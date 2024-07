Harrisová se posouvá do středu, už nežádá zákaz těžby ropy a plynu z břidlic jako před pěti lety

Pravděpodobní kandidáti na prezidenta USA včera zase o něco více ozřejmili své plány a záměry v ekonomické oblasti.

Reklama

Kamala Harrisová už neplánuje zákaz těžby ropy a plynu z břidlic, tedy frakování. Přitom když se ucházela o Bílý dům v roce 2019, slibovala, že tuto environmentálně kontroverzní metodu těžby zakáže hned první den v prezidentské funkci.

Jde o první zřetelný náznak, že v ekonomické oblasti bude své předchozí plány mírnit a sunout z levicových poloh blíže ku středu, aby tak zvýšila svoji šanci na zvolení.

To Donald Trump zatím ku středu nemíří. Pokud se stane opět prezidentem, hned první den ve funkci odvolá šéfa Komise pro burzy a cenné papíry Garyho Genslera. Nikdy prý rovněž nedopustí zavedení CBDC, tedy digitálního dolaru. Včera to uvedl na bitcoinové konferenci v Nashville.

V případě návratu do Bílého domu Trump též plánuje učinit z bitcoinu strategické rezervní aktivum Spojených států. Během pěti let by USA měly v těchto rezervách mít milion bitcoinů. Chce jejich prostřednictvím snižovat zadlužení USA.

Reklama

Trh však Trumpovy sliby nechaly chladným. Bitcoin v neděli vůči dolaru mírně oslabuje, o 0,4 procenta, vyplývá z dat Bloombergu,