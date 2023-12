Trump může být žalován za podněcování k útoku na Kapitol

Donald Trump nemá imunitu vůči trestním obviněním za kroky, které podnikl jako prezident, rozhodla v pátek ve Washingtonu federální soudkyně, píší agentury AP a Reuters. Soudkyně tak odmítla požadavek Trumpova týmu, aby se soud nezabýval jeho obviněním ze spiknutí s cílem zvrátit volební prohru v roce 2020. Trumpa tehdy v prezidentských volbách porazil Joe Biden.

Soudkyně Tanya Chutkanová konstatovala, že neexistuje žádný právní základ pro tvrzení, že američtí prezidenti nemohou čelit obviněni z trestných činů v momentě, když již nejsou ve funkci. „Obviněný může být předmětem federálního vyšetřování, obžaloby, stíhání, odsouzení a trestu za jakékoli trestné činy spáchané během výkonu funkce,“ uvedla podle AP.

Jak podotýká Reuters, rozhodnutí Chutkanové zase o něco přiblížilo možnost, že se Trump bude ze svých činů muset zodpovídat před porotou. Soud by měl začít v březnu, exprezident se ale může odvolat a není vyloučené, že případ skončí u Nejvyššího soudu.

Sedmasedmdesátiletý politik, který se příští rok chce znovu ucházet o úřad prezidenta a zatím má dobré šance, opakovaně tvrdí, že čtveřice případů, kterým nyní čelí, je politicky motivovaná. Považuje se za nevinného.

Prezidentská imunita není automatická, rozhodl soud

O něco dříve v pátek dal federální odvolací soud zelenou i občanskoprávním procesům, v nichž je Trump žalován za podíl na násilnostech v sídle Kongresu 6. ledna 2021. Trojice soudců taktéž odmítla argument Trumpova týmu, že exprezident za své činy nemůže být hnán k odpovědnosti, protože se na něj automaticky vztahuje „prezidentská imunita“.

Obvinění ze zločinného spolčení s cílem zvrátit svou volební porážku v roce 2020 čelí Trump v Georgii. Volby zde před třemi lety prohrál o necelých 12 tisíc hlasů. Prezident z let 2017 až 2021 nikdy neuznal, že volby v roce 2020 prohrál, a místo toho dál hlásá nepodložený příběh o tom, že hlasování bylo zmanipulované. Velká část jeho voličů tomuto příběhu uvěřila a tisíce Trumpových příznivců dva měsíce po volbách přišly demonstrovat do Washingtonu v den volební schůze Kongresu.

Exprezident měl tento dav před Kapitolem podnítit k útoku svým projevem, v němž těsně před vypuknutím chaosu burcoval stoupence a opakoval výmysly o tom, že jeho volební porážka byla důsledkem volebních podvodů.

Podle Trumpova týmu nemůže být bývalá hlava státu za tyto výroky žalována, protože téměř všechny promluvy a činy úřadujícího prezidenta spadají pod výkon oficiálních povinností a podléhají tak imunitě. Tento argument ale již loni v únoru odmítl prvoinstanční soudce Amit Mehta a trojice členů odvolacího soudu se nyní s jeho rozhodnutím ztotožnila.

„Nemůžeme toto zdůvodnění akceptovat,“ píše se ve verdiktu. „Jakkoli prezidenti často vykonávají oficiální povinnosti, když mluví o otázkách veřejného zájmu, neplatí to vždy,“ uvádí odvolací soud.