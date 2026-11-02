Brno, Budapešť, Bělehrad. Miliardové stavby UDI Group rostou
Čtyři glajchy. Tři země. Přes 11 miliard korun. Česká UDI Group dokončila hrubé stavby čtyř rezidenčních projektů od Brna přes Budapešť až po Bělehrad. Stovky nových bytů se tak posunuly o krok blíž k předání majitelům. a developer už má rozjeté další miliardové plány v celkem šesti zemích, mimo jiné třeba ve vzdálené Panamě či na Kostarice.
Česká developerská skupina UDI Group dokončila hrubé stavby čtyř rezidenčních projektů ve třech evropských zemích. Takzvaného glajchu dosáhla první etapa brněnského projektu Urban Park, budapešťský Parkside a dva rezidenční komplexy v srbském Bělehradě – Lastavice West a Zvezdano Brdo. Všechny stavby nyní postupují do dalších fází realizace.
„Dokončení hrubé stavby na čtyřech projektech ve třech zemích současně potvrzuje sílu našeho portfolia i schopnost efektivně řídit rozsáhlé developerské projekty na různých trzích,“ uvedl Pavel Šemík, Group Treasury Director společnosti UDI Group.
Skupina dnes působí v České republice, Polsku, Srbsku, Maďarsku, Panamě a na Kostarice. Ve výstavbě a přípravě má téměř osm tisíc bytů, jejichž plánované stavební náklady dosahují 42 miliard korun. Samotné české portfolio zahrnuje bezmála tři tisíce bytů s předpokládanými náklady přes 14 miliard korun.
Na místě někdejšího průmyslového areálu v Husovicích vyrostou dva polyfunkční objekty s téměř 900 byty. Součástí projektu za tři miliardy korun budou také obchodní prostory, nové komunikace a rozsáhlá výsadba zeleně.
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Na místě někdejšího průmyslového areálu v Husovicích vyrostou dva polyfunkční objekty s téměř 900 byty. Součástí projektu za tři miliardy korun budou také obchodní prostory, nové komunikace a rozsáhlá výsadba zeleně.
Developer zároveň jedná s bankami o financování dalších etap několika rezidenčních projektů. Geografické rozložení investic mu podle společnosti umožňuje reagovat na vývoj jednotlivých realitních trhů a rozkládat investiční rizika.
V Brně vyroste na místě brownfieldu přes tisíc bytů
Jedním z největších českých projektů skupiny je Urban Park v brněnských Husovicích. Na místě bývalého průmyslového areálu postupně vzniká nová rezidenční čtvrť doplněná obchody a službami.
První etapa nyní dosáhla dokončení hrubé stavby a nabídne 236 bytů. Dokončena má být v roce 2027. Celý projekt počítá s více než tisícovkou bytů a představuje investici ve výši téměř 4,5 miliardy korun.
UDI Group zároveň pokračuje ve výstavbě v maďarské metropoli. V budapešťském XIII. obvodu, nedaleko parku Vizafogó, vzniká projekt Parkside, který kromě 324 bytů zahrnuje také hotel se 152 pokoji a obchodní prostory. Architektonický návrh studia A3 Architects počítá s vnitřní zahradou a zelenými střechami. Dokončení je plánováno na rok 2028 a celková investice dosahuje téměř tří miliard korun.
Developerská skupina UDI Group pokračuje ve výstavbě rezidenčního projektu Ursus Classic ve varšavské čtvrti Ursus. Třetí a závěrečná etapa má nabídnout 561 bytů, podzemní parkování a komerční prostory. Stavět se má od června 2026, dokončení je plánováno na první polovinu roku 2029.
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Developerská skupina UDI Group pokračuje ve výstavbě rezidenčního projektu Ursus Classic ve varšavské čtvrti Ursus. Třetí a závěrečná etapa má nabídnout 561 bytů, podzemní parkování a komerční prostory. Stavět se má od června 2026, dokončení je plánováno na první polovinu roku 2029.
Miliardové projekty rostou také v Bělehradě
Významnou část zahraničních aktivit českého developera představuje Srbsko. V Bělehradě nyní dosáhly dokončení hrubé stavby dva projekty.
Prvním je Lastavice West, který je součástí rozsáhlejšího rezidenčního komplexu Lastavice v oblasti Nového Bělehradu. Projekt zahrnuje dva polyfunkční objekty s byty a komerčními prostory v přízemí. Po dokončení obou etap nabídne celkem 492 bytů. Celkové investiční náklady dosahují 2,2 miliardy korun.
Druhým projektem je Zvezdano Brdo, obytný a komerční komplex rozdělený do čtyř částí. Nabídne 341 bytů různých velikostí, od menších studií až po prostorné apartmány a penthousy s terasami. Investice do projektu činí přibližně 1,4 miliardy korun.
Expanze pokračuje v Polsku i Latinské Americe
Vedle projektů v Česku, Maďarsku a Srbsku rozvíjí UDI Group rezidenční výstavbu také v Polsku a Latinské Americe.
Ve Varšavě pokračuje třetí etapou projektu Ursus Classic, který vzniká na místě někdejší továrny na traktory. Aktuální etapa přinese dalších 561 bytů. V Panamě skupina realizuje rezidenční projekt Square 72, v kostarickém San José pak připravuje projekt Aranjuez 23.
UDI Group získala v USA další výrazný mezinárodní úspěch. Její panamský projekt Square 72 se stal vítězem dvou kategorií IPAX Awards 2025, zatímco poptávka po tamních bytech prudce stoupá – a zájem mají i Češi.
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UDI Group získala v USA další výrazný mezinárodní úspěch. Její panamský projekt Square 72 se stal vítězem dvou kategorií IPAX Awards 2025, zatímco poptávka po tamních bytech prudce stoupá – a zájem mají i Češi.
UDI Group působí na developerském trhu více než 30 let. Vedle rezidenční výstavby se zaměřuje také na logistické a komerční nemovitosti. Celková hodnota jejích připravovaných a realizovaných projektů podle společnosti přesahuje 60 miliard korun.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
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Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.