Podporujete Ukrajinu? Hrozí vám sabotáže ze strany Ruska, varuje firmy britská MI5
Firmy pomáhající ukrajinské armádě se mohou stát terčem ruských sabotérů. Britská tajná služba MI5 a ministerstvo obrany vydaly neobvyklé veřejné varování před rostoucím rizikem útoků na evropské podniky napojené na obranný průmysl. Moskva podle britských úřadů stále častěji využívá prostředníky, kteří se uchylují i k jednoduchým metodám, například žhářství.
Rusko podle britských bezpečnostních úřadů stupňuje sabotážní aktivity namířené proti evropským organizacím, které podporují ukrajinskou armádu. Britské ministerstvo obrany a Národní úřad pro ochrannou bezpečnost (NPSA), který spadá pod domácí zpravodajskou službu MI5, proto vyzvaly dotčené firmy, aby posílily svá bezpečnostní opatření. Jde o velmi neobvyklé veřejné varování, upozornila agentura Reuters. Podle britských úřadů totiž roste riziko, že se podniky zapojené do vojenské pomoci Kyjevu stanou terčem sabotážních útoků.
„V posledních měsících Rusko zintenzivnilo pokusy o sabotáže proti evropským zařízením navázaným na obranu,“ uvádí společné varování. Britské bezpečnostní složky upozorňují zejména na využívání prostředníků, kteří jednají ve prospěch Moskvy. „Pro tuto činnost je charakteristické využívání zástupných aktérů, kteří sahají k sabotážním metodám s nízkou úrovní sofistikovanosti, jako je žhářství,“ stojí v dokumentu.
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Žhářské útoky jako nástroj ruských operací
Británie patří od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 k nejvýraznějším podporovatelům Kyjeva. Londýn dlouhodobě obviňuje Moskvu z organizování špionážních a sabotážních operací na evropském území. V roce 2025 například britský soud poslal do vězení skupinu Britů za žhářský útok na podnik spojený s Ukrajinou. Podle britských úřadů pachatelé jednali na pokyn Moskvy. Ruské velvyslanectví v Londýně na nejnovější varování bezprostředně nereagovalo.
Britský ministr pro bezpečnost Dan Jarvis označil současnou situaci za vážnou. „Nedávné pokusy o sabotáže napříč Evropou dokládají vážnost hrozeb, jimž čelíme,“ uvedl. „Je skutečně hanebné, že se aktéři snaží narušit náš způsob života i život našich spojenců, zejména tím, že cílí na organizace, které odvádějí zásadní práci na podporu Ukrajiny,“ dodal.
Varování MI5 a britského ministerstva obrany tak upozorňuje, že bezpečnostní hrozby spojené s ruskou válkou proti Ukrajině se netýkají pouze armád a státních institucí. Zvýšenému riziku podle britských úřadů čelí také soukromé podniky, které se přímo podílejí na podpoře ukrajinských ozbrojených sil.
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