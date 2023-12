V sobotu 23. prosince bude den státního smutku. Česko uctí památku obětí střelby

V Česku bude v sobotu 23. prosince k uctění památky obětí tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) den státního smutku. Státní vlajky budou spuštěny na půl žerdi. Rozhodla o tom dnes vláda na mimořádném zasedání, kterého se zúčastnil prezident Petr Pavel a předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). O vyhlášení státního smutku informoval po jednání vlády její předseda Petr Fiala (ODS). Současně vyzval občany, aby v den státního smutku uctili památku obětí tragédie z dnešního odpoledne minutou ticha. Zároveň by se měly v republice rozeznít zvony.

Střelba v centru Prahy je nejtragičtějším takovým případem v historii Česka. Útočník na fakultě podle policie zabil 14 lidí, 25 je zraněno, z toho deset lidí těžce. Mrtvý je i střelec, který zřejmě spáchal sebevraždu, stříleli po něm i zasahující policisté. Jeho totožnost zatím policie nepotvrdila, protože utrpěl devastující poranění.t

Policisté pracují s verzí, že podezřelým je čtyřiadvacetiletý student fakulty z obce Hostouň ve středních Čechách, který před odjezdem do Prahy údajně zabil i svého otce. Policie navíc prověřuje možnost, že muž je i pachatelem dvojnásobné vraždy z Klánovického lesa, při němž před šesti dny zemřel podle médií dvaatřicetiletý muž a jeho dvouměsíční dcera.

Prezident Petr Pavel apeloval na politiky, média i občany, aby dnešní tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) nezneužívali politicky, k útokům na policii či k šíření dezinformací.

Hlava státu považuje za důležité mimo jiné nalézt rozumná řešení, jak situacím podobným dnešní tragédii do budoucna předcházet, pokud to vůbec lze. Česko podle Pavla nyní potřebuje hlavně zdrženlivost, která umožní vše vyšetřit do posledního detailu.

Naposledy Česko drželo státní smutek 3. února 2020 k uctění památky náhle zemřelého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS), předtím 12. října 2019 v den pohřbu zpěváka Karla Gotta. Třídenní státní smutek byl vyhlášen před Vánocemi na 21. až 23. prosince roku 2011 k uctění památky zesnulého prezidenta Václava Havla, dvoudenní byl 17. a 18. dubna 2010 po tragickém pádu letounu u Smolenska, na jehož palubě byli polští představitelé včetně prezidenta Lecha Kaczyńského.

