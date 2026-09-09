Děsivá bilance Putinovy války. Rusko přišlo o půldruhého milionu vojáků, tvrdí Kyjev
Ruské ztráty ve válce proti Ukrajině podle Kyjeva překročily 1,5 milionu zabitých a zraněných vojáků. Ukrajinská vojenská rozvědka zároveň tvrdí, že Moskva denně přichází až o 1500 mužů, přesto má mít dostatek zdrojů pokračovat ve válce ještě asi dva roky. Údaje z bojiště nelze nezávisle ověřit.
Celkové ruské ztráty ve válce proti Ukrajině, která pokračuje pátým rokem, dnes překročily 1,5 milionu zabitých a zraněných vojáků, uvedl na sociální síti ukrajinský generální štáb. Ve válečných podmínkách nelze podobná tvrzení znepřátelených stran nezávisle ověřit.
„Jeden a půl milionu vojáků – to je cena agrese, kterou se Rusko snaží skrýt,“ uvedlo ukrajinské velení. „Jsou to největší ztráty v jedné válce, které ruská armáda utrpěla od druhé světové války.“
Podle ukrajinské armády toto číslo převyšuje celkové ztráty sovětské a ruské armády ve všech válkách a ozbrojených konfliktech druhé poloviny 20. a počátku 21. století dohromady.
„Je to stokrát víc, než činily ztráty Sovětského svazu v Afghánistánu za deset let. Je to 125krát více než oficiálně přiznané ztráty agresora v první a druhé čečenské válce,“ dodal generální štáb.
Ukrajinské velení zároveň upozornilo, že za každým číslem na seznamu padlých a zraněných je „konkrétní okupant, který přišel se zbraní v ruce na ukrajinskou půdu“, a také každodenní společná práce ozbrojených sil a všech lidí na Ukrajině.
Tisíce tanků a desítky tisíc obrněnců
Rusko ve válce podle ukrajinských údajů přišlo také o více než 12 300 tanků, 25 290 kusů obrněných vozidel, více než 49 tisíc děl a tisíce dalších zbraní, poznamenal server RBK-Ukrajina.
Ukrajinská strana dlouhodobě zveřejňuje také průběžné odhady každodenních ruských ztrát.
Rusko podle ukrajinské vojenské rozvědky dokáže financovat válku ještě nejméně dva roky. Zároveň ale čelí rostoucímu rozpočtovému deficitu, problémům bank a nedostatku lidí. Kyjev proto chce spolu s partnery dál omezovat přísun technologií a dalších zdrojů, které Moskva využívá pro vedení války.
Putin může válčit ještě dva roky. Rusku zatím zdroje nedocházejí, tvrdí ukrajinská rozvědka
Politika
Rusko podle ukrajinské vojenské rozvědky dokáže financovat válku ještě nejméně dva roky. Zároveň ale čelí rostoucímu rozpočtovému deficitu, problémům bank a nedostatku lidí. Kyjev proto chce spolu s partnery dál omezovat přísun technologií a dalších zdrojů, které Moskva využívá pro vedení války.
Denně až 1500 zabitých či těžce raněných
Ruská armáda denně přichází o 1200 až 1400, někdy i 1500 zabitých či vážně raněných vojáků, nicméně Rusku podle ukrajinské rozvědky stále zbývají zdroje na to, aby válku proti Ukrajině vedlo ještě další dva roky, řekl před pár dny agentuře Ukrinform šéf ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Oleh Ivaščenko.
Ivaščenko připustil, že je těžké říct, zda by současné ekonomické problémy a těžké ztráty mohly ruskou společnost přimět k protestům.
Rusko od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2022 veškeré projevy nesouhlasu s válkou tvrdě trestá. Politická opozice v zemi prakticky neexistuje, drtivá většina odpůrců současného kremelského režimu je v exilu či ve vězení a někteří kritici prezidenta Vladimira Putina jsou po smrti.
Spekuluje se o další mobilizaci
Kvůli vysokým ztrátám se spekuluje, že by Kreml mohl po volbách do Státní dumy, dolní komory parlamentu, které se uskuteční tento měsíc, vyhlásit další mobilizaci. Ruský prezident Putin to ale v poslední době opakovaně popřel.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před časem také varoval, že do války by se mohly zapojit desítky tisíc severokorejských vojáků.
Rusko se podle Kyjeva chystá doplnit armádu o dalších 300 tisíc mužů. Kreml ale mluví o „informační kachně“ a tvrdí, že jde o snahu destabilizovat zemi. Spekulace o nové mobilizaci přitom sílí ve chvíli, kdy se znovu řeší vysoké ruské ztráty a zpomalování postupu ruské armády na frontě.
Kyjev čeká mobilizaci 300 tisíc Rusů, Kreml mluví o informační „kachně“
Politika
Rusko se podle Kyjeva chystá doplnit armádu o dalších 300 tisíc mužů. Kreml ale mluví o „informační kachně“ a tvrdí, že jde o snahu destabilizovat zemi. Spekulace o nové mobilizaci přitom sílí ve chvíli, kdy se znovu řeší vysoké ruské ztráty a zpomalování postupu ruské armády na frontě.
Moskva své ztráty prakticky nezveřejňuje
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské invazi od února 2022. Moskva vlastní vojenské ztráty prakticky nezveřejňuje, Kyjev tak činí jen zřídka.
Prezident Zelenskyj začátkem února řekl, že od vpádu ruských vojsk do jeho země v únoru 2022 padlo kolem 55 tisíc ukrajinských vojáků. Velký počet bojovníků je podle něj také nezvěstný.
Vladimir Putin tvrdí, že stále existuje šance na mírovou dohodu s Ukrajinou a že kontakty mezi oběma zeměmi pokračují. Zároveň ale Kyjev znovu obvinil ze „státního terorismu“ kvůli varování před nebezpečím v ruském vzdušném prostoru a naznačil, že podobné kroky mírová jednání komplikují.
„Šance existuje.“ Putin promluvil o míru
Politika
Vladimir Putin tvrdí, že stále existuje šance na mírovou dohodu s Ukrajinou a že kontakty mezi oběma zeměmi pokračují. Zároveň ale Kyjev znovu obvinil ze „státního terorismu“ kvůli varování před nebezpečím v ruském vzdušném prostoru a naznačil, že podobné kroky mírová jednání komplikují.