Co to ksakru má být? Trump schytává kritiku sdílení podivného videa

Americký prezident Donald Trump čelí kritice poté, co zveřejnil bizarní video vygenerované umělou inteligencí, na němž ukazuje potenciální budoucnost palestinského Pásma Gazy, která se točí především kolem něj samotného, napsal zpravodajský server Huffington Post.

Podle některých komentujících je video nechutné, necitlivé i absurdní. Mnozí zpochybňují jeho pravost, anebo se jen - často méně slušnou formou - ptají: „Co to má být?“

JUST IN: President Trump shares a video of an AI vision for the Gaza Strip, ends with Trump having drinks at a pool with Benjamin Netanyahu.



The video also features bearded men in bikini tops.



Nothing could have prepared me for this. pic.twitter.com/1tO19aFN2t — Collin Rugg (@CollinRugg) February 26, 2025

Trump už se nechal slyšet, že Spojené státy převezmou „vlastnictví“ Gazy, budou dohlížet na její rozvoj a přemění ji na „Riviéru Blízkého východu“. A s touto představou pracuje také hudební video, které vytvořili neznámí tvůrci a Trump ho zveřejnil na své platformě Truth Social.

Klip zobrazuje moderní pobřeží lemované promenádami, výškovými budovami či pableskujícími plážemi a detaily jako vousaté břišní tanečnice, dítě držící zlatý balónek v podobě Trumpovy tváře a obří zlatou sochu samotného Trumpa. Lidé tančí v dešti dolarových bankovek a muž podobný Elonu Muskovi si vychutnává místní jídlo.

Sám Trump na videu tančí se spoře oděnou ženou a na závěr leží v plavkách se stejně oblečeným izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem na lehátkách u bazénu před jedním z jeho hotelů ozdobeným obřím zlatým nápisem „Trump Gaza“.

Klip doprovází píseň, v níž se mimo jiné zpívá: „Už žádné tunely, už žádný strach, Trumpova Gaza je konečně tu. Trumpova Gaza jasně září, zlatá budoucnost a zbrusu nové světlo. Hodujte a tančete, už je to dojednáno, Trumpova Gaza číslo jedna,“ napsal zpravodajský server The Times of Israel.