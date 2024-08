Trojice kandidátů. Kamala Harrisová oznámí jméno svého potenciálního viceprezidenta

Pravděpodobná kandidátka demokratů na prezidenta Kamala Harrisová se setkala s třemi uchazeči o post kandidáta na viceprezidenta. Píše to deník The New Yor Times s odkazem na nejmenované zdroje. Harrisová, která již získala dostatečnou podporu od delegátů, aby kandidovala v listopadu do prezidentské funkce, by mohla oznámit, koho si vybrala do volebního tandemu, během dneška.

Favority na post kandidáta na viceprezidenta jsou arizonský senátor a bývalý astronaut Mark Kelly, guvernér státu Minnesota Tim Walz a guvernér Pensylvánie Josh Shapiro. S trojicí těchto mužů Harrisová soukromě jednala v neděli ve své rezidenci ve Washingtonu, píše server deníku The New York Times.

Harrisová by mohla oznámit jméno kandidáta na viceprezidenta již dnes. Podle vedení její kampaně tak učiní před svojí předvolební cestou do států, kde nemají jasnou převahu ani demokraté ani republikáni. Začátek cesty je naplánovaný na úterý.

Peníze přibývají

Dnes také končí elektronické hlasování delegátů Demokratické strany. Již v pátek však stranické vedení oznámilo, že Harrisová získala podporu dostatečného počtu delegátů, aby se stala kandidátkou na prezidenta. Hlasování bylo nutné uspořádat poté, co současný prezident Joe Biden, který zvítězil ve stranických primárkách, odstoupil v červenci z prezidentské kampaně.

Změna kandidáta dala podle agentury AFP demokratické kampani novou dynamiku. Harrisové se podařilo dohnat ztrátu v průzkumech vůči republikánskému kandidátovi Donaldovi Trumpovi. Výrazně se také zvýšil výběr fondů na kampaň pro Harrisovou.

