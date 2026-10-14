Koupit dva malé byty a časem z nich udělat jeden. J&T na Rohanu chystá nový koncept
Dva sousední byty, které mohou nejdřív fungovat samostatně a později se spojit v jeden větší. J&T Real Estate přináší do druhé etapy Nového Rohanu koncept Live & Rent, který má oslovit mladé kupující i rodiny. Ve třech nových domech vznikne 414 bytů a investice do této části projektu dosáhne zhruba 2,6 miliardy korun.
Koupit dva menší byty vedle sebe, v jednom bydlet a druhý pronajímat. A až se životní situace změní, například s příchodem rodiny, obě jednotky propojit do jednoho většího bydlení. Právě s takovým konceptem přichází J&T Real Estate v další etapě projektu Nový Rohan.
Novinka nazvaná Live & Rent počítá se dvěma sousedními jednotkami, které mohou fungovat zcela samostatně. Společná stěna mezi nimi ale bude už při výstavbě technicky připravena na budoucí propojení. Stejný princip má fungovat i opačně a jeden větší byt bude možné v budoucnu znovu rozdělit.
„Nechtěli jsme, aby to zůstalo jen jako možnost na papíře. Byty jsou technicky připravené tak, aby je majitel mohl v budoucnu propojit bez složitých zásahů do konstrukce domu,“ zaznělo při představení projektu.
Podle developera může model oslovit mladší kupující, kteří si chtějí příjmem z druhé jednotky pomoci se splácením hypotéky, ale také rodiče pořizující bydlení pro děti. V první fázi tak může část nemovitosti vydělávat, později se může stát součástí většího rodinného bytu.
Dalších 414 bytů za 2,6 miliardy
Live & Rent bude součástí druhé etapy Nového Rohanu, kterou J&T Real Estate právě posílá do prodeje. Ve třech devítipodlažních domech Sebastián, Anežka a Jeroným vznikne celkem 414 bytů a 12 obchodních jednotek. Investice do této části projektu dosáhne přibližně 2,6 miliardy korun. Stavba má začít ještě do konce letošního roku a dokončení je naplánované na druhé čtvrtletí roku 2029.
Druhá etapa přichází ve chvíli, kdy je první část projektu prakticky vyprodaná. Domy Prokop, Vincent a Barbora už dosáhly úrovně dvanáctého nadzemního podlaží a dokončeny mají být na začátku roku 2028. Z původní nabídky podle developera zbývají poslední tři byty, včetně jednoho penthousu.
„Vyprodaná první část projektu potvrzuje silný zájem o bydlení v Novém Rohanu. Zahájením prodeje druhé části rozšiřujeme nabídku o dalších 414 bytů a 12 obchodních jednotek,“ uvedl Martin Kodeš, výkonný ředitel a místopředseda představenstva J&T Real Estate.
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Menší byty už nejsou nouzové řešení
Vedle konceptu Live & Rent se developer zaměřuje také na menší dispozice. Důvodem jsou rostoucí ceny bydlení a stále větší tlak na efektivní využití prostoru. Novinkou jsou například byty 1,5+kk s odděleným místem pro plnohodnotné spaní. Podle J&T Real Estate nemá jít o „nedokonalé 2+kk“, ale o plnohodnotný menší byt se samostatnou spací, obytnou a kuchyňskou zónou.
„Chtěli jsme navrhnout malé, ale kvalitní byty 1,5+kk, které budou skutečně dobře fungovat. Nechtěli jsme vytvořit jen zmenšené 2+kk, ale plnohodnotný byt se samostatným spaním, kuchyní a obytnou částí,“ uvedli zástupci developera při prezentaci projektu.
Nabídka ale nebude stát jen na malých bytech. Ve druhé etapě vzniknou také větší rodinné dispozice, mezonety nebo jednotky s rozsáhlými terasami. Největší byty v horních patrech mají podle developera připomínat „rodinné domy na střeše“.
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Na Rohanu měly být kanceláře. Část z nich ustoupí bydlení
Druhá etapa zároveň ukazuje širší změnu v koncepci celé lokality. J&T Real Estate se totiž rozhodla část území, kde původně počítala s administrativními budovami, přepracovat na rezidenční projekty. Neznamená to ale, že by kanceláře z Rohanu zmizely úplně. Developer v lokalitě dál připravuje administrativní projekt Rohan Gate. Ten má představovat investici přibližně jednu miliardu korun, stavět se má od příštího roku a dokončení firma plánuje do roku 2030. Budovu chce J&T Real Estate podle současných plánů dlouhodobě vlastnit a pronajímat.
Rozvoj území má pokračovat ještě řadu let. Celý Nový Rohan, který J&T Real Estate spravuje, představuje podle firmy investici zhruba 15 miliard korun a kompletní dokončení se očekává kolem roku 2038.
Součástí vznikající čtvrti má být také základní škola pro bezmála tisíc žáků. Developer na její výstavbu přispěje městu přibližně 300 milionů korun. V bezprostředním sousedství zároveň vzniká krajinný park Maniny.
Druhá etapa přidá tři architektonicky odlišné domy. Jeroným nabídne 192 bytů, Sebastián 168 a komornější Anežka 54 jednotek. Sebastián a Jeroným budou řešeny jako atriové domy podél Voctářovy ulice, s obchodními prostory směrem do ulice a zelenými atrii ve vnitrobloku.
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J&T chce být v bydlení mnohem viditelnější
Nový Rohan je přitom jen jednou částí širší realitní expanze J&T Real Estate. Firma, která byla v Česku dlouhodobě spojována především s kancelářskými a komerčními projekty, chce v příštích letech výrazně posílit právě rezidenční segment.
„Do roku 2035 by naše investice napříč segmenty měly dosáhnout zhruba 40 miliard korun. Máme ambici dál růst a hledáme další projekty i nové příležitosti,“ zaznělo při prezentaci plánů společnosti.
Dalším velkým pražským projektem bude Harmonie Smíchov. Projekt má nabídnout více než 600 bytů ve dvou lokalitách. Do předprodeje by měl vstoupit na začátku roku 2027 a stavba má odstartovat v první polovině příštího roku. První fáze by měla být dokončena v roce 2029.
Ještě větší rezidenční projekt připravuje developer v Brně. V rozsáhlém brownfieldu v těsné blízkosti historického centra chystá projekt Blok, který mají tvořit tři městské bloky a zhruba 28 domů. Celkem zde má vzniknout až 1700 bytů. Investice má dosáhnout přibližně 13 miliard korun a výstavba má začít na začátku roku 2027.
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Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
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Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
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