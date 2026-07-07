Pavel vytáhl žolíka. Erdogan ho pozval na večeři lídrů NATO, kam vláda vyslala Babiše s manželkou
Prezident Petr Pavel si na poslední chvíli zajistil místo i na neformální večeři lídrů NATO. Na osobní pozvání tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana se tak zúčastní akce, na kterou vláda vyslala premiéra Andreje Babiše s manželkou Monikou.
Prezident Petr Pavel se na pozvání tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana zúčastní neformální večeře na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Novinářům to řekl v Praze před odletem na summit. Kabinet na neformální večeři delegoval premiéra Andreje Babiše (ANO), kterého doprovodí manželka Monika.
Několik bilaterálních schůzek
Pavla doplnila do delegace na summit vláda až dodatečně po zásahu Ústavního soudu. Program se tak podle něj tvoří do poslední chvíle a jinak, než kdyby byl součástí výpravy od počátku. V Ankaře má hlava státu v plánu minimálně čtveřici bilaterálních schůzek, odmítl však zatím prozradit, o jaké jde. „Nechtěl bych vytvářet očekávání, která se pak nenaplní,“ uvedl Pavel.
Prezident Pavel vytáhnul žolíka, když oznámil, že se zúčastní neformální večeře na setkání NATO v Ankaře. Macinka na něj několik minut před tímto oznámením dělal dlouhý nos. Babiš by si měl konečně uvědomit, že ne Macinku, ale Pavla by si měl hýčkat.
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Názory
Prezident Pavel vytáhnul žolíka, když oznámil, že se zúčastní neformální večeře na setkání NATO v Ankaře. Macinka na něj několik minut před tímto oznámením dělal dlouhý nos. Babiš by si měl konečně uvědomit, že ne Macinku, ale Pavla by si měl hýčkat.
Prezident se dnes zúčastní ekonomického fóra obranného průmyslu v rámci aliance. „Především s důrazem na to, že ČR má dlouhou tradici v obranném průmyslu,“ uvedl. Na programu má dnes také jednání pořádané Mnichovskou bezpečnostní konferencí, ve středu zamíří na pracovní snídani organizovanou bezpečnostní konferencí Globsec.
S Babišem se nebude „prát“ o židli u předního stolu při středečním jednání Severoatlantické rady, když vláda schválila premiéra jako lídra delegace, dodal. „Toho jednání se zúčastním bez nějakého pocitu ponížení nebo frustrace, protože pro mě je důležité, abych slyšel, o čem se bude mluvit,“ uvedl. Chce slyšet argumenty, protože má obavu, že by se k němu jinak informace nedostaly. Za velkou chybu v této souvislosti označil to, že se nekonají koordinační schůzky nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice.
Na večeři půjde dnes na Erdoganovo pozvání. Až na místě se dozví, u jakého stolu bude sedět. Akci považuje za mimořádně důležitou, proto se jí chtěl zúčastnit. „Neformální jednání mají svoji hodnotu především v tom, že se z nich nepořizuje žádný záznam, tím pádem umožňují velice otevřenou diskusi. A my takovou otevřenou diskusi nejenom potřebujeme, ale v posledních letech ji na summitech NATO moc nemáme,“ vysvětlil.
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