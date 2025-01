Ukrajinci stále vyslýchají Severokorejce. Ani jsem nevěděl, proti komu bojujeme, uvedl jeden z nich

Jeden ze dvou severokorejských vojáků zajatých Ukrajinci potvrdil těžké ztráty v řadách svých krajanů, kteří bojují po boku ruské armády proti Ukrajině. Videozáznam z další části jeho výslechu na síti X zveřejnil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Zajatec prostřednictvím tlumočníka odpovídá na otázky agenta ukrajinské tajné služby a tvrdí, že mezi jeho spolubojovníky je mnoho raněných. „Obecně je obtížné dát odpovědi ohledně tak velkých počtů,“ řekl voják.

Stejný voják v předchozím videu vyprávěl, jak se 3. ledna ukryl a viděl umírat své spolubojovníky, načež byl o dva dny později zraněn a zajat.

Do Ruska údajně přicestoval se zhruba stovkou krajanů zjevně na ruském civilním trajektu. Poté skupina severokorejských vojáků pokračovala v cestě vlakem.

Žádné informace o Jižní Koreji

Voják zopakoval, že jim nikdo neřekl, že budou bojovat a proti komu. „Především, jak jsem už řekl, před příjezdem do Ruska jsem nevěděl, že tam budu bojovat, a dokonce jsem ani nevěděl, proti komu bojujeme,“ řekl Severokorejec. Řekl také, že v armádě slouží od svých 17 let, a to u průzkumného praporu.

O světě mimo KLDR prý nevěděl mnoho, a to ani o sousední Jižní Koreji. „Já jenom vím, že Jižní Korea má méně hor než Severní Korea,“ řekl zajatec.

Ukrajina zajetí dvou zraněných severokorejských vojáků v Ukrajinci ovládané části západoruské Kurské oblasti potvrdila 11. ledna.

Soul, Kyjev a Washington tvrdí, že KLDR od loňského října do Kurské oblasti vyslala více než 10 tisíc vojáků. Podle jihokorejských odhadů bylo na 300 z nich v bojích zabito a 2700 zraněno. Kyjev hovoří dohromady o 3800 mrtvých a raněných.

Moskva a Pchjongjang přítomnost severokorejských vojáků na ruském bojišti nepotvrdily ani nevyvrátily.

„Všechny skutečnosti o zapojení Severní Koreje do této války budou zjištěny,“ uvedl ukrajinský prezident Zelenskyj v dnešním příspěvku.