Ukrajinci vytrénují umělou inteligenci válečnými daty

Analytický projekt má k dispozici dva miliony hodin videa z bojiště. Záběry lze použít k výcviku modelů AI v bojové taktice, odhalování cílů a hodnocení účinnosti zbraňových systémů.

Budoucnost válčení směřuje k umělé inteligenci. A Ukrajina v tomto ohledu sedí na cenném zdroji – disponuje miliony hodin záběrů z dronů, které lze použít k výcviku umělé inteligence, aby zemi pomohla v rozhodování na bitevním poli.

Obě strany, tedy jak Moskva, tak Kyjev, využily umělou inteligenci během ruské invaze k identifikaci cílů a skenování terénu. Ukrajinský neziskový digitální systém OCHI centralizuje a analyzuje videokanály od více než 15 000 posádek dronů pracujících v předních liniích. Jeho zakladatel Oleksandr Dmytrijev agentuře Reuters řekl, že od roku 2022 shromáždil dva miliony hodin, neboli 228 let videozáznamů z bojišť. To poskytne životně důležitá data pro výuku AI.

„Toto je potrava pro AI. Chcete-li umělou inteligenci něco naučit, dáte jí dva miliony hodin videa a stane se z toho něco nadpřirozeného,“ trvdí Dmytrijev

Podle Dmytrijeva lze záběry použít k výcviku modelů AI v bojové taktice, odhalování cílů a hodnocení účinnosti zbraňových systémů. „Je to v podstatě zkušenost, kterou lze proměnit v matematiku,“ řekl a dodal, že program AI může studovat trajektorie a úhly, při kterých jsou zbraně nejúčinnější.

Šest terabajtů dat denně

Systém byl původně vytvořen v roce 2022, aby vojenským velitelům poskytl přehled o jejich bojišti. Na jedné obrazovce ukazoval záběry z dronů od všech blízkých posádek.

Poté, co byl systém spuštěn, si tým, který jej provozoval, uvědomil, že video posílané drony může být užitečné jako záznam války – a tak začali záběry ukládat. V průměru každý den přibylo z bojů pět nebo šest terabajtů nových dat, upřesnil Dmytrijev.

O systém již podle Dmytrijeva projevili zájem někteří zahraniní spojenci Ukrajiny. Konkrétnější ale být nechtěl.

Samuel Bendett, vedoucí pracovník Centra pro novou americkou bezpečnost se sídlem v USA, uvedl, že tak rozsáhlý soubor dat by byl mimořádně cenný při výuce systémů umělé inteligence v identifikaci toho, co přesně vidí. „Lidé to dokážou intuitivně, ale stroje ne, musejí být vyškoleny v tom, co je nebo není silnice, přírodní překážka nebo přepadení,“ řekl.

Kateryna Bondarová z Centru pro strategická a mezinárodní studia uvedla, že velikost souboru dat a kvalita obrazu jsou důležité, protože modely AI se naučily rozpoznávat cíle na základě tvarů a barev.

Ukrajina má také další systém – Avengers. Vyvinulo jej ministerstvo obrany a jeho úkolem je centralizovat a shromažďovat video z dronů a průmyslových kamer.

Systémy umělé inteligence již využívají tisíce dronů k tomu, aby nalétaly na cíle bez lidského pilotování. Ukrajina pomocí technologií umělé inteligence také pomáhá odminovat své území.

Také Rusko využívá umělé inteligence v bojích, zejména pro rozpoznávání cílů. Úderné drony Lancet se ukázaly jako smrtící proti ukrajinským obrněným vozidlům.

