarní Realitní CLUB
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Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
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