Streeting vyzval Starmera: Labouristé musí změnit kurz, jinak je porazí Farage
Bývalý britský ministr zdravotnictví Wes Streeting oznámil, že chce kandidovat na předsedu Labouristické strany. Současnému lídrovi a premiérovi Keiru Starmerovi vyčítá ztrátu důvěry, špatné volební výsledky i nedostatečně odvážný směr. Zároveň ostře označil brexit za katastrofální chybu a řekl, že Británie by se jednou měla vrátit do Evropské unie.
Britský exministr zdravotnictví Wes Streeting dnes v Londýně oznámil, že se chce ucházet o vedení Labouristické strany. Tu nyní vede premiér Keir Starmer, jehož pozice po těžké porážce labouristů v místních volbách výrazně oslabila.
„Potřebujeme skutečnou konkurenci s nejlepšími kandidáty. A já budu kandidovat,“ prohlásil třiačtyřicetiletý Streeting. Podle britských médií patří k nejvážnějším možným vyzyvatelům současného premiéra. Pokud by v boji o předsednictví uspěl, pravděpodobně by Starmera vystřídal i v čele vlády.
Rezignace po volebním debaklu
Streeting vedl ministerstvo zdravotnictví od července 2024. Rezignaci oznámil tento čtvrtek s tím, že po katastrofálních výsledcích Labouristické strany v místních volbách ztratil ve Starmera důvěru.
Volby ze 7. května se podle britských médií proměnily v referendum o dosavadním působení premiéra. Labouristé v nich utrpěli citelné ztráty, zatímco uspěla strana Reform UK vedená Nigelem Faragem. Starmer přesto odmítl odstoupit a uvedl, že chce labouristy dovést až k parlamentním volbám v roce 2029.
Varování před Faragem
Streeting dnes varoval, že pokud labouristé nezmění směr, mohou v příštích parlamentních volbách prohrát právě s Faragem. „Pokud nezměníme kurz, labouristé v parlamentních volbách prohrají s Nigelem Faragem,“ řekl bývalý ministr.
Zároveň uvedl, že už má dostatečnou podporu labouristických poslanců, aby se mohl o vedení strany ucházet. Dodal však, že vyčká, až budou mít prostor i další možní kandidáti. Konkrétně zmínil starostu Manchesteru Andyho Burnhama, který by si pro kandidaturu musel nejprve zajistit poslanecký mandát v doplňovacích volbách.
Brexit byla katastrofální chyba, říká exministr
Výraznou část Streetingova vystoupení tvořila také evropská otázka. Bývalý ministr zdravotnictví označil odchod Británie z Evropské unie za katastrofální chybu, za což si podle BBC vysloužil potlesk.
Vyzval k novému mimořádnému vztahu mezi Londýnem a Bruselem a zdůraznil, že budoucnost Británie je v Evropě. Podle Streetinga by se Spojené království mělo jednoho dne do Evropské unie vrátit.
Labouristé hledají cestu zpět k EU
O těsnější vztahy s Evropskou unií usiluje labouristická vláda už od svého vítězství v parlamentních volbách v roce 2024. Také Starmer po porážce v místních volbách tento týden řekl, že jeho kabinet bude usilovat o sblížení s EU.
Premiér zároveň kritizoval dopady brexitu. Podle něj odchod z Unie Británii navzdory Farageovým slibům neučinil silnější, ale chudší a slabší.