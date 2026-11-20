Přejděte na společnou stranu, na správnou stranu dějin, vyzval Putin Ukrajince
Vladimir Putin znovu sáhl k rétorice o historické jednotě Rusů a Ukrajinců. Lidem žijícím na Ukrajině vzkázal, aby přešli na „správnou stranu dějin“, a Západ obvinil ze snahy obě země oslabit a podřídit. Výroky zazněly při setkání se srbským režisérem Emirem Kusturicou u příležitosti 80. narozenin patriarchy Kirilla, jednoho z nejvýraznějších podporovatelů ruské války proti Ukrajině.
Ruský prezident Vladimir Putin vyzval obyvatele Ukrajiny ke sjednocení s Rusy a tvrdí, že by se tím dostali na „správnou stranu dějin“. „Podle mě bychom všichni, včetně lidí žijících na území dnešní Ukrajiny, měli směřovat ke sjednocení. Možná ne v rámci jednoho státu, o tom nemluvím. Ale ke sjednocení v nejširším významu toho slova,“ uvedl Putin.
Jeho výzva přichází téměř pět let poté, co na jeho rozkaz ruská vojska v únoru 2022 vpadla na Ukrajinu a rozpoutala nejkrvavější evropský konflikt od druhé světové války. Válka si už vyžádala statisíce životů na obou stranách a podle komentátorů naopak posílila ukrajinské národní uvědomění a odpor vůči Moskvě.
Moskva znovu narýsovala červenou čáru pro jakoukoli mírovou dohodu s Ukrajinou: Kyjev podle ní nesmí vstoupit do NATO ani získat nic, co by členství připomínalo. Rusko přitom připouští debatu o bezpečnostních zárukách, ale až poté, co Ukrajina tuto podmínku přijme.
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Politika
Moskva znovu narýsovala červenou čáru pro jakoukoli mírovou dohodu s Ukrajinou: Kyjev podle ní nesmí vstoupit do NATO ani získat nic, co by členství připomínalo. Rusko přitom připouští debatu o bezpečnostních zárukách, ale až poté, co Ukrajina tuto podmínku přijme.
Putin: Přejděte na naši stranu
„Chtěl bych říct: přejděte na naši stranu, protože je naší společnou stranou. Přejděte na společnou stranu, na správnou stranu dějin,“ vzkázal Putin Ukrajincům v rozhovoru se srbským filmařem a hudebníkem Emirem Kusturicou. Interview poskytl při příležitosti 80. narozenin moskevského patriarchy Kirilla, hlavy ruské pravoslavné církve.
Putin své tvrzení znovu opřel o historickou a náboženskou argumentaci. Podle něj by bez pokřtění Kyjevské Rusi v roce 988 za knížete Vladimira a vzniku „jednotného náboženství“ neexistoval ani „jednotný ruský stát“ a „jednotný ruský národ“.
Ukrajinci podle šéfa Kremlu musí pochopit, že podpora Západu není nezištná. Západ podle Putina sleduje vlastní zájmy a snaží se obě strany konfliktu „oslabit, rozdrobit a rozbít“ a následně je podřídit své nadvládě.
Vladimir Putin po jednání v Číně vzkázal Evropě, že pokud chce mluvit o válce na Ukrajině, má přijet do Moskvy. Zároveň ale obvinil evropské státy a Kyjev, že zatím nejsou připraveny na kompromis, a varoval před další vojenskou spoluprací EU s Ukrajinou.
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Politika
Vladimir Putin po jednání v Číně vzkázal Evropě, že pokud chce mluvit o válce na Ukrajině, má přijet do Moskvy. Zároveň ale obvinil evropské státy a Kyjev, že zatím nejsou připraveny na kompromis, a varoval před další vojenskou spoluprací EU s Ukrajinou.
Za úpadek Ukrajiny viní nacionalisty
Putin zároveň tvrdí, že Ukrajina se rozpadala už od zániku Sovětského svazu v roce 1991 a její problémy nejsou důsledkem současných ruských útoků. „Všechno se tam rozpadlo. A ne teď, v posledních týdnech kvůli odvetným úderům ruských raketových sil. Ne, ono se to tam rozpadlo samo,“ řekl. Z úpadku země obvinil nacionalisty, kteří se podle něj na Ukrajině chopili moci.
Rozhovor vznikl u příležitosti jubilea patriarchy Kirilla, dlouholeté opory Putinova režimu a výrazného zastánce války proti Ukrajině. Kremelský vůdce mu nyní vzdává hold rozsáhlou výstavou v moskevské Manéži, která podle agentury DPA obsahuje výrazné prvky válečné propagandy a vytváří paralelu mezi „svatými válkami“ minulosti a ruskou invazí na Ukrajinu. Letos také vyšla Kirillova kniha Vojna (Válka), v níž konflikt vykresluje jako boj proti liberálním západním hodnotám a křížovou výpravu proti zlu.
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