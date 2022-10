Skončil sjezd čínských komunistů. Padají první hlavy – čínského premiéra či šéfa centrální banky

V Pekingu skončil 20. sjezd komunistické strany Číny. Sjezd, na kterém jednalo kolem 2300 účastníků, trval od minulé neděle a změny ve stranickém vedení by měly být zveřejněny až tuto neděli. Podle agentur však z tohoto vedení vypadne premiér Li Kche-čchiang, což znamená, že přijde i o post premiéra, nebo šéf centrální banky. Očekává se, že v čele strany bude na další pětileté období potvrzen současný prezident Si Ťin-pching.

Sedmašedesátiletý Li Kche-čchiang nebyl zařazen do nového 200členného ústředního výboru komunistické strany, což je požadavek pro vstup do silnějšího politbyra a jeho nejvyššího stálého výboru, z něhož vzejde příští premiér. To znamená konec desetiletí Li Kche-čchianga jako čínského úředníka č. 2 a dlouhé kariéry, která ho v jednu chvíli viděla jaké účastníka boje o vedení národa – boje, který prohrál právě se Si Ťin-pchingem, poznamenala agentura Bloomberg.

Jeden z nejméně mocných premiérů v historii

„Li Kche-čchianga si lze pamatovat jako jednoho z nejméně mocných premiérů v nedávné čínské historii,“ řekl Chen Gang, zástupce ředitele Východoasijského institutu na Národní univerzitě v Singapuru. „Zřídka jsme slyšeli jeho kritiku za jakékoli chyby. V Číně ale o všem rozhoduje politika," řekl Chen. Li Kche-čchiang měl pověst relativně liberálního úředníka, která vznikla již ​​v 80. letech, kdy překládal anglická díla o ústavním právu.

Poté, co prohrál boj se Si Ťin-pchingem o roli prezidenta, se Li Kche-čchiang stal premiérem a vytvořil politickou platformu založenou pro snížování byrokracie a daní z podnikání. Prosazoval také „urbanizaci nového stylu“, která povzbudila růst měst a byla spojena s nárůstem zaměstnanosti a veřejných služeb. Ale role Li Kche-čchianga se zmenšila, jakmile Si Ťin-pching přesunul klíčová hospodářsko-politická rozhodnutí do řady stranických výborů, které vedl on sám a jeho důvěryhodný ekonomický poradce Liou He, dodal Bloomberg.

Kromě Li Kche-čchianga chybí na seznamu členů nového ústředního výboru i další tři členové současného stálého výboru. Členy toho nového se tak už nestanou ani Li Čan-šu, Wang Jang a Chan Čeng, protože už je jim stejně jako dosavadnímu premiérovi přes 67 let, což je věková hranice, která podle pravidel znemožňuje znovuzvolení. Na novém seznamu členů ústředního výboru kromě nich ale scházejí i guvernér čínské centrální banky a předseda bankovního a pojišťovacího dozorčího úřadu.

Si Ťin-pching stojí v čele Komunistické strany Číny od listopadu 2012 a prezidentem je od března 2013. Podle odborníků se postupně stal nejmocnějším vůdcem, jakého Čína v posledních desetiletích měla. Čínský parlament na svém zasedání v březnu 2023 Si Ťin-pchinga podle předpokladů zvolí jako prezidenta i na dalších pět let.

Teoreticky může Si vládnout neomezeně dlouho, protože v roce 2018 parlament vyškrtl z ústavy klauzuli omezující výkon funkce prezidenta na dva po sobě následující mandáty, tedy na deset let.