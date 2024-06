Unesené ukrajinské děti Rusové nabízejí na adopční stránce, píší FT

Rusko na vládních stránkách nabízí k adopci děti unesené z Ukrajiny. Vyplývá to ze zjištění, která dnes zveřejnil deník The Financial Times (FT). Podle něj doplňují rostoucí počet důkazů o možných válečných zločinech a zločinech proti lidskosti spáchaných Ruskem na Ukrajině.

Ukrajinské úřady tvrdí, že po začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 bylo do Ruska zavlečeno více než 19 tisíc dětí, z nichž asi čtyři stovky se podařilo vrátit do vlasti za pomoci zprostředkovatelů. Tisíce dětí jsou nezvěstné.

Deník FT s pomocí nástrojů pro rozpoznávání obličejů, rešerší a rozhovorů s příbuznými a úředníky identifikoval čtyři z Ukrajiny unesené děti nabízené k adopci na ruském vládním portálu. Jedno z dětí mělo zcela změněnou totožnost, u dalšího byla uvedena ruská verze jeho jména. U žádného nebyl uveden ukrajinský původ.

Děti byly uneseny z dětských domovů a odděleny od svých opatrovníků a příbuzných ve městech na jihu a východě Ukrajiny, které se v roce 2022 dostaly pod kontrolu ruské invazní armády. Jejich věk se pohybuje od osmi do 15 let. Nový domov našly v Tulské a Orenburské oblasti a jedno z nich na Ruskem anektovaném ukrajinském poloostrově Krym.

Dalších 17 unesených dětí nabízených na uvedené webové stránce již dříve identifikoval deník The New York Times, připomněl FT. Všechny pocházely z jednoho dětského domova v Chersonu.

Na ruského prezidenta Vladimira Putina a na kremelskou zmocněnkyni Mariju Lvovovou-Bělovovou kvůli zavlékání dětí z okupované části Ukrajiny do Ruska loni v březnu vydal zatykač Mezinárodní trestní soud (ICC). Kreml popírá, že by děti byly z Ruskem obsazených území uneseny.

