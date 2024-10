Rusové zahájili novou ofenzivu v Kurské oblasti

Ruská vojska tento týden v Kurské oblasti na západě země, kam na počátku srpna vpadly ukrajinské jednotky, obsadila dvě obce dříve držené ukrajinskými silami, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Ruská vojska zahájila novou ofenzivu na několika úsecích fronty v Kurské oblasti, píše server Meduza, působící z lotyšského exilu.

„Během týdne jednotky uskupení vojsk Sever pokračovaly v ničení jednotek ukrajinských sil v Kurské oblasti. V průběhu operace osvobodily obce Novaja Soročina a Pokrovskij,“ napsalo ministerstvo na sociální síti Telegram.

Meduza varovala, že ukrajinským silám v Kurské oblasti by v důsledku nové ruské ofenzívy na několika úsecích fronty mohlo hrozit obklíčení. Neoficiální zpravodajský kanál ruského uskupení Sever na Telegramu tvrdí, že se ruským jednotkám podařilo „prorazit ukrajinskou obranu, obsadit pět obcí a obklíčit přinejmenším dva prapory nepřítele, kterým odřízly zásobovací a ústupové cesty“. Kanál nicméně připustil, že Ukrajinci přesouvají na ohrožený úsek posily a boje pokračují.

Jiný kanál blízký ruskému ministerstvu obrany, Rybar, tvrdil, že ruská vojska ve čtvrtek večer přešla do útoku na několika úsecích v Koreněvském a Sudžském okrese Kurské oblasti a předsunuté jednotky dosáhly přinejmenším částečného průlomu ukrajinské obrany.

„Úspěch ruských vojsk v Koreněvském okresu může vést k obklíčení významné části ukrajinských sil, ale před tím je nutné dobýt ještě několik obcí, které nepřítel obsadil před poměrně dlouhou dobou a opevnil se v nich,“ napsal Rybar.

O ruském útoku informoval i ukrajinský projekt DeepState, který je pokládán za blízký ukrajinské armádě. Podle něj nepřítel pronikl skrz levé křídlo ukrajinských sil, a to ještě hlouběji, než tvrdí ruští blogeři: až k Novoivanovce v Sudžském okresu, kde ruský útok musely odrážet nejen prvoliniové jednotky, ale také dělostřelectvo a drony. Ukrajinské síly podle mapy DeepState přišly o 38 kilometrů čtverečních dobytého ruského území, které se změnilo v „území nikoho“. Šlo o největší územní ztrátu v Kurské oblasti od poloviny září, podotkla Meduza. I analytici DeepState podle serveru varují před hrozbou obklíčení části ukrajinských sil v případě „opakování chyb“. Místo, kde toto obklíčení hrozí, projekt neupřesnil, Meduza jej odhadla na obec Olgovka.

Velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj dosud ruský útok v Kurské oblasti nekomentoval. Dříve uvedl, že Rusko do Kurské oblasti přemístilo na 50 tisíc vojáků, a to i z úseků fronty na jihovýchodě a východě Ukrajiny, což usnadnilo tamní obranu.

Ruský postup na východě Ukrajiny se nicméně nezastavil. Ruské ministerstvo obrany dnes uvedlo, že ruské jednotky během týdne dobyly obce Zlota Nyva, Hrodivka, Bažane Druhe a Ostrivske u Kurachova v Doněcké oblasti. Dobytí Hrodivky přitom Moskva ohlásila už v pondělí. Obec leží asi deset kilometrů od Pokrovska, který se je zřejmě cílem ruské ofenzívy v Donbasu.