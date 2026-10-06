„Bůh stvořil Trumpa.“ Bílý dům chrlil propagační videa za veřejné peníze. Teď couvá
„Bůh stvořil Trumpa“ nebo oslava amerického „zlatého věku“. Trumpova vláda nechala za veřejné peníze vyrobit nejméně 13 videí připomínajících politickou kampaň. Po kritice demokratů, republikánů i expertů na etiku prezident couvá a slibuje, že další propagaci zaplatí ze svého a z peněz hnutí MAGA.
Americký prezident Donald Trump po kritice financování reklamních televizních spotů, ve kterých vystupuje a které dosud hradil z peněz daňových poplatníků, chce videa příště platit za svého a z peněz vybraných pro jeho hnutí MAGA (Make America Great Again, Učiňme Ameriku opět skvělou). Trump to dnes oznámil na své sociální síti Truth Social. Agentura Reuters poznamenala, že kritika vůči klipům přichází krátce před listopadovými volbami, které rozhodnou o tom, zda si Trumpovi republikáni udrží v Kongresu USA většinu.
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Trump: Jde o propagaci skvělých Spojených států
Trump videa označuje za vlastenecká. Podle něj propagují „skvělé Spojené státy“ a oslavují nynější „zlatý věk“, který země za jeho prezidentství zažívá.
Ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social uvedl, že hrazení podobných spotů z veřejného rozpočtu je běžné. Kvůli kritice „radikální levice“ se však rozhodl, že je bude nově platit ze svého a z účtů MAGA.
Podle CNN vytvořila Trumpova vláda nejméně 13 videí ve stylu politické kampaně. Ne všechna zatím byla odvysílána a spoty slouží k propagaci prezidenta a jeho politiky.
Jedno z videí shrnuje americká tažení proti Venezuele a Íránu, další dostalo název Bůh stvořil Trumpa. V jiném prezident prohlašuje, že Spojené státy nikdy nebudou komunistickou zemí. Další připomíná soutěž Ultimate Fighting Championship (UFC) ve smíšených bojových uměních v aréně vybudované u Bílého domu při příležitosti Trumpových 80. narozenin.
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Kritika přichází před volbami
Právě placení spotů z peněz daňových poplatníků vyvolalo kritiku. Podle Reuters se proti němu vymezili odborníci na etiku i zákonodárci z řad demokratů a republikánů.
Spor přichází před listopadovými volbami, ve kterých by podle průzkumů mohli Trumpovi republikáni ztratit většinu ve Sněmovně reprezentantů i Senátu.
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