„Vláda národního rozkladu.“ Na demonstraci Milionu chvilek zněla kritika Babiše i jeho kabinetu
Kritika premiéra Andreje Babiše a jeho vlády dominovala demonstraci Milionu chvilek na pražském Staroměstském náměstí. Zhruba hodinu a půl dlouhá akce měla především mobilizovat voliče před říjnovými komunálními a senátními volbami. Předseda spolku Mikuláš Minář zároveň oznámil, že další demonstrace se uskuteční nejpozději 17. listopadu.
Kritika premiéra Andreje Babiše (ANO) a kroků jeho vlády dominovala projevům na demonstraci, kterou uspořádal spolek Milion chvilek na Staroměstském náměstí v Praze. Zhruba hodinu a půl dlouhá akce měla především vybízet k účasti v nadcházejících volbách. Organizátoři zároveň varovali před tím, aby vládní strany získaly většinu v Senátu, a před hlasováním pro uskupení, která označují za populistická a extremistická, v komunálních volbách.
Organizátoři vlastní odhad počtu účastníků nesdělili. Staroměstské náměstí bylo z velké části zaplněné, ze všech stran však zůstalo průchozí. Komunální volby a první kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října.
Na místě spolek rozdával letáky, ve kterých označoval Senát za hradbu proti koncentraci moci v rukou vládní většiny. „I váš hlas může pomoci zastavit Andreje Babiše a jeho vládu národního rozkladu v získání senátní většiny,“ uváděli organizátoři. Připomínali také, že v senátních volbách často rozhodují desítky hlasů a že dva roky kontroly a vyvažování činnosti vlády budou podle nich voliče stát jen několik minut u voleb.
Předseda spolku Mikuláš Minář prohlásil, že Senát je jednou z posledních institucí, které nepatří do holdingu Agrofert. Evropská komise nedávno v dopise českým úřadům uvedla, že opatření přijatá k řešení Babišova možného střetu zájmů nepovažuje za dostatečná. Babiš už dříve uvedl, že Agrofert po vložení do svěřenského fondu nevlastní a postoj komise ho nezajímá.
„My se nedáme a přičiníme se, aby nejpozději v roce 2029 dopadl Andrej Babiš stejně jako velký přítel Viktor Orbán v Maďarsku,“ řekl Minář s odkazem na nedávnou Orbánovu volební porážku. Další demonstrace se podle něj uskuteční nejpozději 17. listopadu.
Kritika střetu zájmů, médií i bezpečnosti
Vystupující kritizovali Babišův přístup ke střetu zájmů, vládní plán zrušit financování České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím poplatků i výroky představitelů kabinetu vůči prezidentovi, médiím, justici a aktivním občanům. Kritika mířila také na přístup vlády k bezpečnosti, včetně zrušení odboru strategické komunikace státu na úřadu vlády.
Zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny bývalé vlády Petra Fialy (ODS) Tomáš Kopečný varoval, že ruská agrese vůči evropským zemím včetně Česka se podle něj bude zhoršovat. „Uvidíme více útoků, více výbuchů a možná i mrtvých,“ uvedl. Klíčové je podle něj nebát se. Současný kabinet podle Kopečného pro odolnost a bezpečnost nedělá dost, zároveň ale dodal, že společnost nemůže spoléhat jen na vládu a její síla spočívá v tisících decentralizovaných hlasů a iniciativ.
V úterý po prodlouženém víkendu se sejde Sněmovna k bodu vyslovení nedůvěry vládě. Setkání svolala opozice, původní záminkou byl schodek rozpočtu, který odporuje programovému prohlášení vlády. Bodů však bude víc a oba tábory celé zasedání pojmou jako velkou předvolební agitku.
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V úterý po prodlouženém víkendu se sejde Sněmovna k bodu vyslovení nedůvěry vládě. Setkání svolala opozice, původní záminkou byl schodek rozpočtu, který odporuje programovému prohlášení vlády. Bodů však bude víc a oba tábory celé zasedání pojmou jako velkou předvolební agitku.
Vlajky, transparenty i připomínka Havla
Někteří demonstranti dorazili v Den české státnosti s českými vlajkami, vidět jsou také vlajky Ukrajiny a Evropské unie. Další přinesli transparenty s nápisy jako „Stop Burešově rudohnědému zadlužovacímu panoptiku!“, „Česká televize a rozhlas nejsou hračky, ale jsou tu pro nás“, „Demonstrace skončí až pádem Babišovy vlády“ nebo „Dvě komory, více kontroly“.
Akce pořádaná v den svatováclavského svátku má zároveň připomenout odkaz československého a českého prezidenta Václava Havla u příležitosti 90. výročí jeho narození, které připadne na 5. října. Spolek Milion chvilek manifestaci nazval Václave, svobodu udržíme!
Dva tisíce korun potěší. Dostupnou péči ani jistotu na další roky ale seniorům nezajistí. Babišova vláda znovu sahá po politicky vděčném receptu. Rozdělit veřejné peníze a nechat voliče, aby si zapamatovali jméno dárce. Jenže důchodci si zaslouží víc než další zištnou mimořádnou pozornost na účet státního rozpočtu.
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Dva tisíce korun potěší. Dostupnou péči ani jistotu na další roky ale seniorům nezajistí. Babišova vláda znovu sahá po politicky vděčném receptu. Rozdělit veřejné peníze a nechat voliče, aby si zapamatovali jméno dárce. Jenže důchodci si zaslouží víc než další zištnou mimořádnou pozornost na účet státního rozpočtu.
Ve hře je třetina Senátu
V říjnových senátních volbách budou voliči rozhodovat o třetině z 81 křesel. Výsledek tak ovlivní i to, kdo bude horní komoru vést a které politické frakce v ní získají většinu.
Čtveřici bývalých koaličních stran a hnutí podle uvedených počtů stačí k většině získat čtyři křesla, případně dvě při započtení dvou senátorů SEN 21, kteří letos mandát neobhajují. Hnutí ANO a SPD by naopak potřebovala společně vyhrát ve všech 27 volebních obvodech. Motoristé, kteří stejně jako SPD nemají v Senátu zastoupení, do letošních senátních voleb nikoho nenominovali.
Nejvíce mandátů obhajují Starostové, celkem 11. Devět křesel hájí klub ODS a TOP 09, po třech pak klub KDU-ČSL a frakce SEN 21 s Piráty. Senátorský klub ANO obhajuje jediný mandát ze současných 15.
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