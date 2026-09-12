Zbohatněte na válce, láká ruský region. Lidem za zverbování cizinců nabízí rekordní částku
Rekordní odměnu v Rusku za zverbování cizince do války proti Ukrajině teď nabízejí úřady v Irkutské oblasti na Sibiři. Tamní gubernátor Igor Kobzev podepsal dekret, podle kterého úřady vyplatí 1,5 milionu rublů (asi 370 tisíc korun) tomu, kdo pomůže, aby cizí občan či osoba bez občanství podepsala kontrakt s ministerstvem obrany. Informoval o tom server Vjorstka, který zveřejnil příslušný dokument.
Oblastní úřady stejným výnosem zdvojnásobily odměnu za zverbování Rusů z jiných regionů. A to ze 400 tisíc na 800 tisíc rublů (z 99 tisíc na 199 tisíc korun). Irkutská oblast vyplácí odměny za pomoc se získáním nových vojáků do války přinejmenším od dubna. Až dosud nejvyšší odměna pro verbíře činila 400 tisíc rublů. Nově tato prémie vzrostla skoro na čtyřnásobek, alespoň v případě zverbování cizince.
Verbovné zavedlo už šest desítek ruských regionů
Mezitím odměny pro verbíře za získání nových rekrutů zvýšily i další regiony. Kupříkladu ve Smolenské oblasti úřady zvýšily prémii za přilákání nového vojáka k uzavření kontraktu ze 115 tisíc na milion rublů (z 28 600 na 250 tisíc korun), a to bez ohledu na občanství, poznamenal portál. Připomněl, že v Rjazaňské oblasti se odměna zvýšila z 575 tisíc na 805 tisíc rublů (ze 143 tisíc na téměř 200 tisíc korun).
Rusové začínají ve velkém hromadit hotovost. Za letošních prvních sedm měsíců její objem mimo bankovní systém vzrostl o 2,1 bilionu rublů, nejrychleji za dobu války. Nejde o útěk z bank, ale spíš o rostoucí nejistotu spojenou s dronovými útoky, výpadky internetu a obavami z dalších šoků, píše agentura Bloomberg.
Válka si účtuje „daň ze strachu”. Rusové hromadí hotovost
Money
Rusové začínají ve velkém hromadit hotovost. Za letošních prvních sedm měsíců její objem mimo bankovní systém vzrostl o 2,1 bilionu rublů, nejrychleji za dobu války. Nejde o útěk z bank, ale spíš o rostoucí nejistotu spojenou s dronovými útoky, výpadky internetu a obavami z dalších šoků, píše agentura Bloomberg.
Cizince začaly ruské úřady intenzivněji verbovat od začátku loňského roku, kdy výrazně zeslábl příliv ruských dobrovolníků, připomněla Vjorstka. Do války dostávají cizince nejen odměnami, ale i násilím a hrozbami vyhoštění, dodala.
Odměny pro verbíře zavedlo k srpnu přinejmenším 56 ruských regionů, zatímco o rok dříve jich bylo 31, poznamenal server The Moscow Times. Sergej Krivenko, který vede nevládní sdružení na ochranu lidských práv Občan.Armáda.Právo, tvrdí, že gubernátoři vyvíjejí nátlak na podniky a podnikatele, aby se na příspěvky pro verbíře skládali, protože žádná rozpočtová kapitola s výdaji na tento účel nepočítá.
Krivenko také varoval, že jestli verbování nových vojáků selže, zemi čeká nová mobilizace. V současnosti nábor nových vojáků klesl na nejnižší úroveň za tři roky, dodal portál.
Ztráty větší než v Afghánistánu i Čečensku
Celkové ruské ztráty ve válce proti Ukrajině, která pokračuje pátým rokem, už překročily 1,5 milionu zabitých a zraněných vojáků, tvrdí ve středečním příspěvku na sociální síti ukrajinský generální štáb. Podle něj jde o největší ztráty, jaké ruská armáda utrpěla od druhé světové války.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval aerolinky a pojišťovny, že „bezpečné dny na ruském nebi skončily“ a že se nad Ruskem budou objevovat drony ve velkém množství. Moskva jeho slova označila za státní terorismus a tvrdí, že civilní leteckou dopravu vážně narušit nedovolí. Ruská letiště přitom kvůli ukrajinským dronům omezují provoz prakticky denně.
„Bezpečné dny na ruském nebi skončily.“ Zelenskyj varuje aerolinky, Moskva slibuje odpověď
Politika
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval aerolinky a pojišťovny, že „bezpečné dny na ruském nebi skončily“ a že se nad Ruskem budou objevovat drony ve velkém množství. Moskva jeho slova označila za státní terorismus a tvrdí, že civilní leteckou dopravu vážně narušit nedovolí. Ruská letiště přitom kvůli ukrajinským dronům omezují provoz prakticky denně.
„Je to stokrát více, než činily ztráty Sovětského svazu v Afghánistánu za deset let. Je to 125krát více než oficiálně přiznané ztráty agresora v první a druhé čečenské válce,“ dodal generální štáb.
Ruská armáda denně registruje 1200 až 1400, někdy i 1500 zabitých či vážně zraněných vojáků, nicméně Rusku stačí zdroje na to, aby válku proti Ukrajině vedlo ještě další dva roky, řekl už dříve agentuře Ukrinform šéf ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Oleh Ivaščenko. Tvrzení stran konfliktu ale nelze v podmínkách války nezávisle ověřit.
Čekání na mobilizaci
Kvůli vysokým ztrátám se spekuluje, že by Kreml mohl po volbách do Státní dumy, dolní komory parlamentu, které se uskuteční tento měsíc, vyhlásit mobilizaci. To ruský prezident Vladimir Putin v poslední době opakovaně popřel. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před časem také varoval, že do války by se mohly zapojit desítky tisíc severokorejských vojáků.
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské invazi od února 2022. Moskva vlastní vojenské ztráty prakticky nezveřejňuje, Kyjev tak činí zřídka. Prezident Zelenskyj začátkem února řekl, že od vpádu ruských vojsk do jeho země v únoru 2022 padlo kolem 55 tisíc ukrajinských vojáků, velký počet bojovníků je podle něj také nezvěstný.
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