Děda Mráz při jízdě vlakem napříč Ruskem vynechá oblasti v blízkosti hranic s Ukrajinou, proti které ruská armáda vede válku. Upozornila na to agentura DPA.

Na jízdním řádu zvláštního spoje ruských drah (RZD) je 70 zastávek od Vladivostoku na Dálném východě po Petrohrad na západě země. Nejsou tam regiony sousedící s Ukrajinou, jako je třeba Belgorodská, Kurská nebo Rostovská oblast, natož pak Ruskem anektovaná ukrajinská území.

Vlak Dědy Mráze je nový turistický projekt, který ruské dráhy loni zahájily společně s Vologodskou oblastí na severozápadě Ruska. Podle ruské pověsti totiž Děda Mráz na rozdíl od Santa Clause nesídlí na Severním pólu, ale nedaleko města Veliki Usťjug ve Vologodské oblasti. Letos se vlak vydal na cestu už koncem října, aby do poloviny ledna stačil projet všechny plánované zastávky.

Vojákům nadělil mandarinky i zbraně

Agentura Unian v neděli napsala, že do Belgorodu nedaleko hranic s Ukrajinou přijel Děda Mráz na obrněném vozidle pěchoty s vlající ruskou vlajkou. Zakukleným vojákům, kteří s ním ochotně sehráli divadlo, dovezl pytel mandarinek, napsal server Aktuálně.cz.

Portál ura.ru v pondělí informuje, že ruským vojákům v okupované Luhanské oblasti na východě Ukrajiny přivezl kromě dalších dárků protiletadlové zbraně, termokamery, čtyřkolky a terénní auta. „Pamatuji si vás, když jste byli malí, ale teď jste vyrostli, stali se z vás obránci vlasti,” řekl Děda Mráz v doprovodu Nastěnky tankistům, kteří jsou součástí okupačních jednotek v Luhanské oblasti. Vojáky čekající v zabláceném terénu ujistil, že on, ruský Děda Mráz, je nemohl opominout. Dárky pocházely ze sbírky prokremelského uskupení Všeruská lidová fronta.

Unian připomíná, že ruské vedení letos doporučilo úřadům, aby se držely zpátky co do výdajů na novoroční oslavy a připomínaly při nich „hrdinství” ruských vojáků.