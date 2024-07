Vězni ve zbrani. Za Ukrajinu bojují tisíce trestanců

V ukrajinské armádě už slouží 3800 vězňů, kteří se ve věznicích přihlásili do války proti ruské agresi. V ukrajinských médiích to uvedl poslanec Roman Kostenko z branného výboru ukrajinského parlamentu.

"Většina z nich nedávno dokončila výcvik. Ale mezi nimi jsou už ranění a i zabití," řekl poslanec listu Ukrajinska pravda. Zákonodárce připustil, že zájem vězňů o mobilizaci poklesl, což vysvětlil tím, že většina z těch, kteří měli zájem, už vstoupila do armády. Předpokládá, že do armády se nakonec přihlásí okolo 5000 vězňů. Záhodno by bylo umožnit vstup do armády i obviněným, kteří jsou vyšetřovací vazbě, usoudil.

Jak probíhají boje na Ukrajině

Půl milionu kusů munice na Ukrajinu. Česká iniciativa počítá s dodávkami za 50 miliard Politika Díky české muniční iniciativě dorazí během července a srpna na Ukrajinu 100 000 kusů munice, oznámil ministr zahraničí Jan Lipavský. Podle něj se do iniciativy dosud zapojilo 18 zemí, 15 z nich už přispělo. Znamená to, že financí je dost na to, aby do konce roku mohlo být na Ukrajinu dodáno půl milionu kusů munice. Její celková hodnota jsou necelé dvě miliardy eur, doplnil vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. ČTK Přečíst článek

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v květnu podepsal nový zákon, který umožňuje některým kategoriím odsouzených přihlásit se do armády; ti pak jsou podmínečně propuštěni, aby mohli bránit vlast. Zákon zakazuje mobilizovat odsouzené vrahy a sexuální násilníky, stejně tak jako pachatele trestných činů proti národní bezpečnosti, anebo činitele odsouzené za korupci. Nikomu nesmí do konce trestu zbývat více než tři roky.

Chybí vojáci

Norma je jedním z kroků Kyjeva, jenž má pomoci doplnit ukrajinské jednotky a střídat vojáky vyčerpané z bojů proti ruské armádě. Lidské zdroje jsou pro ukrajinskou armádu dlouhodobým problémem, protože bojuje s mnohem početnějším nepřítelem.

"Nedalo se počítat s tím, že se přidá všech 20 tisíc lidí, které jsme pokládali za potenciální vojáky, protože při předchozích průzkumech přání projevilo okolo 4500 vězňů," vysvětlovala náměstkyně ukrajinského ministra spravedlnosti Olena Vysocká poté, co se týden po prezidentově podpisu nového zákona do armády přihlásily tři tisícovky vězňů.

Ukrajinské startupy nahrazují nedostatek lidí v armádě. Na frontě tak bojují roboti a drony Zprávy z firem Ukrajina se potýká s nedostatkem lidské síly, obrovskou přesilou a nerovnoměrnou mezinárodní pomocí. Doufá ale, že strategickou výhodu proti Rusku najde v opuštěných skladech nebo ve sklepích továren. Ve stovkách tajných dílen vznikl ekosystém laboratoří, které využívají inovace k vytvoření armády robotů. Ti mají zabíjet ruské vojáky a chránit zraněné Ukrajince na frontě i mimo ni, píše agentura AP. ČTK Přečíst článek

Bezprostředně po vpádu ruských vojsk do země 24. února 2022 narukovalo mnoho Ukrajinců do armády dobrovolně bránit vlast. Teď už se však před vojenskými středisky fronty netvoří a řada mužů se bojům spíše snaží vyhnout. Ani jedna strana konfliktu oficiálně své vojenské ztráty nezveřejňuje, odhady ovšem hovoří o vysokých počtech mrtvých a raněných na obou stranách.

K nabírání trestanců do armády už v dřívější fázi války přistoupila Moskva. Ruský program se od ukrajinského nicméně liší, především v tom, že Moskva umožňuje bojovat i odsouzencům za nejtěžší zločiny. S náborem trestanců svého času začal šéf soukromé žoldnéřské armády Jevgenij Prigožin, který loni v létě zahynul při neobjasněném pádu letadla dva měsíce po neúspěšné vzpouře proti Moskvě. Pokud trestanci přežili šest měsíců na frontě, získali svobodu i pachatelé těžkých zločinců, včetně vrahů. Ruskou společností ale otřásají zločiny, kterých se takoví veteráni dopouštějí po návratu z ukrajinského bojiště.