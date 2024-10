Stát na odškodném v jízdenkové kauze vyplatil 16 milionů

Ministerstvo spravedlnosti zatím vyplatilo zhruba 16,2 milionu korun na odškodném lidem, které policie a státní zastupitelství stíhalo v kauze údajně předražených jízdenek pro pražský dopravní podnik (DPP), uvedl Radiožurnál, který tyto údaje získal díky zákonu o svobodném přístupu k informacím.

Sedmnáct lidí včetně lobbisty Ivo Rittiga nebo bývalého šéfa dopravního podniku Martina Dvořáka, které soud v roce 2021 pravomocně osvobodil, původně požadovalo po státu celkem 142 milionů korun.

Obžaloba v takzvané jízdenkové kauza dávala Rittigovi s Dvořákem za vinu, že se obohatili na třech zakázkách dopravního podniku. Státní zástupce Adam Borgula tvrdil, že všechny tyto zakázky byly zmanipulované a dopravní podnik kvůli tomu přišel nejméně o 457 milionu korun. Nic takového se ale podle soudu nepodařilo prokázat.

Zatímco v jízdenkové kauze byli všichni obžalovaní soudem osvobozeni a stát jim vyplatil peníze za nezákonné stíhání, někteří z těchto aktérů si nakonec vyslechli rozsudky v jiných kauzách, připomněl Radiožurnál. Například podnikatel Peter Kmeť skončil ve vězení kvůli kauze Oleo Chemical, protože podle soudu ze stejnojmenné firmy vyvedl 20 milionů korun. Rittigův bývalý blízký spolupracovník David Michal si odpykal trest za účast v kauze Nemocnice na Homolce a také kvůli daňovému úniku při prodeji pozemků v Praze Hodkovičkách. Tento případ zároveň dostal do vězení dalšího z odškodněných v jízdenkové kauze Ferdinanda Überalla.

Rittiga soudy pravomocně zprostily viny třikrát - obžalován byl ještě v případu tunelování petrochemické firmy Oleo Chemical a v kauze údajného vyzrazení utajované informace BIS. Za stíhání v kauze Oleo Chemical vysoudil Rittig odškodnění 649 tisíc korun. Letos v září odvolací soud s konečnou platností zamítl jeho žalobu, kterou se domáhal téměř pěti milionů korun jako odškodnění za stíhání v takzvané jízdenkové kauze. Musel se tak spokojit s již přiznanými 150 tisíci korunami za nemajetkovou újmu a více než 800 tisíci korunami za obhajobu.

