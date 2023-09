Antimonopolní úřad zahájil řízení s řetězcem Globus. Hrozí mu miliardová pokuta

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil správní řízení s obchodním řetězcem Globus. Podezírá jej z dlouhodobé diskriminace dodavatelů, uvedl to mluvčí úřadu Martin Švanda. Za porušování zákona o významné tržní síle hrozí pokuty až do výše deseti procent z celkového obratu provinilé firmy, v případě Globusu by to mohlo být až 2,4 miliardy korun.

„V oblasti významné tržní síly jsme v nedávné době zahájili správní řízení. Vyšetřujeme obchodní řetězec Globus kvůli možné dlouhodobé diskriminaci dodavatelů. Připomenu, že za nekalé obchodní praktiky vůči dodavatelům hrozí pokuty až do výše deset procent z obratu odběratele, který zneužívá své významné tržní síly,“ uvedl Švanda. Další informace až do skončení správního řízení úřad uvádět nebude.

Podle výroční zprávy řetězce za fiskální rok končící v červnu 2022 zveřejněné ve Sbírce listin měla firma čistý obrat 24,7 miliardy korun.

Zatím nejvyšší pravomocnou pokutu za zneužití významné tržní síly dostaly v roce 2019 obchodní řetězce Billa a Penny Market, zaplatily 164 milionů korun za to, že požadovaly od svých dodavatelů poplatek označovaný jako RBG bonus. Šlo ale v podstatě o zalistovací poplatek za to, že od nich odebírají zboží. Po novelizaci zákona o významné tržní síle z roku 2016, který takové poplatky zakázal, označovaly tento poplatek za množstevní nebo cenovou slevu, kterou jim dodavatel poskytuje. V minulosti antimonopolní úřad pokutoval také řetězce Makro nebo Kaufland.