Rutte: Rusko je možná hlasité, ale NATO je silné. Podpora Ukrajiny není charita

Podpora Ukrajiny není podle nového generálního tajemníka NATO Marka Rutteho charitou, je to investice do naší vlastní bezpečnosti. Rutte to dnes řekl na závěr dvoudenního jednání ministrů obrany Severoatlantické aliance, kterému jako nový šéf NATO poprvé předsedal. Všichni v NATO podle něj vědí, že se Ukrajina stane členem aliance. Kdy by se tak mohlo stát, ale nezmínil.

Reklama

Náklady na podporu Ukrajiny jsou podle Rutteho mnohem nižší, než by byly náklady v případě vítězství ruského prezidenta Vladimira Putina. „Rusko je možná hlasité, ale NATO je silné,“ prohlásil šéf NATO na tiskové konferenci v Bruselu. Zároveň odsoudil ruského prezidenta „za stále nezodpovědnější rétoriku“.

Spojenci z NATO podle Rutteho usilovně pracují na tom, aby poskytli Kyjevu všechno, co potřebuje. „Na jednání s ministry jsme debatovali také o tom, jak je důležité, aby Rusko vidělo, že v pomoci Ukrajině nepolevíme, že budeme podporovat i ukrajinské obranné kapacity, například produkci dronů,“ dodal Rutte.

Šéf NATO se vyjádřil i k informacím, že na Ukrajině po boku Ruska bojují severokorejští vojáci. Severoatlantická aliance podle něj v tuto chvíli přítomnost armády KLDR v oblasti nemůže potvrdit. V souvislosti s tímto tématem je ale NATO v blízkém kontaktu s představiteli Jižní Koreje a dění detailně sleduje. Zástupce Jižní Koreje byl ve čtvrtek i na jednání v sídle NATO spolu s dalšími partnery aliance z Indo-Pacifiku, což je s Austrálií, Japonskem a Novým Zélandem.

Rutte: Ukrajina bude členem NATO Politika Je jasné, že Ukrajina jednou bude členem Severoatlantické aliance, je pouze otázkou kdy, prohlásil generální tajemník NATO Mark Rutte na úvod jednání ministrů členských zemí aliance v Bruselu. ČTK Přečíst článek

Reklama

Česko posílá Rusku pětkrát více peněz než na pomoc Ukrajině Money Česká republika od začátku ruské invaze na Ukrajinu do letošního června utratila za ropu a plyn z Ruska sedm miliard eur (177 miliard korun), což je více než pětkrát tolik, než kolik činila česká pomoc Kyjevu, tvrdí zpráva Centra pro studium demokracie (CSD) a Středisko pro výzkum energií a čistého vzduchu (CREA). ČTK Přečíst článek