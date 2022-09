Volby do Senátu 2022: Kdy budou, kdo kandiduje a které souboje budou stát za pozornost

Září je letos měsícem voleb. Vyjma těch komunálních se bude volit také do třetiny Senátu. První kolo proběhne 23. a 24. září, druhé o týden později. O znovuzvolení bude usilovat prakticky celé nynější vedení horní komory. Mandát skončí i stávajícímu předsedovi Miloši Vystrčilovi. Podívejte se, které souboje lidí ve stranických tričkách budou stát za pozornost.

O senátorské křeslo se bude bojovat v sedmadvaceti volebních obvodech, po mandátu sahá 179 kandidátů, z toho136 mužů a 43 žen. Je to méně než v předchozích volbách, v roce 2016 se hlásilo přes 230 adeptů, podobně jako v těch předloňských. Průměrný věk kandidátů na senátora či senátorku je letos podle statistického úřadu 56,55 let. Bez politické příslušnosti je skoro dvaačtyřicet procent kandidátů.

Které souboje budou stát za pozornost

Brno město, obvod 58

Mandát obhajuje Jiří Dušek, ředitel brněnské hvězdárny, který se před šesti lety stal senátorem za ANO. Nyní ho ale nasazuje ODS s ČSSD a dalšími partnery. Proti němu bude stát mimo jiné Petr Vokřál, bývalý primátor města Brna. Toho do politiky přivedl v roce 2014 tehdejší první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. O čtyři roky později – i kvůli kauze Stoka, Vokřál oznámil odchod z ANO. Do Senátu bude kandidovat s podporou hnutí.

Brno město, obvod 55

Koalice Spolu nasazuje Tomáše Töpfera. Podle šéfa senátního klubu ODS Zdeňka Nytry má Töpfer k Brnu blízký vztah, mimo jiné tam natáčel známý televizní seriál Četnické humoresky. Jeho protikandidáty budou za ANO ředitel tišnovské nemocnice Bořek Semrád, ale například i krajský předseda STAN a starosta obce Železné Radomír Pavlíček.

Plzeň město

Mandát obhajuje třiasedmdesátiletý autor zvířecích večerníčků Václav Chaloupek, je kandidátem STAN a OPAT. Hnutí ANO nominovalo devětašedesátiletého dostihového jezdce, trenéra Josefa Váňu. Koalice SPOLU nominovala padesátiletého starostu Přeštic na jižním Plzeňsku Karla Naxera. Do boje o senátorské křeslo jde i jako nezávislá sedmapadesátiletá právnička, spisovatelka a bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Za SPD se bude jako nezávislý o hlasy voličů ucházet devětasedmdesátiletý olympijský vítěz ve sportovní střelbě Jan Kůrka.

Praha 10

Mandát obhajuje Renata Chmelová, kandidátka STAN. Soupeřit s ní bude Jan Pirk, kardiochirurg a bývalý přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM v Praze. Politice se dosud nevěnoval, byl ale předsedou volebního výboru prezidentského kandidáta Jana Fischera. Do senátorských voleb ho nasadila TOP09. Poslanecký post za senátorský by chtěl vyměnit Jiří Kobza (SPD), místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí a člen zahraničního výboru.

Praha 11

Mandát obhajuje Ladisav Kos, místopředseda senátorského klubu „SENÁTOR 21 a Piráti“ a místopředseda hospodářského výboru Senátu. Stát proti němu bude Hana Kordová Marvanová, od roku 2018 městská radní pro legislativu a podporu bydlení. Reprezentovala hnutí STAN, letos se ale vrátila k ODS, za kterou kandiduje nejen do Senátu, ale také do pražského zastupitelstva. Dalším uchazečem je Vladimír Špidla, expremiér, momentálně ředitel Masarykovy demokratické akademie, politického institutu ČSSD. A také bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček, který chce kandidovat jako nezávislý.

Praha 6

Klání bude s napětím sledovat především vedení TOP 09. Křeslo obhajuje místopředseda Senátu Jiří Růžička. Piráti nasadili v tomto obvodu svou bývalou poslankyni Danu Balcarovou, která se ve sněmovně věnovala životnímu prostředí, a podílela se na změnách, které mají zabránit opakování katastrofy, jakou byla otrava Bečvy. Růžičku se pokusí v Senátu nahradit také Lenka Helena Koenigsmark, kterou jako nezávislou nominovalo sdružení Senátor 21, za nímž stojí senátor Václav Láska. Kandiduje i bývalý předseda pražské organizace ČSSD Petr Pavlík.

Senátní obvod Jihlava

Mandát bude obhajovat předseda Senátu Miloš Vystrčil, a věří tomu, že se mu to podaří. Kandidátkou hnutí ANO je Jana Nagyová, dříve Mayerová, která je s šéfem ANO Andrejem Babišem obžalovaná v kauze dotace na stavbu Čapího hnízda. Za KSČM se o senátorské křeslo bude ucházet Josef Pavlík, za Právo Respekt Odbornost to bude Tomáš Nielsen a za SPD Václav Lhotský. Strana DOMOV poslala do boje o místo v Senátu Luďka Růžičku.