Střelba v Praze šokovala svět, zděšení znělo z Washingtonu, Paříže i Berlína

Dnešní tragická střelba na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze šokovala celý svět. Soustrastnou reakci nabídl například Bílý dům, ale také německý kancléř Olaf Scholz či francouzský prezident Emmanuel Macron a další nejvyšší představitelé sousedních i vzdálenějších zemí. Ti ve svých projevech zármutku zveřejněných na sociálních sítích vyjadřovali též podporu České republice a soucit či solidaritu s oběťmi a jejich rodinami. Zprávám z Prahy věnovala mimořádnou pozornost světová média.

Reklama

„Je mi neuvěřitelně líto, že k takovéto tragédii u našich sousedů došlo v předvečer Vánoc, svátků pokoje a rodiny. Vyjadřuji upřímnou soustrast a chci ujistit, že v této těžké chvíli stojíme při vás,“ uvedla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Premiér Robert Fico na facebooku napsal: „Stojíme v této náročné situaci při našich českých bratrech a jsme připraveni poskytnout jakoukoli pomoc, která by zmírnila následky této hrozné tragédie.“

Čin střelce, po němž zůstalo zřejmě 14 mrtvých, nenechal chladnými ani nejvýznamnější evropské politiky či představitele Evropské unie. Německého kancléře Scholze zpráva o střelbě na univerzitě v Praze „hluboce šokovala“. Na síti X napsal, že Německo soucítí s českými přáteli a myslí na rodiny a přátele obětí. „Hrozná zpráva z Prahy mě hluboce zasáhla,“ napsal Scholz. Spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier hovořil o zděšení a podle německé ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové útok zasáhl srdce Evropy.

Francouzský prezident Emmanuel Macron, který se ve středu v Paříži sešel s českým prezidentem Petrem Pavlem, dnes na síti X napsal, že přijal se „silným pohnutím zprávu o tom, že Univerzita Karlova v Praze byla terčem vražedné střelby“, a vyjádřil solidaritu s oběťmi a jejich blízkými.

Ve Washingtonu vyjádřil Bílý dům politování nad „nesmyslným násilným činem“ a uvedl, že Spojené státy jsou připraveny poskytnout Česku potřebnou podporu. Šok z tragické zprávy a soustrast obětem dal najevo také kanadský premiér Justin Trudeau. „Našim českým přátelům vzkazujeme: Kanada truchlí s vámi,“ uvedl Trudeau.

Polský prezident Andrzej Duda dal také najevo soustrast rodinám a příbuzným obětí a dodal, že Poláci sdílejí bolest všech, které tato hrozná tragédie zasáhla. Maďarský premiér Viktor Orbán střelbu označil za ohavnou. „Jsem hluboce šokovaný. Mé myšlenky a modlitby patří rodinám pozůstalým po obětech," napsal na X.

V sobotu 23. prosince bude den státního smutku. Česko uctí památku obětí střelby Politika V Česku bude v sobotu 23. prosince k uctění památky obětí tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) den státního smutku. Státní vlajky budou spuštěny na půl žerdi. Rozhodla o tom dnes vláda na mimořádném zasedání, kterého se zúčastnil prezident Petr Pavel a předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). O vyhlášení státního smutku informoval po jednání vlády její předseda Petr Fiala (ODS). Současně vyzval občany, aby v den státního smutku uctili památku obětí tragédie z dnešního odpoledne minutou ticha. Zároveň by se měly v republice rozeznít zvony. ČTK Přečíst článek

Rakouský prezident Alexander Van der Bellen uvedl, že je hluboce šokován. Podobně se vyjádřili i rakouský kancléř Karl Nehammer a ministr zahraničí Alexander Schallenberg.

Zármutek nad střelbou v Praze a soustrast rodinám obětí vyjádřili mezi jinými také francouzská premiérka Élisabeth Borneová, italská premiérka Giorgia Meloniová, nizozemský premiér Mark Rutte, belgický premiér Alexander De Croo, moldavská prezidentka Maia Sanduová i další hlavy evropských států či vlád a také představitelé unijních institucí, včetně například předsedy Evropské rady Charlese Michela, šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenová nebo předsedkyně europarlamentu Roberty Metsolaové, která dokonce své vyjádření na X zveřejnila v češtině.

Soustrast pozůstalým i celému Česku vyjádřil také izraelský prezident Jicchak Herzog.

O střelbě na pražské univerzitě dnes informují na předních pozicích všechna významná světová média. Například britská veřejnoprávní společnost BBC ji na svém zpravodajském serveru sledovala jako hlavní aktualitu a americká televize CNN ji měla jako "breaking news", tedy mimořádné zpravodajství. Zprávou číslo jedna je dění v české metropoli například také pro server nejčtenějšího německého deníku Bild nebo Die Welt nebo také pro španělský El País. Obdobně je tomu na slovenských zpravodajských serverech jako Denník N nebo Aktuality.sk.

Střelba v pražské Filozofické fakultě: přes 15 mrtvých a desítky zraněných. Střelec byl student univerzity Zprávy z firem Při dnešní střelbě v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v centru Prahy zemřelo „více než 15 lidí včetně útočníka“, uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. Střelec měl být podle informací médií studentem univerzity. Jeho totožnost zatím policie nepotvrdila, protože utrpěl devastující poranění. Pracuje nicméně s verzí, že podezřelým je čtyřiadvacetiletý student fakulty z obce Hostouň ve středních Čechách. Inspiroval se podle policie obdobným případem v zahraničí. Záchranáři ošetřili celkem 24 zraněných, z toho 11 vážně, osm středně a pět lehce. Počty se ještě mohou měnit, upozornili. ČTK, fry Přečíst článek

Mezi hlavními zprávami je střelba v Praze na serverech francouzských, italských či švýcarských deníků nebo třeba na webu The Washington Post. O střelbě v Praze hojně informovala také izraelská média, včetně zpravodajského webu The Jerusalem Post. Na síti X o vývoji přinášely informace také arabské televize Al-Arabíja a Al-Džazíra nebo indický zpravodajský web The Times of India.

Světové tiskové agentury jako Reuters, AFP nebo DPA o dění v Praze průběžně přinášely spěšné zprávy s vysokou prioritou.