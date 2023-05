Turci volí prezidenta. Zásadní roli může sehrát Muskův Twitter, který cenzuruje síť

Stávající turecký prezident Recep Tayyip Erdogan může po dvaceti letech prohrát volby. Vyzyvatelem je dlouholetý lídr opozice Kemal Kiliçdaroglu. Kdo z nich nakonec bude řídit jednu z nejdůležitějších zemí současnosti může ovlivnit i Elon Musk, vládce Twitteru, který krátce před začátkem voleb začal značně omezovat část sítě.

Erdogan nebo Kiliçdaroglu? Tuto otázku dnes řeší téměř 64 milionů Turků, kteří mohou rozhodnout o příštím prezidentovi. Stane se jím dosavadní lídr země, který ji za posledních 20 let proměnil, v mnohém spíše vrátil zpět, ale v mnohém posílil její roli zejména v NATO, nebo vyzyvatel? Pokud ani jeden z dvojice Recep Tayyip Erdogan a Kemal Kiliçdaroglu nezíská více než 50 procent hlasů, voliči půjdou k druhému kolu 28. května.

Podle průzkumů by se však mohlo rozhodnout již dnes a dlouholetý lídr opozice Kemal Kiliçdaroglu, jehož podporují všechny velké opoziční strany, by se mohl stát lídrem jedné z nejdůležitějších zemí světa. Ostatně právě turecké volby mnozí komentátoři geopolitického dění označují za nejvýznamnější volby posledních let srovnatelné i s volbami v USA.

Katastrofální inflace

Opozici do karet hraje zejména neutěšená ekonomická situace v zemi. Turecko se v posledních dvou letech potýkalo s enormní inflací. Za deset let turecká lira oslabila o devadesát procent, což činilo ohromné potíže zejména ve službách. Kvůli pandemii země přišla o značnou část příjmů z turismu, a když se otevřely hranice, nemohli provozovatelé místních hotelů zdražit natolik, aby to pokrylo skokový nárůst nákladů.

V Turecku zdražily pohonné hmoty na více než dvojnásobek v průběhu pouhých měsíců a cena již neklesla. Totéž platí pro nájmy bytů ve větších městech či turistických lokalitách, ty ale zdražily i na čtyřnásobek. Mzdy však nerostou adekvátně, velká část populace se tak dostala do situace, kdy nedokáže platit minimální životní náklady.

Roční inflace v Turecku vloni dosáhla úrovně 72,3 procenta, letos jsou sice jednotlivé přírůstky již nižší, to je však dáno zejména hrozivou poměřovací základnou z loňska. Navíc i tak se očekává roční inflace pro letošek na úrovni téměř 50 procent.

Smrtící šlendrián

Další velký problém pro stávajícího prezidenta přineslo drtivé zemětřesení na pomezí Turecka a Sýrie. Živelní pohroma za sebou zanechala více než 50 tisíc mrtvých a přes 100 tisíc zraněných. Důvodem však nebylo samotné zemětřesení, ale budovy, které neodpovídaly žádným normám, ačkoli se nacházely v zemětřesném pásmu.

Přitom to byl právě prezident Recep Tayyip Erdogan, který navzdory varování populisticky vyhlásil amnestii pro majitele nedostatečně bezpečných budov. „V roce 2018 před prezidentskými volbami v regionu zasaženém zemětřesením danou amnestii využilo 300 tisíc budov,“ uvedl reportér České televize Václav Černohorský.

V hlavní roli Twitter

Přes řadu karambolů, které má stávající prezident přímo či nepřímo na svědomí, není vítězství opozice předem nijak jasné. Erdogan již mnohokrát ukázal, že svými populistickými gesty dokáže na svou stranu přilákat masivní množství voličů.

Navíc v současnosti hrají v rozhodování voličů velkou roli sociální média. A právě jedno z nich má na svědomí skandál v samém začátku voleb. Twitter Elona Muska zveřejnil na svém účtu věnovaném mezinárodním politickým otázkám v předvečer voleb poznámku, že kvůli probíhající právní situaci Twitter omezí přístup k určitému obsahu.

Za zdánlivě nekonkrétním postem se podle Matthewa Yglesiase z Bloombergu velmi pravděpodobně skrývá následující situace: lidé kolem stávajícího prezidenta napadli Twitter či jeho vlastníka a hrozí vypnutím sítě v celém Turecku kvůli nedodržování místních pravidel. A Twitter se rozhodl vypnout ty účty, které údajně ohrožují stabilitu země. Tedy jde o flagrantní příklad zneužití státní moci.

Elon Musk na to reagoval po svém: „Vypadl ti mozek z hlavy, Yglesiasi? Měli jsme následující možnosti: zaříznout Twitter úplně, nebo omezit přístup k některým tweetům. Co bys zvolil ty?“