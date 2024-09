V případě ruské invaze by Maďaři nekladli odpor, řekl spolupracovník Orbána

Maďarsko by v případě ruské invaze patrně nekladlo odpor, řekl Balázs Orbán, blízký spolupracovník maďarského ministerského předsedy Viktora Orbána, informují agentura APA nebo server Politico. Výrok premiérova politického poradce kritizuje maďarská opozice.

„Každá země má právo rozhodovat o svém vlastním osudu a lídři za to přebírají odpovědnost,“ řekl Balázs Orbán v podcastu na portálu Mandiner, který má blízko k vládě. Tento politik z vládnoucí strany Fidesz, který není s premiérem příbuzný, uvedl, že kdyby se Maďarsku stalo totéž co Ukrajině, přepadené v únoru 2022 Ruskem, nepustilo by se do boje proti agresorovi. Podle Balázse Orbána to souvisí s lekcí z roku 1956, kdy tehdejší Sovětská armáda v Maďarsku krvavě potlačila povstání proti sovětské diktatuře a okupaci. Podle oficiálních statistik při něm zemřelo asi 2700 lidí, skoro 20 tisíc dalších utrpělo zranění. Na 176 tisíc lidí z Maďarska emigrovalo. Imre Nagy, jeden z nejvýraznějších symbolů revoluce, skončil na popravišti.

Podle Orbánova poradce se maďarské vedení poučilo, že s „cennými životy Maďarů je třeba zacházet velmi opatrně“, napsala agentura APA.

„Pravděpodobně bychom neudělali to, co před dvěma a půl lety udělal (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj, protože je to neodpovědné,“ cituje Balázse Orbána server Politico. „Samozřejmě přivedl svoji zemi do obranné války, všichni tito lidé zemřeli, všechno toto území bylo ztraceno - je to jejich právo, je to jejich suverénní rozhodnutí... Ale pokud by se zeptali (Ukrajinci) nás, nedoporučovali bychom to,“ řekl také poradce maďarského premiéra.

Kritika opozice

Podle nejvýraznější postavy maďarské opozice Pétera Magyara svými výroky Balázs Orbán urazil tisíce bojovníků za svobodu, kteří na rozdíl od něho byli připraveni položit život za svobodu a nezávislost své vlasti. Magyar vyzval premiérova poradce, aby ještě před 23. říjnem, kdy si Maďarsko připomíná výročí začátku povstání, rezignoval na veřejné funkce.

Politolog Gábor Török ve svém příspěvku na facebooku hovořil o „největší politické chybě roku“. Podle APA připomněl, že výroky premiérova spolupracovníka jsou v rozporu s oficiální „bojovnou rétorikou“ vlády, která často mluví o „ovládnutí Bruselu“ nebo „boji za naši suverenitu“.