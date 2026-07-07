Trump odrazuje turisty. USA přicházejí o desítky miliard a nepomáhá ani fotbalový šampionát
Spojené státy ztrácejí podíl na rychle rostoucím světovém turismu. Přísnější vízová politika, obchodní spory a výroky administrativy Donalda Trumpa odrazují hlavně Kanaďany, Evropany a Číňany. Americký cestovní ruch tak podle agentury Bloomberg přichází o desítky miliard dolarů.
Spojené státy ztrácejí zahraniční turisty, přestože světový cestovní ruch dál roste a země letos hostí mistrovství světa ve fotbale. Podle agentury Bloomberg za propadem stojí především politika a výroky administrativy Donalda Trumpa.
Americký turistický průmysl mohl v roce 2025 přijít až o 16,6 miliardy dolarů. Letos může ztráta proti dřívějšímu podílu USA na světovém trhu narůst o dalších 21 miliard dolarů, odhaduje Tourism Economics. „Cestovatelé mají na výběr. Politika a výroky Trumpovy administrativy jsou hlavním důvodem poklesu, který nyní v USA sledujeme,“ uvedl Aran Ryan z Tourism Economics.
Do USA má letos přijet asi 71 milionů zahraničních návštěvníků, stále však méně než rekordních 80 milionů z roku 2018. Návrat na předpandemickou úroveň se očekává nejdříve v roce 2029.
Benátky chtějí přitvrdit v boji s masovým turismem. Současný poplatek jednodenní návštěvníky podle radnice neodradil, město proto zvažuje, že v nejvytíženějších dnech zvedne cenu vstupu až na 50 eur.
Benátky přitvrzují. Za jednodenní návštěvu může turista zaplatit až 50 eur
Money
Benátky chtějí přitvrdit v boji s masovým turismem. Současný poplatek jednodenní návštěvníky podle radnice neodradil, město proto zvažuje, že v nejvytíženějších dnech zvedne cenu vstupu až na 50 eur.
Ubývá turistů z Evropy i Číny
Zatímco světový turismus loni vzrostl o 4,7 procenta, počet zahraničních návštěvníků USA klesl o 5,5 procenta. Ubývá zejména turistů ze západní Evropy, Číny a Kanady, tedy skupin, které tradičně utrácejí nejvíce.
Příjezdy z Německa letos klesly o 13 procent, z Británie o 2,2 procenta. Kanadských návštěvníků loni ubylo o 21 procent a letos do dubna o dalších 11 procent. Americké hotely, restaurace a obchody kvůli tomu přišly asi o čtyři miliardy dolarů.
Ceny vstupenek na mistrovství světa ve fotbale šplhají v přeprodeji ke stovkám tisíc korun. A když se připočtou letenky, hotely, jídlo nebo doprava, může se fotbalový výlet proměnit v účet za miliony. Fanoušci přesto říkají jediné: stojí to za to, píše server CNBC.
Vstupenka za 423 tisíc, výlet za miliony. Fanoušci na mistrovství světa nešetří
Enjoy
Ceny vstupenek na mistrovství světa ve fotbale šplhají v přeprodeji ke stovkám tisíc korun. A když se připočtou letenky, hotely, jídlo nebo doprava, může se fotbalový výlet proměnit v účet za miliony. Fanoušci přesto říkají jediné: stojí to za to, píše server CNBC.
Fotbalový šampionát očekávání nenaplňuje
Pomoci mělo mistrovství světa ve fotbale. Do jedenácti amerických měst má přijet více než 1,2 milionu zahraničních fanoušků. Podle Tourism Economics však jde jen o mírné zvýšení proti běžné letní sezoně.
Téměř čtyři pětiny hoteliérů v hostitelských městech uvedly, že rezervace během turnaje výrazně zaostávají za očekáváním. Některé hotely dokonce hlásí slabší poptávku než v běžném létě.
Další pokles může přinést zpřísnění systému ESTA. Navrhovaná pravidla by po cestovatelích požadovala rozsáhlé informace o sociálních sítích, rodinných kontaktech a e-mailech z posledních deseti let. To by podle odhadů mohlo odradit až 4,7 milionu lidí a připravit USA o dalších 15,7 miliardy dolarů.
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Z amerického ústupu těží jiné destinace. Více turistů míří do Číny, Hongkongu, Japonska, Rakouska, Řecka, Itálie či Španělska.
Pokles se navíc netýká jen rekreantů. Ubývá také zahraničních studentů a více než polovina členů Globální asociace služebních cest plánuje omezit pracovní cesty do USA.
Spojené státy tak zůstávají pozadu v době, kdy světový turismus znovu překonává předpandemickou úroveň. Podle Bloombergu doplácejí na politiku, která z nich pro část zahraničních návštěvníků udělala méně přívětivou a složitější destinaci.