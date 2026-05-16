Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Streeting vyzval Starmera: Labouristé musí změnit kurz, jinak je porazí Farage

Streeting vyzval Starmera: Labouristé musí změnit kurz, jinak je porazí Farage

Britský premiér Keir Starmer
Profimedia
nst
nst

Bývalý britský ministr zdravotnictví Wes Streeting oznámil, že chce kandidovat na předsedu Labouristické strany. Současnému lídrovi a premiérovi Keiru Starmerovi vyčítá ztrátu důvěry, špatné volební výsledky i nedostatečně odvážný směr. Zároveň ostře označil brexit za katastrofální chybu a řekl, že Británie by se jednou měla vrátit do Evropské unie.

Britský exministr zdravotnictví Wes Streeting dnes v Londýně oznámil, že se chce ucházet o vedení Labouristické strany. Tu nyní vede premiér Keir Starmer, jehož pozice po těžké porážce labouristů v místních volbách výrazně oslabila.

„Potřebujeme skutečnou konkurenci s nejlepšími kandidáty. A já budu kandidovat,“ prohlásil třiačtyřicetiletý Streeting. Podle britských médií patří k nejvážnějším možným vyzyvatelům současného premiéra. Pokud by v boji o předsednictví uspěl, pravděpodobně by Starmera vystřídal i v čele vlády.

Rezignace po volebním debaklu

Streeting vedl ministerstvo zdravotnictví od července 2024. Rezignaci oznámil tento čtvrtek s tím, že po katastrofálních výsledcích Labouristické strany v místních volbách ztratil ve Starmera důvěru.

Volby ze 7. května se podle britských médií proměnily v referendum o dosavadním působení premiéra. Labouristé v nich utrpěli citelné ztráty, zatímco uspěla strana Reform UK vedená Nigelem Faragem. Starmer přesto odmítl odstoupit a uvedl, že chce labouristy dovést až k parlamentním volbám v roce 2029.

Varování před Faragem

Streeting dnes varoval, že pokud labouristé nezmění směr, mohou v příštích parlamentních volbách prohrát právě s Faragem. „Pokud nezměníme kurz, labouristé v parlamentních volbách prohrají s Nigelem Faragem,“ řekl bývalý ministr.

Zároveň uvedl, že už má dostatečnou podporu labouristických poslanců, aby se mohl o vedení strany ucházet. Dodal však, že vyčká, až budou mít prostor i další možní kandidáti. Konkrétně zmínil starostu Manchesteru Andyho Burnhama, který by si pro kandidaturu musel nejprve zajistit poslanecký mandát v doplňovacích volbách.

Brexit byla katastrofální chyba, říká exministr

Výraznou část Streetingova vystoupení tvořila také evropská otázka. Bývalý ministr zdravotnictví označil odchod Británie z Evropské unie za katastrofální chybu, za což si podle BBC vysloužil potlesk.

Vyzval k novému mimořádnému vztahu mezi Londýnem a Bruselem a zdůraznil, že budoucnost Británie je v Evropě. Podle Streetinga by se Spojené království mělo jednoho dne do Evropské unie vrátit.

Labouristé hledají cestu zpět k EU

O těsnější vztahy s Evropskou unií usiluje labouristická vláda už od svého vítězství v parlamentních volbách v roce 2024. Také Starmer po porážce v místních volbách tento týden řekl, že jeho kabinet bude usilovat o sblížení s EU.

Premiér zároveň kritizoval dopady brexitu. Podle něj odchod z Unie Británii navzdory Farageovým slibům neučinil silnější, ale chudší a slabší.

Související

Burzovní start SpaceX se blíží. Musk se snaží upevnit roli diktátora v nejhodnotnějším startupu světa

SpaceX se chystá na burzu
SpaceX
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Může se to stát historickým okamžikem pro vesmírné lety, globální finanční trhy i samotného Elona Muska. Přesto vstup SpaceX na burzu nebudí jen nadšení. Detaily navrhovaného prospektu totiž naznačují hned několik nestandardních ustanovení, které někteří insideři považují za omezující investorská práva.

Společnost SpaceX již brzy zamíří na burzu a měla by se stát nejhodnotnějším IPO v historii. Podle zdrojů The Financial Times by k tomu mohlo dojít již v červnu. Důvodů je více, jedním z nich budou 55. narozeniny zakladatele a CEO SpaceX Elona Muska (28. června), dalším blížící se 250. výročí vyhlášení nezávislosti USA (4. července), navíc již v lednu Musk popsal, že v polovině června dojde ke zvláštnímu postavení Jupitera a Venuše, což by firmě pomohlo dosáhnout rekordní valuace.

Private markets

Jak rostla valuace SpaceX

Orientační vývoj hodnoty firmy podle sekundárních transakcí, tenderů a reportovaných odhadů

SpaceX
Nejnovější reportovaná valuace / IPO cíl $1,75 bil. cílová IPO valuace podle reportů
2021
$74 mld.
2022
$127 mld.
2023
$180 mld.
06/2024
$210 mld.
12/2024
$350 mld.
2025
$400 mld.
2026
$1,25 bil.
IPO cíl
$1,75 bil.
Růst od roku 2021 více než 20×
Hlavní tahoun Starlink + launch
Status Soukromá firma
SpaceX není veřejně obchodovaná společnost. Uvedené hodnoty jsou orientační a vycházejí z reportovaných transakcí, tenderů a odhadů investorů.

I nadále jsou přesná data o chystaném IPO předmětem spekulací, přesto se obecně opakuje, že SpaceX chce získat zhruba 75 miliard dolarů nového kapitálu, což by firmu nacenilo na zhruba 1,75 bilionu dolarů.

Neodvolatelný šéf

Elon Musk podle Financial Times aktuálně vedle samotného IPO pracuje také na tom, aby ve firmě ještě více upevnil své postavení. Zakladatel SpaceX by si ponechal superhlasovací akcie třídy B s desetinásobným hlasovacím právem oproti běžným akciím. Už nyní podle dostupných informací vlastní nejméně 40 procent akcií a více než 80 procent hlasovacích práv společnosti. Podle návrhu prospektu by si ponechal roli CEO společnosti a odvolat by jej mohli jen držitelé tohoto typu akcií. Zároveň by to byl právě on, kdo by rozhodoval o obsazení nejvyšších funkcí ve firmě.

„Toto ustanovení výrazně omezí vaše možnosti ovlivňovat korporátní záležitosti,“ citují Financial Times z návrhu znění prospektu. A nejde o jediné kontroverzní ustanovení, i některé další podmínky jsou značně kontroverzní a často vycházejí z toho, že se Musk kvůli svým nestandardním praktikám v Tesle či Twitteru (dnes síti X) dostal několikrát k soudu. Tomu se chce v případě SpaceX vyhnout. I proto v prospektu firma navrhuje zavést povinnou arbitráž akcionářských sporů, čímž by výrazně omezila možnost veřejných soudních sporů.

SpaceX

Google královsky vydělá na SpaceX. Stačí úspěšný start na burze

Trhy

Akcionáři společnosti Alphabet, majitele Googlu či YouTube, se mohou těšit na další masivní zhodnocení investic. Alphabet totiž drží ve startupu velký podíl, který při vstupu vesmírné společnosti na burzu vynese ohromné jmění. Podle odhadu Bloombergu by podíl měl mít hodnotu 122 miliard dolarů.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Sázka na zakladatele, ne firmu

Navzdory těmto výhradám je podle lidí obeznámených s přípravou IPO zájem investorů enormní. Důvodem je unikátní postavení SpaceX na trhu. Firma dnes realizuje více než 80 procent všech komerčních raketových startů na světě a buduje téměř monopolní pozici v kosmické infrastruktuře. Silně roste také projekt Starlink, který má na oběžné dráze více než deset tisíc satelitů a generuje miliardové příjmy z internetového připojení pro domácnosti, aerolinky, lodní společnosti i telekomunikační operátory.

Součástí plánované struktury je i mimořádně ambiciózní motivační balíček pro Muska. Ten by mohl získat až 200 milionů nových superhlasovacích akcií ve chcíli, kdy SpaceX dosáhne valuace 7,5 bilionu dolarů a zároveň vybuduje milionovou lidskou kolonii na Marsu. Další balík akcií je navázán na vytvoření rozsáhlé vesmírné infrastruktury datových center s výkonem 100 terawattů výpočetní kapacity — což je násobně více než výkon největších současných datových center na Zemi.

Finanční výsledky firmy přitom nejsou zcela jednoznačné. SpaceX v roce 2024 vykázala čistý zisk 791 milionů dolarů při tržbách 14 miliard dolarů. O rok později už ale skončila ve ztrátě 4,9 miliardy dolarů, přestože tržby vzrostly na 18,7 miliardy dolarů. Výsledky výrazně ovlivnilo propojení s AI aktivitami Muska, zejména s firmou xAI budující rozsáhlá datová centra pro trénování umělé inteligence. Samotný Starlink nicméně loni vytvořil provozní zisk 4,4 miliardy dolarů.

Připravované IPO tak podle analytiků není jen sázkou na kosmický průmysl, ale především na samotného Muska a jeho schopnost přesvědčit investory, že sci-fi vize o Marsu, orbitálních datových centrech a nové infrastruktuře internetu mohou jednou vytvořit nejhodnotnější technologickou firmu světa.

Sam Altman a Elon Musk

Milenky, drogy, tajný deník. Soud Muska s Altmanem vypadá jak rozvod z telenovely

Zprávy z firem

Kdyby se nejednalo – s velmi mírnou nadsázkou – o osud téhle planety, byl by to čas otevřít si popcorn. Tento týden začal soud projednávat žalobu, kterou podal Elon Musk na Sama Altmana a jeho OpenAI, že se zpronevěřila svému neziskovému poslání. Je to epická exkurze do reality největších mozků Silicon Valley.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Související

Zakladatel OpenAI Sam Altman

Microsoft zvažuje žalobu na OpenAI. Přitom ve startupu drží největší podíl

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
SpaceX

Google královsky vydělá na SpaceX. Stačí úspěšný start na burze

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Boj o jachty. Itálie prověřuje podnět Karla Komárka kvůli rozhodnutí akcionářů Ferretti

Karel Komárek
Allwyn, užito se svolením
nst
nst

Italská vláda se zabývá žádostí společnosti KKCG Maritime podnikatele Karla Komárka o přezkum čtvrtečního rozhodnutí akcionářů výrobce luxusních jachet Ferretti. Valná hromada se ve sporu o kontrolu nad firmou přiklonila k čínské skupině Weichai. KKCG upozorňuje na možné porušení pravidel pro investice do strategických podniků a žádá prověření postupu čínských akcionářů.

Italská vláda posuzuje žádost společnosti KKCG Maritime podnikatele Karla Komárka o přezkoumání platnosti rozhodnutí akcionářů italského výrobce luxusních jachet Ferretti. Ti se ve čtvrtek ve sporu o kontrolu nad podnikem přiklonili na stranu čínské skupiny Weichai Group. S odkazem na italského ministra průmyslu Adolfa Ursa o tom informovala agentura Reuters.

Žádost byla přijata a nyní ji posuzují příslušné odbory,“ uvedl Urso. Podle něj se věcí nezabývá pouze jeho resort. „Netýká se to jen mého ministerstva, ale především také ministerstva obrany, jelikož Ferretti má zbrojní část výroby,“ dodal ministr.

Italský úřad vlády podle zdroje ČTK obdržel podnět k prověření, zda nebyly porušeny povinnosti spojené s oznamováním a schvalováním investic do strategických podniků ze zemí mimo Evropskou unii. Podle KKCG by se na Ferretti tato pravidla mohla vztahovat, protože firma má menší divizi vyrábějící hlídková plavidla pro bezpečnostní složky.

Akcionáři dali přednost Weichai

Čtvrteční valná hromada Ferretti se konala za zavřenými dveřmi. Rozhodovala o tom, zda si kontrolu nad představenstvem udrží největší akcionář firmy, čínská skupina Weichai, nebo zda převahu získá skupina kandidátů podporovaná Komárkovou KKCG Maritime.

Podle zveřejněného zápisu podpořili kandidátku vedenou společností Weichai akcionáři zastupující 49,7 procenta kapitálu. Kandidátku navrženou KKCG podpořili akcionáři držící 45,1 procenta kapitálu.

Weichai má většinu v představenstvu, KKCG jedno místo

Po hlasování má podle italských médií Weichai v představenstvu Ferretti osm křesel, zatímco KKCG jedno. V představenstvu podle webu společnosti zasedá dlouholetá manažerka skupin KKCG a Allwyn Katarína Kohlmayerová.

Nové představenstvo následně jmenovalo nového generálního ředitele. Stal se jím švýcarský manažer bulharského původu Stassi Anastassov, který ve funkci nahradil dlouholetého šéfa firmy Alberta Galassiho.

KKCG mluví o vážných obavách

KKCG už ve čtvrtek rozhodnutí valné hromady zpochybnila. Uvedla, že informovala italskou vládu o možném porušení pravidel, a žádá mimo jiné prověření toho, zda skupina čínských investorů nekoordinovala nákupy akcií Ferretti.

„Stanovisko KKCG Maritime odráží její vážné obavy ohledně možné koordinované akce akcionářů napojených na skupinu Weichai, možného nedodržení oznamovacích povinností a širšího souladu s regulatorními požadavky vztahujícími se na společnosti strategického významu pro národní obranu a bezpečnost Itálie,“ uvedla společnost ve čtvrtečním prohlášení zaslaném ČTK.

Ferretti vlastní značky Riva či Wally

Ferretti ovládá sedm značek luxusních jachet, mimo jiné Riva a Wally. Skupina KKCG působí v zábavním průmyslu, energetice, technologiích, nemovitostech a dalších odvětvích. Zaměstnává více než 16 tisíc lidí ve více než 40 zemích a spravuje aktiva v hodnotě přes 10,5 miliardy eur.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Doporučujeme