Z Národního plánu obnovy lze nově žádat o příspěvek na elektroauta

Ministerstvo práce zatím vyhlásilo tři z 12 svých plánovaných výzev k podávání žádostí o peníze z Národního plánu obnovy. Z těchto prvních tří akcí je možné získat téměř šest miliard korun na vybudování dětských skupin a pořízení budov, vybavení či hybridních a elektroaut pro sociální služby. Celkem může úřad rozdělit zhruba 23 miliard korun. Vyplývá to z harmonogramu výzev a z informací na webu ministerstva.

Z Národního plánu obnovy, který má přispět k zotavení po covidové epidemii a nastartování reforem, může ČR vyplatit až sedm miliard eur. Celkem si stanovila šest hlavních témat. Jedno z nich se týká vzdělávání a trhu práce. Část peněz tak rozděluje ministerstvo práce. Uvedlo, že má k dispozici téměř 23 miliard korun bez DPH. Investovat je chce do tří reforem - celoživotního vzdělávání, péče o malé děti a dlouhodobé péče o seniory a postižené. Do konce roku 2025 pro tyto reformované systémy pak chce zajistit v novelách zákonů stabilní budoucí financování.

První z 12 výzev resort vyhlásil v polovině března. Na budování dětských skupin se vyčlenilo 2,74 miliardy Kč. Přijímání žádostí v posledním kole od krajů, radnic, vysokých škol, úřadů, neziskových organizací či církví skončí na konci listopadu. Dotaci je pak nutné podle pravidel výzvy vyčerpat do dvou let, ale nejpozději do poloviny roku 2025.

Druhá výzva s částkou 2,8 miliardy korun se týká pořízení pozemků a budov a jejich rekonstrukcí pro sociální služby. Poslední kolo podávání žádostí skončí 30. listopadu. Přidělené peníze musejí pak žadatelé využít do dvou let, ale nejpozději do konce srpna 2025.

V listopadu začalo ministerstvo přijímat žádosti ve třetí výzvě. Na nákup elektroaut a hybridů vyčlenilo 228 milionů korun. Vozidla mají sloužit hlavně pracovníkům, kteří jezdí pečovat o klienty. O podporu je možné žádat do konce února, finance se musí využít do konce příštího roku.

Letos do konce roku je podle harmonogramu ještě v plánu výzva s částkou 3,25 miliardy na rekvalifikace k posílení digitálních dovedností. Příští rok se mají vypsat dotace na dětské skupiny, rozšíření a vybavení terénních a ambulantních služeb, nákup pozemků a výstavbu nových zařízení a vzdělávání zaměstnanců.

Na reformu celoživotního vzdělávání, která má skončit do konce roku 2025, se má využít sedm miliard. Cílem je zvýšit schopnost pracovníků přizpůsobit se změnám na trhu práce po nástupu digitalizace a robotizace. Celkem 490 milionů korun se vydá na síť školících center, deset milionů Kč na databázi kurzů. Kolem 6,5 miliardy Kč pak poputuje do samotného vzdělávání.

Na jesle a dětské skupiny je celkem sedm miliard korun. Smlouvy na dotace se mají uzavřít do konce příštího roku, peníze bude nutné využít do konce roku 2025. Podle ministerstva reforma spočívá v tom, že se v novele o předškolní péči zajistí zařízením stabilní financování a dětem do tří let cenově dostupná péče ve všech regionech. "Očekává se, že investice zvýší počet zařízení péče o děti o 40 procent," uvedlo ministerstvo.

Do reformy dlouhodobé péče má putovat devět miliard korun. Na vybudování a rozšíření komunitních center a na posílení terénních a ambulantních služeb se má využít 8,3 miliardy Kč. Přes 200 milionů korun se utratí na pořízení elektroaut a hybridů. Zbytek je na rozvoj služeb prevence a poradenství. Podle ministerstva bude základem reformy nová legislativa, která propojí zdravotní a sociální péči, zajistí jí financování, podpoří pomoc v domácím prostředí, umožní přístup soukromých poskytovatelů a zlepší i dohled.

