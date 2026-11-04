Energie zdražily o pětinu. Inflace v eurozóně je nejvýš za tři roky
Drahé energie znovu roztáčejí zdražování v eurozóně. Říjnová inflace vystoupala na čtyři procenta, nejvýše za tři roky a na dvojnásobek cíle Evropské centrální banky. Ta řeší nepříjemný souběh rizik: energetický šok zvyšuje ceny a zároveň ohrožuje hospodářský růst.
Růst spotřebitelských cen v zemích platících eurem opět zrychlil. Meziroční inflace se v říjnu zvýšila na čtyři procenta ze zářijových 3,8 procenta, vyplývá z rychlého odhadu Eurostatu. Hlavním motorem zdražování zůstávají energie, za které spotřebitelé platili v průměru o 20,8 procenta více než před rokem. Ještě v září jejich ceny rostly o 18,9 procenta.
Říjnová čísla posouvají inflaci na nejvyšší úroveň za tři roky. Zároveň potvrzují, že se cenový růst dál vzdaluje dvouprocentnímu cíli Evropské centrální banky (ECB). Proti září spotřebitelské ceny v eurozóně vzrostly o 0,4 procenta.
Energie táhnou zdražování, jádrová inflace drží
Ve srovnání s energiemi zdražují ostatní položky spotřebního koše podstatně mírněji. Ceny služeb se v říjnu meziročně zvýšily o 3,3 procenta, potraviny, alkohol a tabák zdražily o 1,6 procenta. U neenergetického průmyslového zboží dosáhl růst cen 1,2 procenta.
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Takzvaná jádrová inflace, která odhlíží od kolísavých cen energií a potravin, zůstala na zářijových 2,5 procenta. Výsledek odpovídal očekávání analytiků oslovených agenturou Reuters. Celková inflace tak zrychluje, aniž by se zatím zvýšil tento ukazatel širších cenových tlaků.
ECB přesto upozorňuje na riziko, že se drahé energie postupně výrazněji promítnou i do dalších cen a mezd. Čím déle zůstanou vysoko, tím větší je podle banky pravděpodobnost takového přenosu. Mzdové tlaky však banka zatím hodnotí jako umírněné.
ECB řeší drahotu i riziko slabší ekonomiky
Za růstem cen ropy a plynu stojí konflikt na Blízkém východě. Pro evropskou ekonomiku představuje dvojí problém: zvyšuje inflaci a současně zatěžuje domácnosti i firmy. ECB ve svém říjnovém rozhodnutí varovala, že silnější a déle trvající energetický šok může dál zvedat ceny a oslabovat hospodářský růst.
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Centrální banka v říjnu ponechala depozitní sazbu na 2,50 procenta, kam ji v září zvýšila o čtvrt procentního bodu. K dalšímu vývoji sazeb se předem nezavázala. Rozhodovat chce podle nových údajů, inflačního výhledu a síly cenových tlaků v ekonomice. ecb.europa.eu
Rychlý návrat k cenové stabilitě přitom banka neočekává. Podle výhledu, o němž informovala agentura Reuters, se má inflace po většinu první poloviny příštího roku držet nad čtyřmi procenty. Dražší energie tak mohou domácí rozpočty i náklady podniků zatěžovat ještě řadu měsíců.
Další zkouškou může být zima
Významným rizikem pro nadcházející měsíce je vývoj na trhu s plynem. ECB upozorňuje, že jeho ceny mohou dál růst při dalším narušení dodávek nebo tehdy, pokud se nezvykle chladná zima potká s nízkým naplněním zásobníků. Energie už navíc zdražily více, než předpokládal základní scénář zářijové prognózy banky.
Rozdíly v tempu zdražování mezi jednotlivými členy eurozóny zůstávají výrazné. Nejvyšší říjnovou inflaci vykázala Litva, kde spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 6,1 procenta. Na opačném konci žebříčku byla Malta s růstem o 2,3 procenta.
První odhad se týká pouze zemí platících eurem, údaje za Českou republiku ani celou Evropskou unii neobsahuje. Konečnou zprávu o říjnové inflaci, která nabídne i srovnání za celou EU, zveřejní Eurostat 18. listopadu.
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