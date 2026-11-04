Brno vyroste o celou čtvrť. J&T chystá v centru téměř dva tisíce bytů
Brněnská Trnitá se promění k nepoznání. Skupina J&T Real Estate získala potřebná povolení pro projekt BLOQ, v němž nedaleko autobusového nádraží Zvonařka vyroste 28 domů s téměř dvěma tisíci byty. Do nové čtvrti J&T investuje přibližně 15 miliard korun. První stavební práce mají začít už příští rok, byty se začnou prodávat ještě dříve.
Brněnská Trnitá se připravuje na rozsáhlou proměnu. Developerská společnost J&T Real Estate zde plánuje vybudovat novou rezidenční čtvrť BLOQ, která nabídne téměř 2000 bytů ve 28 domech. Projekt za přibližně 15 miliard korun vznikne nedaleko autobusového nádraží Zvonařka a plánovaného nového hlavního vlakového nádraží. Developer už získal všechna potřebná povolení a první stavební práce chce zahájit v polovině příštího roku. Projekt představil na brněnské konferenci remspace.
Nová zástavba vyroste na téměř čtyřhektarovém území mezi ulicemi Opuštěná a Trnitá. Tvořit ji budou tři městské bloky s celkem 28 domy, které kromě bytů nabídnou také obchody, služby a další komerční prostory. Projekt se zařadí mezi významné součásti proměny jižního centra Brna, kde má v budoucnu vzniknout také nové železniční nádraží.
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Tři bloky, 28 domů a tisíce nových obyvatel
„Projekt BLOQ vznikne na téměř čtyřhektarovém území mezi ulicemi Opuštěná a Trnitá, v bezprostředním sousedství plánovaného 50 metrů širokého městského bulváru, který letos v září získal oficiální název Evropská třída,“ uvedl vedoucí brněnské pobočky J&T Real Estate Jan Kočí.
Výstavba bude rozdělená do několika etap. První z nich zahrne čtyři bytové domy a její zahájení je naplánováno na polovinu roku 2027. Zájemci o nové bydlení však nebudou muset čekat až na začátek stavebních prací. Developer počítá se spuštěním předprodeje prvních bytů už na přelomu letošního a příštího roku.
Jednotlivé domy budou mít odlišnou architektonickou podobu, aby nová čtvrť nepůsobila jako jednotvárný obytný komplex. Na návrhu prvního bloku spolupracovaly architektonické ateliéry Jura et Consortes, Burian-Křivinka, Unit architekti a Atelier Raw.
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Od malých bytů po velké rodinné dispozice
Developer chce v nové čtvrti oslovit různé skupiny kupujících. Vedle menších bytů plánuje také prostornější rodinné dispozice. Přízemí domů budou vyhrazena obchodům a službám, zatímco ve vnitroblocích vzniknou zelené plochy určené obyvatelům.
„V projektu BLOQ chceme nabídnout bydlení, které bude odpovídat různým představám o městském životě. Proto klademe důraz nejen na architektonickou rozmanitost jednotlivých domů, ale také na pestrost velikostí, dispozic a interiérových řešení bytů. Vedle kompaktnějších dispozic nabídneme také prostornější byty pro ty, kteří hledají více místa,“ doplnil Kočí.
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Projekt BLOQ je součástí širší proměny Trnité, která má v následujících letech získat podobu nové městské čtvrti. Významnou roli v jejím rozvoji bude hrát plánované nové hlavní vlakové nádraží i Evropská třída, padesát metrů široký městský bulvár, který má propojit nově vznikající zástavbu s dalšími částmi Brna.
Podle informací J&T Real Estate se v širší oblasti počítá také s novými veřejnými prostranstvími, parkem a revitalizací břehů řeky Svratky. Urbanistická studie, na níž se podílela Kancelář architekta města Brna, řeší rozvoj prvních 50 hektarů této lokality. Celá nová Trnitá by podle představ developera mohla v budoucnu nabídnout bydlení až 15 tisícům lidí.
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„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
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