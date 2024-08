Přes 21 tisíc. Tolik přijde v lednu na účet průměrnému důchodci

Starobní důchod v Česku se od ledna zvýší v průměru o 355 korun. Činit by měl příští rok 21 059 korun.

Všichni příjemci starobních, invalidních a pozůstalostních penzí dostanou přidáno 290 korun. K tomu se jim ještě zvedne zásluhový díl penze o 0,4 procenta. O 0,4 procenta by se měly upravit také důchodové příplatky pro odbojáře, vězně komunistického režimu a pozůstalé po nich. Počítá s tím návrh nařízení, který zveřejnila na svém webu vláda. Důchod od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobírá zhruba 2,85 milionu lidí. Další desetitisíce penzí vyplácejí systémy resortů obrany, vnitra a spravedlnosti.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) o výši valorizace informoval už před měsícem. Jeho ministerstvo teď připravilo nařízení s navýšením podle zákonných pravidel. Důchody se upravují vždy od ledna o růst cen domácností důchodců a o třetinu růstu reálných mezd. Reálné výdělky se nezvýšily, ceny za poslední rok od začátku loňského července do konce letošního června ale vzrostly o 1,7 procenta. Celkové navýšení tedy odpovídá u průměrného starobního důchodu 1,7 procenta. Podle zákona se přidání rozdělí mezi solidární pevnou část důchodu a zásluhový procentní díl.

Pevná výměra, která je stejná pro všechny, musí odpovídat desetině průměrné mzdy. Tu ministerstvo práce pro příští rok stanovilo na 46 828 korun. Solidární částka by se tak měla zvednout z letošních 4400 na 4690 korun. Na zásluhový díl, v němž se odrážejí odpracované roky, výše odvodů z výdělků a počet vychovaných dětí, tedy zbývá navýšení o 0,4 procenta. U průměrné starobní penze je to 62 korun. K tomu se přidá valorizace výchovného. Bonus 500 korun za dítě by se měl zvednout o dvě koruny. Lidé ve starobní penzi by si tak měli v průměru od ledna podle návrhu polepšit celkem o 355 korun. Senioři a seniorky s podprůměrnou penzí dostanou přidáno méně. Zásluhová výměra by se neměla upravovat lidem, kteří nastoupili do předčasné penze od října loňského roku a nemají ještě řádný důchodový věk. Vzrůst by jim měla jen solidární část důchodu.

Průměrný starobní důchod by měl příští rok podle podkladů k nařízení odpovídat 42,7 procenta průměrné hrubé mzdy a 53,9 procenta mzdy čisté. Proti letošku je to pokles o 1,6 procentního bodu. O něco oslabí i zásluhovost penzí. Letos solidární díl činí 21,3 procenta důchodu, příští rok to má být 22,2 procenta.

Ministerstvo v podkladech k nařízení nepíše, kolik má navýšení stát. Jurečka před měsícem ale řekl, že by do důchodů mělo příští rok putovat asi 705,9 miliardy korun. Z toho na valorizaci bude potřeba 12,2 miliardy korun. Systém důchodového pojištění by měl podle propočtů zůstat dál v deficitu, a to asi 18,3 miliardy korun.

ČSSZ poskytovala letos na konci prvního pololetí 2,37 milionu starobních, 412 800 invalidních a 66 100 vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů. Průměrná starobní penze v červnu činila 20 704 korun. Starobní důchody ze systémů resortů vnitra, spravedlnosti a obrany jsou o několik tisíc vyšší.

