Ukrajina má problémy s udržením finanční stability. Žádá o rychlé financování

Ukrajina požádala mezinárodní dárce o urychlené poskytnutí financování, uvedl podle agentury Bloomberg ukrajinský premiér Denys Šmyhal. Podle něj má Ruskem napadená země problémy plnit rozpočtové priority.

Apel posiluje volání Kyjeva po pokračování finanční pomoci ve výši přes 110 miliard dolarů (2,46 bilionu korun), kterou blokují vnitřní politické spory ve Spojených státech a Evropské unii. V dopise koordinační skupině pro financování Ukrajiny premiér Šmyhal požádal o mimořádné setkání s tím, že příští měsíc je třeba zajistit peníze pro základní potřeby ukrajinského rozpočtu.

„Abychom udrželi makroekonomickou stabilitu, je nezbytné, abychom od ledna 2024 obdrželi dostatečné, rychlé a předvídatelné vnější financování,“ uvedl Šmyhal v dopise, který má Bloomberg k dispozici.

Ukrajina bez finanční pomoci vydrží dva měsíce

V Kyjevě sílí pocit naléhavosti, protože ruský prezident Vladimir Putin využívá situace, kdy kolísá podpora spojenců Ukrajiny a letošní ukrajinská protiofenziva nedosáhla stanovených cílů. Ukrajinské ministerstvo financí minulý týden uvedlo, že finanční potřeby Ukrajiny na rok 2024 činí 37,3 miliardy dolarů (833 miliard korun). V roce 2023 obdržela Ukrajina zahraniční pomoc ve výši více než 42 miliard dolarů (938 miliard korun).

Podle Šmyhala by se mezinárodní dárci měli nyní soustředit na zajištění základních funkcí ukrajinského státu, jako jsou penze či platy učitelů a státních zaměstnanců, spíše než na dlouhodobý cíl rekonstrukce válkou zničené země a hospodářského zotavení. Ukrajina má podle něj nyní problémy plnit rozpočtové priority „nutné k přežití“.

Ministr financí Serhij Marčenko dříve uvedl, že Ukrajina může bez obnovení financování ze zahraničí pocítit nedostatek financí již v prvních dvou měsících příštího roku.

Američtí zákonodárci minulý týden před začátkem vánočních prázdnin přerušili snahu dosáhnout dohody o financování Ukrajiny ve výši více než 60 miliard dolarů (1,3 bilionu korun). Tuto pomoc brzdí republikánští zákonodárci, kteří požadují větší restrikce v americké migrační politice. Balíček EU pro Ukrajinu v hodnotě 50 miliard eur (1,2 bilionu korun) tento měsíc zablokoval maďarský premiér Viktor Orbán, čímž debatu přesunul na začátek příštího roku.

